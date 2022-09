„Jomo“: Von der Freude, etwas zu verpassen

Noch schnell die E-Mails checken, den Social-Media-Feed durchscrollen oder auf die letzten drei Nachrichten reagieren: In Zeiten der digitalen Medien ist nicht nur Multitasking, sondern auch ständige Aufmerksamkeit und Erreichbarkeit gefragt. Vielen Menschen fällt es schwer, das Handy oder den Computer einfach mal auszuschalten. Warum aber gerade das so wichtig ist und wie viel Freude einem das Verpassen bereiten kann, erfahren Sie hier.

Wenn das Smartphone den Alltag dominiert

Die „Joy of missing out“ oder kurz: „Jomo“ hat sich als Gegenbewegung zur „Fear of missing out“ (Fomo) herausgebildet. „Fomo“ bezeichnet die ständige Angst, etwas zu verpassen – und ist besonders im Zeitalter der digitalen Medien bei viele Menschen immer präsenter geworden. „Ein Stück weit ist das völlig normal. Der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte gerne zu einer Gruppe dazugehören“, erklärt Julia Scharnhorst, Psychologin und Leiterin für den Fachbereich Gesundheitspsychologie beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP).

„Das Problem durch die digitalen Medien ist, dass sich unsere Vergleichsgruppe deutlich vergrößert hat“, so Scharnhorst. „Wir vergleichen uns mit Menschen, die wir nie im echten Leben treffen würden.“ Auch die Verbreitung von Fake News oder die Manipulation durch personalisierte Newsfeeds machen es vielen Menschen schwer, sich davon zu lösen. Im Extremfall kann „Fomo“ auch dazu führen, dass Menschen unter Depressionen oder unter Ängsten leiden und die Lebensqualität sich dadurch deutlich verringert. Besonders junge Leute sind laut Scharnhorst verstärkt davon betroffen.

Bewusst lernen, abzuschalten

Eine Bewegung, die dem entgegensteuert, ist „Jomo“. Dabei geht es in erster Linie darum, den eigenen Medienkonsum zu reflektieren und sich bewusst zu machen, wie viel Zeit man eigentlich am Handy, Laptop oder Tablet verbringt, meint Scharnhorst. Es gilt also, sich zu fragen: Ist das in Ordnung so oder habe ich den Eindruck, ich verpasse echte Lebenszeit dadurch?

Die Nutzungsdauer erfassen einige Geräte dafür automatisch, es gibt allerdings auch Apps, die einem bei der Übersicht helfen. Ganz analog kann man sonst auch ein Medientagebuch führen. Zudem sollte man schauen, welche Inhalte einen wirklich interessieren und was man nur aus Gewohnheit konsumiert, so Scharnhorst. Ansonsten heißt es: Den Accounts entfolgen oder die Chatgruppe verlassen.

Eine Gegenbewegung, die sich auszahlt?

Wer bewusster Medien nutzt und seltener zum Smartphone greift, wird schnell Veränderungen feststellen. „Wir haben langsam aber sicher verlernt, konzentriert am Stück zu arbeiten, weil wir uns immer selbst unterbrechen“, betont Scharnhorst. Denn das Smartphone reißt einem mitunter aus seinem Flow. „Es kann bis zu drei Minuten dauern, bis wir uns wieder vollständig auf das konzentrieren können, woran wir gerade gearbeitet haben.“ Sich selbst Ruhezeiten zu verordnen oder das Handy bewusst während der Arbeitszeit nicht hervorzuholen können dabei helfen.

Auch im Hinblick auf die Entscheidungsfreudigkeit hat das Internet einiges verändert: Wo es früher nur wenige Optionen gab, steht uns heutzutage eine schier endlose Anzahl an Möglichkeiten offen. Ein Beispiel dafür sind laut Scharnhorst etwa Datingportale: „Wenn man immer das Gefühl hat, es könnte noch was Besseres kommen, nimmt man sich häufig gar nicht die Zeit, einen Menschen besser kennenzulernen oder auf Kompromisse einzugehen“, meint sie. Es erfordert daher Übung, zu seinen Entscheidungen zu stehen – sei es ein Job, eine Reise oder die Partnerwahl. „Man muss lernen zu akzeptieren und zu genießen, wie es jetzt ist.“

Nichtsdestotrotz sollten „Jomo“-Willige sich auf Entzugserscheinungen einstellen, wenn sie das Smartphone längere Zeit nicht nutzen, betont Scharnhorst. „Das sind Gewohnheiten, die wir gebildet haben – und diese sind nur schwer umzustellen“, meint sie. Schließlich ist es für uns Menschen am bequemsten, in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Auch unser Belohnungssystem muss dabei umtrainiert werden. Daher sollte man sich immer realistische Ziele setzen. Dabei kann laut Scharnhorst helfen, sich bewusst zu machen: „Das Smartphone sollte ein Mittel zum Zweck sein und nicht das Leben dominieren.“

Manchmal hilf ein Perspektivenwechsel

„Jomo“ und „Fomo“ gibt es natürlich nicht erst seit dem Zeitalter des Internets: „Die ‚Fear of missing out‘ hat immer etwas mit Ängsten vor Zurückweisung zu tun“, betont Scharnhorst. Wird man beispielsweise nicht zu einer Party eingeladen, ist es nicht nur der verpasste Abend, der einen schmerzt, sondern das Gefühl, dass jemand einen nicht mag oder dabeihaben will. „Jomo“ hilft einem dann, die Perspektive darauf zu wechseln: Man sollte sich in so einer Situation fragen, ob man wirklich dabei sein wollte, weil die Veranstaltung einem Spaß gemacht hätte, oder ob es die reine Tatsache ist, gefragt zu werden, obwohl man in Wirklichkeit lieber einen Abend für sich haben möchte.

„Es hilft, sich über seine Bedürfnisse bewusst zu werden“, so Scharnhorst. „Man sollte immer für sich entscheiden: Was macht mir Spaß? Wie möchte ich meine Freizeit verbringen? Was ist einem wirklich wichtig? Und das als Maßstab für alles nehmen und nicht gucken, was die anderen machen.“

Dennoch betont sie: Es handelt sich bei „Fomo“ und „Jomo“ um zwei Extreme, die als Modelle mit Sicherheit beide etwas überspitzt sind: Weder ist es gut, sich vom Smartphone so dominieren zu lassen, dass man Arbeit oder Sozialleben vollständig vernachlässigt. Digitale Geräte ganz zu meiden hält Scharnhorst allerdings auch nicht für eine optimale Lösung: „Es kann durchaus sinnvoll sein, das Internet zu nutzen und sich aus Prinzip komplett davon fernzuhalten, ist sicher auch nicht angemessen“, meint sie. „Der richtige Weg ist der in der Mitte.“

Von Talisa Moser/RND