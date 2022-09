Pool heizen ohne Strom: Welche Möglichkeiten gibt es?

Ein eigener Pool im Garten ist vor allem an heißen Sommertagen eine verlockende Abkühlung. Doch was tun, wenn die Temperaturen sinken und man auf das Schwimmen im Privatschwimmbecken noch nicht verzichten will? Pools mit Gas oder Strom aus dem Stromnetz zu heizen, ist seit dem 1. September vorerst verboten, da ist eine neue Energiesparverordnung des Bundeswirtschaftsministeriums in Kraft getreten. Doch auch ohne Strom und Gas aus dem Hausanschluss gibt es einige Möglichkeiten für Pool-Besitzer, die auch im Herbst noch im eigenen Garten baden gehen wollen.

Die Abdeckung: Der erste Schritt zum warmen Pool

Nach dem Bad den Pool abzudecken, hilft nicht nur gegen die Verschmutzung und schützt Kinder, sondern spart auch Energie. Die Abdeckung verringert die Abkühlung des Wassers, da sie die Verdunstung minimiert. „Schwimmbadabdeckungen legen das Fundament für einen energieeffizienten Poolbetrieb“, empfiehlt auch der Bundesverband Schwimmbad und Wellness (BSW) in seinem Energieguide. Wie viel Wärme man durch die Abdeckung genau erhält, hänge von der Nutzung, Größe und Konstruktion des Schwimmbeckens ab. Auch die Lage des Pools spiele eine Rolle.

Kostenpunkt: Von der einfachen Folie für wenige hundert Euro bis zur Glasüberdachung im fünfstelligen Bereich ist alles dabei.

„Einen zusätzlichen Energiegewinn bieten Abdeckungen mit Solarfunktion“, schreibt der BSW weiter. Solarfolien für den Pool sind schwarz und in unterschiedlichen Materialstärken erhältlich. Hier gilt: Je dicker die Folie, desto wärmer wird das Poolwasser. Dadurch dass sie das direkte Sonnenlicht vom Pool fernhalten, helfen sie außerdem gegen die Vermehrung von Algen.

Kostenpunkt: Je nach Größe, Dicke und Qualität kosten Solarfolien meist zwischen 50 und 500 Euro.

Solarthermie als Alternative zu Strom und Gas: Absorber und Kollektoren

Mit Solarabsorbern lässt sich der Pool unabhängig von der Hausheizung erwärmen. Die Absorber bestehen aus schwarzen Kunststoffröhren oder Platten. Wenn das Wasser hindurchfließt, erwärmt es sich, wie bei einem Gartenschlauch, der in der Sonne liegt. Die erreichbaren Temperaturen hängen hier von der Größe der Absorber ab.

Entscheidend ist auch der Standort. Idealerweise werden die Solarabsorber auf einem sonnenbeschienen, windgeschützten Dach in der Nähe des Pool angebracht. So werden durch kurze Leitungswege die Wärmeverluste gering gehalten. Mit Solarabsorbern lassen sich Temperaturen erreichen, die um vier bis zehn Kelvin über dem eines unbeheizten Beckens liegen - was vier bis zehn Grad Celsius entspricht.

Den Absorbern ähnlich sind die Solarkollektoren. Solarkollektoren werden im Gegensatz zu Absorbern nicht auf einem Dach angebracht, sondern müssen normalerweise unterhalb des Wasserspiegels angebracht werden. Sie haben eine transparente Abdeckung und ein geschlossenes Kunststoffgehäuse, sind daher vor Wind und Wetter geschützt. Sie sind allerdings nicht winterfest und müssen daher im Herbst abgebaut werden.

Kostenpunkt: Kollektoren und Absorber von ungefähr fünf Quadratmeter kosten meistens zwischen 100 und 500 Euro.

Angenehm warm auch im September: Pool heizen mit Holz

Auch mit Holz kann ein Pool beheizt werden. Dazu wird ein externer Holzofen in den Wasserkreislaufs des Pools eingebunden. Mithilfe einer Pumpe wird das Wasser durch ein Rohrsystem in den Ofen und dann zurück in den Pool befördert. Wichtig ist den Ofen, meist in Form einer Metalltonne, nicht unter einem flammbaren Dach aufzustellen. Bei einem Holzofen muss natürlich beachtet werden, dass Rauch sich nicht vermeiden lässt. Auch kann der Ofen relativ viel Platz wegnehmen, ebenso beansprucht das zum Heizen benötigte Holz Platz.

Kostenpunkt: Holzofen für Pools fangen bei ca. 300 Euro an.

Von Greta Weber/RND