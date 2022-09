Sky veröffentlicht ersten Teaser-Trailer zu „The Last Of Us“

„Rette, wen du retten kannst.“ 2013 hat das Horror-Videospiel „The Last Of Us“ Gaming-Geschichte geschrieben. Nun wird das Zombie-Spiel zur Serie. Der US-Streamingdienst HBO teilte am Montag einen ersten Teaser-Trailer zur mit Spannung erwarteten Horror-Serie. Starten soll „The Last Of Us“ im kommenden Jahr. In Deutschland soll die zehnteilige HBO-Serie parallel zur US-Ausstrahlung beim Streamingdienst Sky laufen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Die Geschichte von „The Last Of Us“ spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation von einer Apokalypse ausgelöscht wurde. Joel (Pedro Pascal), ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert um Ellie (Bella Ramsey), ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreisenden Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen.

Beide Hauptdarsteller kennt man auch aus dem Serien-Hit „Game of Thrones“. Das Drehbuch stammt von Craig Mazin, der bereits die Sky-Serie „Chernobyl“ ins TV brachte, und Neil Druckmann vom „The Last Of Us“-Videospiel selbst. Der US-Streamingdienst HBO hat sich für die 2023 kommende Serie mit Sony und Spieleentwickler Naughty Dog zusammengetan.

RND/hyd