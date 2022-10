Chemienobelpreis geht an drei Molekülforschende aus den USA und Dänemark

Der diesjährige Chemienobelpreis geht an die Forscher Carolyn Bertozzi (USA), Morten Meldal (Dänemark) und Barry Sharpless (USA). Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm hat die drei am Mittwoch „für die Entwicklung der Klick-Chemie und der bioorthogonalen Chemie“ geehrt.

Sharpless hat bereits im Jahr 2001 den Chemienobelpreis erhalten. Erneut erhält somit ein vorheriger Preisträger einen weiteren Nobelpreis. Wie aus einer Auflistung der Nobelstiftung hervorgeht, haben zuvor bislang sechs Persönlichkeiten und Organisationen den Preis mehrmals erhalten – das Internationale Komitee vom Roten Kreuz dabei gleich dreimal in der Kategorie Frieden.

Nobelpreisträger für Medizin und Physik bereits bekannt

Die diesjährige Woche mit den Bekanntgaben der Preisträger in den verschiedenen Kategorien der Nobelpreise hatte am Montag begonnen, als der Gewinner des Medizinnobelpreises benannt wurde. Am Dienstag wurde drei Wissenschaftlern der Physiknobelpreis zugesprochen.

Am (morgigen) Donnerstag wird bekannt gegeben, wer den Literaturnobelpreis erhält. Am Freitag wird enthüllt, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Am Montag folgt die Bekanntgabe zum Wirtschaftsnobelpreis.

Jeder Nobelpreis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert. Hinzu kommt eine Medaille. Die Verleihung erfolgt am 10. Dezember. Stifter der Nobelpreise ist der schwedische Erfinder Alfred Nobel.

