Brennpunkt ARD: Warum die Filz-Affäre noch lange nicht vorbei ist

Polizei und Staatsanwaltschaft erschienen am vorvergangenen Sonnabend um 9.30 Uhr, und sie hatten ein klares Ziel: die Intendanz des Rundfunks Berlin-Brandenburg im 13.Stock im „Haus des Rundfunks“ an der Berliner Masurenallee. Es ist der Ort, an dem die tiefste Krise der ARD seit Jahrzehnten ihren Anfang nahm: Hier, in den versiegelten Büroräumen der fristlos entlassenen rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, wo man italienisches Parkett, allerlei Dekoratives sowie jene sich selbst bewässernde Grünpflanzenwand installieren ließ, die zum Symbol des Skandals wurde, suchten die Beamten nach Beweisen für Untreue, Vorteilsnahme und Filz. Ihre Beute des Tages: drei Kartons voller Dokumente.

Die Durchsuchung sei nur eine „normale Maßnahme“ gewesen, versicherte ein Behördensprecher. Aber natürlich ist es nicht normal, wenn die Generalstaatsanwaltschaft mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten eine Razzia in einer ARD-Anstalt anordnet. Es ist nicht normal, wenn NDR-Kollegen in Kiel im „Schleswig-Holstein Magazin“ im NDR-Fernsehen einen Protest der eigenen Mitarbeiter gegen die eigene Führung ausstrahlen. Es ist nicht normal, wenn die größte Medieninstitution des Landes von einer Affäre erschüttert wird, die so hartnäckig und zerstörerisch schwelt wie ein Moorbrand. Der aktuelle Zustand der ARD lässt sich am besten mit dem Titel einer populären Amazon-Serie zusammenfassen: „Little Fires Everywhere“. Die Schlesinger-Affäre ist längst zur ARD-Affäre geworden.

Das aktuell größte Feuer wütet beim NDR in Kiel. Die Ruhe, die der Sender so gerne mit bodenständigen Geschichten zwischen Nord- und Ostsee ausstrahlt, ist durch immer neue Vorwürfe erschüttert, das Landesfunkhaus in Kiel befindet sich im Ausnahmezustand. Anders als beim RBB geht es hier nicht um Luxusgehälter oder Verschwendung von Gebührengeldern. In Schleswig-Holstein, so finden viele, ist die Sache noch ernster. Denn das Vertrauen in die journalistische Unabhängigkeit steht auf dem Spiel – und damit das wichtigste Gut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Eine zu große Nähe zur Macht

Seit gut zwei Wochen kommen immer wieder neue Details ans Licht, die den Vorwurf einer zu großen Nähe zur Macht befeuern. Von einem „politischen Filter“ ist die Rede und von Führungskräften, die wie „Pressesprecher der Ministerien agieren“. Hausintern bildete sich eine unabhängig arbeitende, journalistische Taskforce, die den Vorgängen auf den Grund zu gehen bemüht ist.

Die Vorwürfe zielen vor allem auf die Abteilung „Politik und Recherche“, namentlich stehen Chefredakteur Norbert Lorentzen und Politikchefin Julia Stein in der Kritik. Die Wucht der Debatte hat aber die gesamte Redaktion getroffen, die sich ehrlich entsetzt zeigt über das, was in „ihrem“ Funkhaus abgelaufen sein soll. Im Mittelpunkt stehen der umstrittene Umgang mit der Rocker-Affäre und der ehemalige Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU), der erst die Polizeiführung vor die Tür setzte und dann selbst von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Rücktritt gedrängt wurde. Viele andere Beispiele, in denen die Führungskräfte Kritik abgeschwächt oder Berichte abgelehnt haben sollen, sind inzwischen dazu gekommen.

Funkhaus-Direktor Volker Thormählen befindet sich im unbezahlten Urlaub. Er steht auch persönlich unter Druck, der durch einen weiteren Bericht im „Stern“ noch einmal deutlich gewachsen ist. Thormählen, so lautet der Vorwurf, soll einen NDR-Redakteur, der in der Rocker-Affäre recherchierte, gebremst haben. Brisant: Dem Bericht zufolge hatte der Reporter damals Presseanfragen an die Polizeiführung gestellt. Doch statt einer Antwort habe er eine Einladung zum Gespräch beim Funkhausdirektor erhalten. Stein soll einen kritischen Bericht über Missbrauchsfälle in einem DRK-Heim abgeschwächt haben. Die DRK-Chefin Schleswig-Holsteins soll zum damaligen Zeitpunkt mit der damaligen Landesrundfunkratsvorsitzenden des NDR in Schleswig-Holstein liiert gewesen sein

„Vergiftete Atmosphäre“

Alles Zufall? Mindestens bei der Opposition im Landtag würde man gern wissen, ob das Ganze System hatte. Spricht man in diesen Tagen mit NDR-Kollegen, gibt es dazu unterschiedliche Einschätzungen. Auf der einen Seite sei da natürlich der enge Draht zu denen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen. Auf der anderen Seite wird immer wieder eklatantes Führungsversagen beklagt. Die Atmosphäre sei „zusehends vergiftet“ gewesen, sagt einer von ihnen. Unbequeme und allzu kritische Reporter seien nicht mehr zum Zuge gekommen und „eiskalt abserviert“ worden. Wie zum Beleg wird inzwischen davon gesprochen, dass sich das Binnenklima seit dem Rückzug der Führungskräfte klar verbessert habe.

Doch auch am Standort Hamburg brodelt es: Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach wird vorgeworfen, sie habe über Jahre Kunden der PR-Agentur ihrer Tochter ins TV-Programm gehievt. Im NDR-Fernseharchiv finden sich „mehrere hundert“ Berichte, in denen PR-Kunden von Rossbachs Tochter auftauchen sollen, darunter ein Film über einen Erdbeerhof, auf dem eine Springreiterin und eine TV-Köchin zu Gast waren. Alle drei – Erdbeerhof, Köchin, Reiterin – waren Kunden der fraglichen PR-Agentur.

Funkhauschefin lässt die Arbeit ruhen

Am Freitag teilte der NDR mit, dass Rossbach „in den kommenden Wochen ihre Arbeit im Landesfunkhaus Hamburg ruhen lässt, bis die Prüfergebnisse über die im Raum stehenden Vorwürfe vorliegen“. Sie habe zudem angekündigt, „nicht dauerhaft auf ihre Position zurückzukehren“. „Sabine Rossbach macht den Weg frei für einen Neuanfang im Landesfunkhaus Hamburg“, wurde NDR-Intendant Knuth zitiert. „Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die im Raum stehenden Vorwürfe aufzuklären.“

Man kann nicht oft genug daran erinnern: Die ARD kassiert im Jahr exakt 6 058 600 240,32 Euro Rundfunkbeitrag (das ZDF rund 2,1 Milliarden, das Deutschlandradio 243 Millionen). Nur 43,5 Prozent dieser Summe fließen ins Programm, der Rest in Personalkosten (24,8 Prozent), Altersversorgung (7,9 Prozent), „Sachaufwand“ (13,1 Prozent) und Investitionen plus „Sonstiges“ (7,9 Prozent). 478 Millionen im Jahr für „Sonstiges“ – das erscheint recht üppig. Aus der sicheren Versorgung mit öffentlichem Geld jedenfalls erwächst eine gewisse Verantwortung und Transparenzpflicht.

Stichwort Verschwendung: Niemand hat bisher ernsthaft erklärt, warum die Technikdirektorin des Bayerischen Rundfunks über gleich zwei Dienstwagen mit zwei Chauffeuren verfügte. Stichwort Prunksucht: Niemand hat bisher ernsthaft erklärt, warum die Kosten für die Sanierung des historischen WDR-Filmhauses in Köln von geplanten 130 Millionen Euro auf 240 Millionen Euro gestiegen sind. Oder warum der Etat für das geplante Digitale Medienhaus des RBB von 65 Millionen auf 185 Millionen Euro stieg – und nach RBB-eigenen Recherchen mindestens eine halbe Million Euro an externe Berater ging. Inzwischen prüfen gleich zwei Rechnungshöfe (Berlin und Brandenburg) das Projekt, das derzeit auf Eis liegt. Stichwort Schwelgerei: Niemand hat bisher ernsthaft erklärt, warum ein der Intendantin offenbar unliebsamer, vorzeitig scheidender Programmdirektor Kultur beim Bayerischen Rundfunk bis zum regulären Vertragsende weiterbezahlt wird und damit für 33 tatenlose Monate offenbar knapp 700.000 Euro kassiert. Stichwort Allüren: Niemand hat bisher ernsthaft erklärt, warum der RBB als drittkleinste von neun ARD-Anstalten zehnmal so viele außertarifliche – also besonders hoch dotierte – Verträge mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgeschlossen hat wie der etwa gleich große Hessische Rundfunk. Stichwort Interessenkonflikt: Niemand hat bisher ernsthaft erklärt, warum der WDR-Wirtschaftsjournalist Detlef Flintz, der nebenbei als grüner Kommunalpolitiker tätig ist, in den „Tagesthemen“ auch Klima- und Umweltfragen kommentieren durfte („er ist da, der Preisschock – gut so!“), wie der „ÖRR Blog“ berichtete. Inzwischen hat der WDR ihn von Meinungsbeiträgen abgezogen, die sein politisches Betätigungsfeld tangieren.

Das ARD-Führungspersonal übt sich nun in angemessener Zerknirschung. „Wir machen uns Sorgen“, sagte etwa WDR-Intendant und ARD-Interimschef Tom Buhrow. Denn auch er weiß: Der Super-GAU der ARD liefert ganz schlechte Argumente für die laufende Reformdebatte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. All die kleinen Feuer, die nun überall im ARD-Gefüge ausbrechen, weisen eine übergreifende Eigenschaft auf: Fast immer geht es um Selbstherrlichkeit, Größenwahn und Machtmissbrauch von ARD-Führungskräften. Gleichzeitig erleben die Redaktionen eine harte Sparrunde nach der anderen. Das passt nicht zusammen.

Die Bundesländer ringen seit Jahren um einen neuen Medienstaatsvertrag – also um die Frage, was ARD und ZDF in Zukunft dürfen, müssen und sollen. Die Aufsicht über ARD und ZDF wiederum liegt bei paritätisch besetzten Gremien, die freilich den Ruf von medienpolitischen Kaffeekränzchen ohne große Expertise bisher nicht abschütteln konnten – und im Falle des rbb offensichtlich eklatant versagt haben.

Im Herbst könnten die Ministerpräsidenten die Änderung unterschreiben. Danach muss der Entwurf alle 16 Länderparlamente passieren. In der Neufassung geht es zum Beispiel um die Stärkung der Senderkontrolle oder darum, dass ARD und ZDF beim Ausbau ihrer Digitalangebote flexibler agieren können.

Debatte über Zukunft von ARD und ZDF verschärft sich

In der Politik mehren sich angesichts der ARD-Affäre die Rufe nach einem „großen Wurf“, nach einem radikalen Einschnitt also wie der Abschaffung oder Zusammenlegung einzelner Sender. In der Kakophonie der Stimmen mischen sich parteipolitisches Kalkül und sachorientierter Reformwille. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa möchte gern die Rundfunkbeitragshöhe einfrieren. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hielte eine Beitragserhöhung auf absehbare Zeit „kaum für vermittelbar“. Und sein Medienminister Rainer Robra (CDU) fordert in der „Zeit“ lautstark gleich ganz neue Machtverhältnisse an der Spitze der ARD-Sender („Die Intendanten sind generell zu machtvoll“).

Auch der Zorn der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedenfalls ist gewaltig. „Starke Freie, weniger Skandale!“, fordert etwa der ARD-Freienrat, in dem tausende von freien Mitarbeitern organisiert sind, die den Großteil des Programms beisteuern. Olaf Sundermeyer, preisgekrönter RBB-Reporter, machte seinem Ärger auf die Chefetagen in einem Gastbeitrag für die „Zeit“ Luft. Hass und Anfeindungen gegen Journalisten hätten seit Bekanntwerden der Affäre zugenommen, berichtet Sundermeyer. Dabei waren die Attacken bereits zuvor schon schwer auszuhalten: „Im vergangenen Jahr ist mir bei einem Reportereinsatz auf einer von AfD-Funktionären organisierten Demonstration in Cottbus eine Viertelstunde lang ein Mann gefolgt, der mir über ein Megafon wiederkehrend das Jahresgehalt von Patricia Schlesinger ins Ohr gebrüllt hat.“

Massagesessel in dicken Dienstwagen, Gefälligkeiten für Verwandte, Edelhölzer im Büro: Tatsächlich wirkt der altbackene, antimoderne Führungsstil manches ARD-Oberen wie aus der Zeit gefallen. Sundermeyer zitiert eine Maskenbildnerin der „rbb Abendschau“ mit den Worten: „In der 13. Etage herrscht der Denver-Clan, während hier unten die Lindenstraße läuft.“ Und während man sich „oben“ großzügig Boni gönnte, bekam Sundermeyer für einen Film, der immerhin mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, vom Sender eine ungleich bescheidenere Prämie: einen Verzehrgutschein über 100 Euro.

Von Imre Grimm, Bodo Stade/RND