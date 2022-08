Kiwi in schwarzem Rocker-Look: „Da werden einige Omis erschrocken vom Stuhl fallen“

Schreien statt Schunkeln: Der „ZDF-Fernseh­garten“ hat sich an diesem Wochenende vom Schlagergarten zum Rockkonzert verwandelt. Musikfans und Studiogäste feierten am Sonntag die Auftritte von The Rasmus, Mando Diao, Doro und vielen mehr. Der Metal aus Mainz sorgte besonders im Netz für Begeisterung. Ganz ohne rhythmisches Klatschen ging es dabei im Live-Studio allerdings nicht zu.

„Lasst uns die Pforte zur Hölle öffnen“, schreibt eine Nutzerin zum Sendungsbeginn am Sonntag. Schon vor Sendungsbeginn witzelten die Sozialen Medien über das Motto der Sendung, „Rock im Garten“: „Da werden einige Omis erschrocken vom Stuhl fallen“, schrieb eine Nutzerin auf Twitter. Der Rock-Fernsehgarten lief am Sonntag unmittelbar nach dem Katholischen Gottesdienst im ZDF und „Bares für Rares“. Auch ein anderer Nutzer amüsierte sich über den Rock-Garten:

Andere Nutzer schienen vom Motto überrascht: „Echt jetzt? Tätowierte langhaarige Männer und E-Gitarrenmusik heute Fernsehgarten? Ich komm eben vom Gottesdienst“, schrieb eine Nutzerin schockiert.

Auch „die härteste Gärtnerin von Allen“, Moderatorin Andrea Kiewel, zeigte sich am Sonntag in rockigem Schwarz. „Kiwi ganz in schwarz im Hard Rock Fernsehgarten. In welchem Paralleluniversum bin ich denn heute aufgewacht?“, kommentierte ein Nutzer. Kiewel rockte am Sonntag mit: „Es hat 36 Jahre gedauert. Heute gibt es kein Zurück mehr. Heute sind wir laut, heute sind wir hot“, eröffnete die Moderatorin den Rock-Garten.

RND/hyd

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter