Habe ich ADHS? Wie eine psychische Störung zum Social-Media-Trend wurde – und warum das gut ist

Eine psychische Störung als Trend auf Social Media? Videos zum Thema ADHS, kurz für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, häufen sich bei Tiktok und Instagram. Die Hashtags #adhs und #adhstok haben auf Tiktok mehrere hundert Millionen Aufrufe. Der Hashtag #lebenmitadhs bringt es auf mehrere Hunderttausend. Meistens listen sie Symptome der Erkrankung auf, erzählen von Erfahrungen oder geben Tipps, wie trotz ADHS der Alltag zu meistern ist. Der Ton in den Kommentaren ist immer derselbe: Das bin genau ich, damit kann ich mich identifizieren. Wer durch die Beiträge scrollt, könnte den Eindruck kriegen, das ganze Internet leide an ADHS. Aber ist die Krankheit wirklich so prävalent? Oder sind viele Menschen bloß vergesslich, ungeschickt und neigen zur Prokrastination?

3 bis 5 Prozent aller Erwachsenen leiden an ADHS

Astrid Neuy-Lobkowicz ist seit über 25 Jahren Fachärztin für Psychotherapie und spezialisiert auf die Behandlung von ADHS bei Erwachsenen. Sie wundert sich nicht, dass die Videos so große Resonanz erhalten, denn: „3 bis 5 Prozent aller Erwachsenen sind von ADHS betroffen.“ Die allermeisten von ihnen befänden sich bereits in Behandlung – doch häufig nicht wegen ADHS. „Sie merken, dass etwas nicht stimmt und suchen sich Hilfe. Doch Fachärzte und Psychotherapeuten erkennen ADHS zu oft nicht richtig und behandeln stattdessen Depressionen oder Angststörungen“, sagt Neuy-Lobkowicz. Diese seien zwar, ebenso wie Suchterkrankungen, häufige Begleiterscheinungen von ADHS, doch ihre Behandlung stoße nicht zum Kern des Problems vor. Diese fruchtlosen Behandlungen lösten dann Frust aus.

Gerade bei Frauen wird ADHS typischerweise erst im Erwachsenenalter diagnostiziert, da sie als Kinder und Jugendliche oft besser angepasst sind und selten durch Hyperaktivität oder Wutausbrüche auffallen, eher zurückgezogen sind. Die Ansicht, ADHS würde sich beim Erwachsenwerden zurückbilden, habe sich in der Forschung als falsch herausgestellt, so heißt es auf dem ADHS-Infoportal der Kölner Universität. Auch gehört zu den Symptomen von ADHS – gerade bei Erwachsenen – weitaus mehr als das alte Bild vom „Zappelphilipp“, der nicht stillsitzen kann. Symptome prägen sich je nach Fall individuell aus. Dazu gehören extreme Vergesslichkeit, mangelndes Durchhaltevermögen, Impulsivität, Antriebslosigkeit.

„Bei ADHS kann man lange nach Ursachen in der Kindheit suchen. ADHS sieht psychisch aus, ist aber neurobiologisch“, erklärt Neuy-Lobkowicz. Das heißt: Während Umwelteinflüsse die Schwere einer ADHS zwar beeinflussen können, liege die Ursache im Gehirn. „Viele Erwachsene merken erst, dass sie ADHS haben, wenn ihre Kinder diagnostiziert werden.“ Laut Neuy-Lobkowicz sind für die Behandlung einer schweren ADHS Psychopharmaka unumgänglich. „Wer an ADHS leidet, für den sind Amphetamine und Ritalin keine Partydrogen, sondern Erlösung.“

Psychotherapeutin: 80 Prozent aller Patienten und Patientinnen mit Selbstdiagnose haben tatsächlich ADHS

Ihre Erfahrung im Behandlungsalltag: Wenn Patienten und Patientinnen in ihre Praxis kommen, weil sie vermuten ADHS zu haben, hätten sie in 80 Prozent der Fälle recht. Oft seien das Leute, die einen langen Weg voller falscher oder ungenauer Diagnosen hinter sich hätten. „Ich kriege jeden Tag 20 Anfragen in der Praxis“, erzählt Neuy-Lobkowicz. Es gebe einen enormen Anstieg bei Leuten, die sich Hilfe suchten – und für diese Leute zu wenig Angebote. Wer bei einer ADHS-Ambulanz vorspreche, könne sich auf Wartezeiten von bis zu einem Jahr einstellen. „Nur um die 10 Prozent aller Leidenden sind überhaupt in Therapie“, so Neuy-Lobkowicz.

Dass viele Psychotherapeutinnen und Fachärzte ihrer Generation nicht oder zu selten ADHS diagnostizieren, führt sie auf zweierlei Gründe zurück. Einerseits käme das Thema ADHS schon im Studium zu kurz, andererseits scheuten sich gerade Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen oft vor der Therapie, die zwangsweise Psychopharmaka bedürfe. Gegen die gebe es in Therapeuten- und Therapeutinnenkreisen noch immer zu viele Vorurteile. „ADHS ist sozusagen das ungeliebte Stiefkind der Psychotherapie.“

„ADHS ist keine Modekrankheit“

Der „ADHS-Trend“ in den sozialen Medien sei daher durchaus positiv zu bewerten, findet Neuy-Lobkowicz. „ADHS ist keine Modekrankheit“, sagt sie. Sie betreffe eine Menge Menschen in Deutschland, die meisten von ihnen, ohne dass es ihnen klar sei. „Eigentlich ist ADHS ein dankbares Krankheitsbild, das sich sehr gut behandeln lässt. Man muss es aber auch tun.“ Mit einer Diagnose und Behandlung ließe sich die Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Neuy-Lobkowicz vermutet: „Wenn wir jeden Studienabbrecher auf ADHS testen würden, ich bin mir sicher, wir könnten fast die Hälfte mit ADHS diagnostizieren und ihnen helfen, ihren Abschluss zu machen.“

Natürlich gebe es auch Menschen, die mit ihren Symptomen gut leben können. Der Übergang von persönlichen Eigenheiten zu einem psychologischen Problem liege grundsätzlich darin, wie gut man sein Leben bewältige. Ein bisschen vergesslich oder ungeschickt zu sein, bedeutet nicht, unbedingt ADHS zu haben. Doch wer sich sehr in den Symptomen und Szenarien des Hashtags ADHS auf Instagram oder Tiktok wiedererkenne und das Gefühl habe, Hilfe zu brauchen, dem rät Neuy-Lobkowicz, sich Hilfe zu suchen. Dazu gehörten zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen wie sie der Verein ADHS Deutschland oder das zentrale ADHS-Netz anbieten.

Von Greta Weber/RND