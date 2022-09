Haben wir Einfluss darauf, wann wir sterben?

Manche Menschen sterben erst dann, wenn sie sich von einer geliebten Person verabschieden konnten. Andere leben auf ein bestimmtes Ereignis hin und schöpfen daraus scheinbar Kraft. Queen Elizabeth II. starb nur einige Wochen nach ihrem Thronjubiläum.

Der Zeitpunkt des Todes ist für jeden Menschen ungewiss. Doch deutet vieles darauf hin, dass wir Menschen ihn zumindest in manchen Fällen ein wenig selbst mitbestimmen können. In den letzten Tagen des Lebens scheinen sich viele Menschen dafür zu entscheiden, erst in einem bestimmten Moment zu gehen. „Es ist ein Phänomen, das wir immer wieder beobachten“, sagt Claudia Bausewein, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität München gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Als Sterbephase im eigentlichen Sinn betrachte die Palliativmedizin die letzten vier bis sieben Tage im Leben. „In dieser Zeit sind viele Sterbende nicht mehr oder nur noch eingeschränkt kontaktfähig“, sagt Bausewein. Sie habe aber schon oft die Erfahrung gemacht, dass sterbende Menschen es noch verstehen, wenn man mit ihnen spricht: „Wir sagen deshalb den Angehörigen immer, dass sie ruhig etwas erzählen sollen.“

Wenn die Palliativmedizinerin weiß, dass sich eine für den sterbenden Menschen wichtige Person in der Anreise befindet, teilt sie es ihm deshalb mit. Weil sie es immer für möglich hält, dass der oder die Sterbende dann noch auf diesen jemand „warten“ möchte und der Tod erst nach dem Abschied von diesem Menschen eintritt. „Auch wenn es sich wissenschaftlich kaum erklären lässt: Ich habe schon den Eindruck, dass man es ein Stück weit steuern kann“, sagt Bausewein.

Sie erinnert sich an ein alte Dame, bei der sich der Sterbeprozess ungewöhnlich lange hingezogen hatte. „Wir hatten auf der Station alle den Eindruck, sie kann nicht loslassen. Ein ihr sehr nahe stehender Enkelsohn, der bei der Frau aufgewachsen war, war zwar anwesend. Ihre Tochter – die Mutter dieses Enkels, die wohl psychisch krank war – hatte die Frau aber nicht sehen wollen. „Als sie dann schließlich verstarb, habe ich erfahren, dass wohl am Abend vorher doch noch die Tochter erschienen war“, erinnert sich Bausewein.

Höheres Sterberisiko am Geburtstag?

Dabei gebe es auch den umgekehrten Fall. Einige Angehörige seien nahezu 24 Stunden im Krankenhaus anwesend. Das sei natürlich eine tolle Form von Begleitung, sagt Bausewein. Es könne aber auch eine Art von Festhalten sein. In solchen Fällen komme es öfter vor, dass die Person ausgerechnet in dem kurzen Moment stirbt, in dem niemand im Zimmer sei. Wahrscheinlich sei auch das kein Zufall: „Es kann gut sein, dass jemand einfach nicht gehen kann, wenn die Ehefrau, für die das sehr schwer ist, neben dem Bett sitzt“, glaubt die Palliativmedizinerin.

Bausewein bereitet Angehörige deshalb auf diese Möglichkeit vor: „Ich sage ihnen, wenn die Person es so will, dass sie in diesem Moment da sind, dann wird es so sein. Und dass sie sich keine Vorwürfe machen sollen, wenn es doch anders kommt. Wenn sie den Moment des Todes verpassen, obwohl sie sonst ständig anwesend waren.“

Widersprüchliche Ergebnisse von Studien

Ist es auch möglich, aus Willenskraft heraus noch ein bestimmtes Datum mitzuerleben, wie zum Beispiel einen runden Geburtstag? Dieses Phänomen wird seit Jahren erforscht, mit widersprüchlichen Ergebnissen. Eine Übersichtsstudie kam 2004 zu dem Schluss, dass es dafür keine Belege gibt. So hatten manche Untersuchungen vor wichtigen Lebensereignissen wie Geburtstagen oder Festen eine niedrigere und danach eine höhere Sterblichkeit beobachtet. In anderen war das nicht festzustellen.

Laut einer Studie von Forschenden der Universität Zürich ist die Wahrscheinlichkeit, an seinem eigenen Geburtstag zu sterben, zwar um rund 14 Prozent höher als an den anderen Tagen des Jahres. Den Grund dafür sehen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aber nicht in dem Wunsch, den Geburtstag noch zu erleben. Vielmehr erhöhte ihrer Studie zufolge der Stress an diesem Tag das statistische Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.

Das Gefühl: „Da lebt ein Teil von mir weiter“

Nach Bauseweins Erfahrung hat aber nicht unbedingt der Geburtstag eine spezielle Bedeutung. Bei einigen Patienten und Patientinnen auf der Palliativstation bekommt sie stattdessen zum Beispiel mit, dass diese noch einmal gerne das Weihnachtsfest miterleben möchten und zeitnah danach versterben.

Wichtiger als ein bestimmtes Datum im eigenen Leben seien zudem Ereignisse im familiären Umfeld, wie die Geburt des Enkelkindes oder dessen Erstkommunion oder eine Hochzeit. „Bei solchen Ereignissen geht es um die Zukunft, um dieses Gefühl, da lebt ein Teil von mir weiter.“ Das Ziel, einen bestimmten Tag noch mitzuerleben, könne die Lebensenergie stärken. „Manchmal ist das aber auch unrealistisch, weil etwas noch zu weit in der Zukunft liegt“, sagt Bausewein.

Paare, die kurz nacheinander sterben

Dann sind da noch die Paare, bei denen einer kurz nach dem anderen stirbt, scheinbar plötzlich und ohne, dass dies vorhersehbar war. Auch dafür gibt es eine Erklärung, glaubt Bausewein: „In meiner Vorstellung kann es bei einer sehr innigen, jahrzehntelangen Beziehung passieren, dass bei hochbetagten Menschen der Lebenswille einbricht, wenn diese wichtige Stütze verloren geht.“

Bei der vor wenigen Tagen verstorbenen britischen Königin Elisabeth II. war Bausewein fast überrascht, dass diese ihren Mann Prinz Philip mehr als ein Jahr lang überlebt hat. „Nach meinem Gefühl hatten die beiden eine besonders enge Verbindung.“

Wollte die Queen ihr Thronjubiläum noch erleben?

Hatte die Queen nach dem Tod ihres Mannes auf ihr 70-jähriges Thronjubiläum „hingelebt“, bevor sie ihm nun folgte? Gesundheitlich bereits angeschlagen, hatte die britische Königin vor drei Monaten an den Feierlichkeiten teilgenommen. Darüber lasse sich nur spekulieren, sagt Bausewein. Dass die Queen nun dann doch relativ plötzlich innerhalb weniger Tage verstarb, sei jedenfalls nicht ungewöhnlich: „In einem so fortgeschrittene Lebensalter von 96 Jahren ist damit jederzeit zu rechnen.“

Nach fast 35 Jahren Erfahrung in der Hospizarbeit und Palliativmedizin ist Bausewein jedenfalls überzeugt: „Sterben ist nicht nur ein körperlicher Vorgang. Wir sind immer auch Psyche und Geist.“ Rund um das Sterben gebe es bis heute viele ungeklärte Fragen, so die Medizinerin. Das findet sie aber nicht schlimm: „Vielleicht ist es sogar besser so, dass es diese letzten Geheimnisse noch gibt.“

Von Irene Habich/RND