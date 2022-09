TV-Kulttrainer „Ted Lasso“ und der AFC Richmond bei Fifa 23 dabei

Von Kritikern wie Publikum wird der Apple-TV-Hit „Ted Lasso“ über einen US-Footballtrainer, der eine erfolglose britische Fußballmannschaft trainieren soll, gefeiert. Bei der Emmy-Verleihung gewann die Serie zuletzt elf Preise – darunter erneut den für die beste Comedy-Serie. Demnächst können Fans das Team jetzt auch selbst coachen, zumindest an der Playstation und Co.: Der AFC Richmond mit Lasso an der Seitenlinie wird im Videospiel Fifa 23 enthalten sein, wie EA Sports und Warner Bros. Interactive am Mittwoch mitteilten. Einen ersten Einblick gibt ein Trailer.

„Ich bin wirklich glücklich und zutiefst dankbar, dass ich bisher viele besondere Momente in meiner Karriere hatte, und ich betrachte diese Erfahrung als eine der besten von ihnen“, wird Ted-Lasso-Darsteller Jason Sudeikis in einer Mitteilung zitiert. Als langjähriger Fan der Fifa-Reihe sei es führ ihn „ein wahr gewordener Traum, dass Ted Lasso und die gesamte AFC Richmond-Mannschaft in die neueste Version des Spiels integriert wurden“.

Der AFC Richmond steht den Angaben zufolge im Anstoßmodus, Online-Freundschaftsspielen und Online-Seasons zur Verfügung – inklusive der aus der Serie bekannten Spieler um Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya und Dani Rojas. Das Heimstadion des AFC Richmond, die Nelson Road, wird ebenfalls in Fifa 23 enthalten sein. Fans können zudem die Rolle von Ted Lasso im Karrieremodus übernehmen.

RND/seb