Geborene Helfer: Der Mensch ist besser, als wir glauben

Ein Forschungslabor in Leipzig. Der Wissenschaftler betritt den Raum. Mit einem schweren Bücherstapel in den Händen läuft er zum Schrank. Die Türen sind verschlossen, hilflos bleibt er mit dem Stapel in den Händen davor stehen. Das 15 Monate alte Kind in der anderen Ecke des Raums beobachtet den fremden Mann. Dann beginnt es mit wankendem Schritt zum Wissenschaftler zu tapsen, öffnet wortlos die Türen. Das Experiment ist schnell zu Ende, die Erkenntnis aber ist enorm: Kinder helfen. Einfach so.

Früher hielten Psychologinnen und Psychologen wie Sigmund Freud kleine Kinder für empathielos, für moralisch unterentwickelt – kurzum: für geborene Egoisten. Heute gehen Forschende dagegen davon aus, dass der Mensch bereits mit der Geburt alles mitbringt, um sich später auch im Sinne der Gemeinschaft verhalten zu können. Geborene Altruisten also.

Tatsächlich scheinen schon Babys einen moralischen Kompass in sich zu tragen. Nur so erklären sich Forschende der amerikanischen Yale-Universität den Umstand, dass sechs Monate alte Kinder in ihrem Labor lieber mit der Handpuppe kuscheln, die im Theaterstück zuvor die Rolle der „guten“ Figur innehatte. Die „böse“ Puppe verschmähten die allermeisten Babys am Ende des Experiments.

Helfen, teilen, trösten

Im Laufe ihrer Entwicklung zeigen Kinder immer wieder und immer differenzierter altruistisches Verhalten. Sie helfen, teilen, trösten – auch dann, wenn es für sie mit gewissen Kosten verbunden ist, weil sie zum Beispiel trotz Hunger ein Stück Apfel teilen. Auch das zeigen verschiedene Untersuchungen weltweit, selbst wenn es kulturelle Unterschiede gibt.

Prosoziales Verhalten hat also seinen Sinn und ist tief in uns angelegt. „Wer gut in einer Gruppe integriert ist, der überlebt besser – so war das zumindest in der Zeit, in der unsere biologische Ausstattung maßgeblich geprägt wurde“, erklärt Anne Böckler-Raettig. Sie ist Professorin für Forschungsmethoden und Soziale Kognition an der Universität Würzburg und forscht zu prosozialem Verhalten.

Trotzdem seien Kinder keine kleinen Heiligen, betont Böckler-Raettig. Auch der Egoist in uns habe seinen Nutzen: „Wir konkurrieren natürlich auch um Ressourcen, wie etwa um den Zugang zu Nahrungsmitteln, aber auch um Status, Partner oder Allianzen. Wären wir kein bisschen egoistisch, wäre das auch schwierig.“

Prosoziales Verhalten ist ansteckend

Kinder können sich also prosozial verhalten, nur tun sie das nicht immer. Und nicht immer so, wie wir uns das vielleicht wünschen. Nur weil ein Kind mit eineinhalb Jahren teilen kann, heißt das nicht, dass es das auch tun wird. Sein Temperament spielt eine Rolle, sein Entwicklungsstand, das soziale Gefüge.

Unser genetisches Erbe gibt uns demnach beides mit: Egoismus und Altruismus. Wie deutlich der Helfer in uns zum Vorschein kommt, ist auch eine Frage der Umwelt. Kinder lernen besonders stark von der sozialen Umgebung, also den Eltern, Geschwistern und anderen Kindern. Wie das Miteinander hier gelebt wird, prägt den moralischen Kompass im Kind – und damit die Art, wie es später das Miteinander selbst gestalten wird.

„Wer bestimmte soziale Verhaltensweisen in der Erziehung vermitteln will, der sollte sie seinen Kindern vorleben“, sagt die Professorin, die selbst Mutter zweier Töchter ist. Es geht also weniger um explizite Anweisungen, sondern um das, was zwischen den Zeilen, was im Alltag passiert. „Wir können dabei auf Engelskreise setzen, also das Gegenteil von Teufelskreisen: Denn prosoziales Verhalten ist ansteckend. Menschen, denen geholfen wird, sind motivierter, selbst zu helfen.“

Entscheidend ist die Selbstwirksamkeit

Um zu helfen, braucht es laut Böckler-Raettig bestimmte Voraussetzungen: die Fähigkeit zur Selbstregulation zum Beispiel. Das Kind muss also in der Lage sein, die eigenen Wünsche für einen Moment auch mal zurückzustellen. Außerdem braucht es ein grundsätzliches Vertrauen und die Fähigkeit zu vergeben. Kinder, die von ihren Eltern Nähe und Anteilnahme erfahren, zeigen selbst mehr Mitleid und Empathie.

Ebenfalls aus der Forschung wissen wir, dass Menschen eher dann helfen, wenn sie sich zuständig und kompetent fühlen. Darin könnten Erwachsene die Kinder schulen, etwa indem sie ihnen beibringen, den Notruf zu wählen, rät Böckler-Raettig. „Eine ganz zentrale Kompetenz ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn Kinder das Gefühl haben, sie können mit ihrem Tun etwas bewirken, zeigen sie auch eher prosoziales Verhalten.“

Es bedingt sich also gegenseitig. Kinder, die an ihre Selbstwirksamkeit glauben, sind eher bereit, sich für andere einzusetzen. Dazu brauchen sie allerdings auch die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen – im Familienalltag genauso wie in der Gesellschaft.

Von Leonie Schulte/RND