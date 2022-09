Technische Probleme: Nasa muss Auftanken der Mondrakete erneut unterbrechen

Bei den Vorbereitungen für einen Start ihrer neuen Mondrakete hat die Nasa erneut mit technischen Problemen zu kämpfen. Das Team begann am Samstag mit dem Auftanken der Rakete, als ein Überdruckalarm ertönte. Der Vorgang wurde unterbrochen und dann fortgesetzt, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte. Minuten später trat jedoch Wasserstoff aus einem Triebwerk der Rakete aus. Die Betankung wurde gestoppt, während die Ingenieure versuchten, ein vermutetes Leck in einer Dichtung zu schließen.

Mondmission verschoben: Defekter Sensor und auslaufender Treibstoff

Bereits am Montag hatten technische Schwierigkeiten den geplanten Start der unbemannten Rakete ins All verhindert. Zu Wochenbeginn unterbrachen ein defekter Sensor in einem Triebwerk und auslaufender Treibstoff die Startvorbereitungen. Die Nasa teilte mit, alle Probleme seien behoben und der Countdown könne am Samstagmorgen (Ortszeit) beginnen. Für den Start vom Raumfahrtzentrum Cape Canaveral in Florida hat die Raumfahrtbehörde ein Zeitfenster von zwei Stunden. Entlang der Küste wurden erneut Tausende Menschen erwartet, die den Start der Rakete beobachten wollten.

Erster Flug zum Mond seit 50 Jahren

In der Orion-Kapsel an der Spitze der 98 Meter hohen Rakete sitzen drei Dummies, die im Laufe von sechs Wochen um den Mond und dann zurück zur Erde fliegen sollen. Es ist der erste Nasa-Flug dieser Art seit dem Apollo-Programm vor 50 Jahren. In zwei Jahren sollen dann Astronauten in eine Mondumlaufbahn gebracht werden.

Die Ingenieure betonten am Donnerstagabend, alle vier Haupttriebwerke arbeiteten einwandfrei. Ein fehlerhafter Sensor habe dazu geführt, dass in einem von ihnen am Montag eine zu hohe Temperatur angezeigt worden sei. Die Triebwerke müssen beim Start auf minus 250 Grad Celsius abgekühlt werden, damit sie dieselbe Temperatur haben wie der flüssige Wasserstoff. Geschieht das nicht, könnten die Triebwerke beschädigt werden und sich während des Fluges automatisch abschalten.

Der 4,1 Milliarden Dollar teure Testflug ist Teil des Artemis-Programms der Nasa zur Erforschung des Mondes. Es ist benannt nach der Zwillingsschwester von Apollo in der griechischen Mythologie. Ziel von Artemis ist eine dauerhafte Mondstation.

RND/AP