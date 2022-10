Wie Onlinecoaches ihre Kunden um Tausende Euro bringen

Der Tag, an dem Lukas Vorkötter, der eigentlich anders heißt, reich werden wollte, ist der Tag, der ihn ein gutes Stück ärmer machte. Mit einem Onlinecoach wollte er Tausende Euro die Woche verdienen, stattdessen zahlte er 12.000 Euro und verdiente fast nichts.

Wie Vorkötter ergeht es derzeit vielen Opfern von Onlinecoaches. Wie vielen genau lässt sich nicht sagen. Nachfragen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bei mehreren auf Coaching spezialisierten Rechtsanwälten lassen allerdings auf einige Tausend Opfer schließen. Sie alle verbindet die Hoffnung auf schnelles Geld – insbesondere in Zeiten der Inflation.

Wenig Arbeit gleich viel Geld?

Denn laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ist die Angst vor Armut derzeit die größte Sorge der Deutschen. Während die Angst vor Verarmung wächst, wächst in ihr die Zahl der Onlinecoaches, die schnelle Hilfe für dieses Problem parat haben wollen. Unter ihnen wiederum wächst die Zahl der Betrüger. Auch ihre genaue Zahl ist unklar. Doch allein der auf Internetrecht spezialisierte Rechtsanwalt Bernhard Schulte nennt auf seiner Website insgesamt 32 Coaches, deren Kundinnen und Kunden er zivilrechtlich beraten oder vertreten hat. Sie alle gingen ähnlich vor. Der Fall Lukas Vorkötter hilft, dieses Vorgehen zu verstehen.

Vorkötter vertraute sich einem Coach an, der seinen Kundinnen und Kunden Einnahmen „im sechsstelligen Bereich“ durch Print-on-Demand bescheren will. Dazu entwerfen Teilnehmende seines Coachings T‑Shirt-Designs. Diese werden dann in einem eigenen Onlineshop angeboten und erst dann von einem externen Dienstleister produziert, verpackt und versandt, wenn sie – angeblich tausendfach – bestellt werden. Einen Laptop, gute Ideen, und zwei, drei Stunden Arbeit am Tag – mehr brauche es nicht, um finanziell unabhängig zu werden.

Betrug oder nicht? Vorab kaum zu durchblicken

Dieses Versprechen ist bei vielen Abzockcoaches dasselbe: Schon nach wenigen Wochen könne man mit Rolex, Porsche und Villa unter Palmen leben. Was sich hingegen unterscheidet, ist der Weg, der den Coaches zufolge zu gehen sei, um dorthin zu kommen. Die einen coachen Trading oder NFTs, die anderen Direkt­handel (Dropshipping) oder E-Book-Geschäfte – wieder andere sagen nicht einmal, was sie eigentlich coachen. Das heißt: Am Thema der Coaches lassen sich seriöse von unseriösen Anbietern nicht unterscheiden.

Auch die eigene Website ist hier in der Regel kein verlässlicher Indikator. So arbeiten die meisten Coaches zumindest in der Außendarstellung hochprofessionell. Ihre Websites sehen ansprechend aus, ihre Fotos und Erklärgrafiken ebenso. Sogar die meist kostenlos zur Verfügung gestellten Infobroschüren, Bücher, Podcasts und Videocoachings sind zumindest im Design von hoher Qualität. Vor allem jedoch ist auf angebliche Kundenbewertungen bei Abzockcoaches kein Verlass. So recherchierte auch Vorkötter seinen Coach auf allen gängigen Plattformen. Dort fand er ausschließlich positive Bewertungen auf renommierten Bewertungs­portalen.

Teurer Einsatz

Onlinebewertungen anderer Kundinnen und Kunden sind bei Onlineeinkäufen laut einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom heute das wichtigste Kaufkriterium, wichtiger sogar als der persönliche Rat von anderen. Bei Vorkötter kam beides zusammen: Hunderte begeisterte Online­bewer­tungen – und die Empfehlung eines Kollegen, der für seinen Coach sogar seinen Job kündigte, nicht ahnend, dass er durch sein Coaching Tausende Euro verlieren würde.

Von seinem Kollegen überzeugt, meldete sich Vorkötter für seine kostenlose Erstberatung an. Er stockte, als er den Preis für das Coaching hörte: 12.000 Euro. Die habe Vorkötter aber schnell wieder drin, behauptet der Coach am Telefon. Und was seien schon 12.000 Euro gegen langfristigen Reichtum? Noch während der Erstberatung schloss Vorkötter seinen Coachingvertrag ab.

„Ich hätte es merken können“

Im Anschluss erhielt er Zugriff auf eine Onlineschulung seiner Coaches zum Erstellen eines eigenen T‑Shirt-Shops. Tatsächlich ist darin alles Schritt für Schritt erklärt. Vorkötters Coach weiß, was er sagt. Nur weiß er auch, dass eines nicht stimmt: Mit selbst erstellten T‑Shirt Designs lässt sich gut Geld verdienen – aber nicht so schnell wie angepriesen und vor allem nicht so viel: Die Nachfrage ist gering, das Angebot riesig.

Es dauert einige Monate, bis auch Vorkötter das klar wird: Er setzt alle Vorgaben seines Coaches eins zu eins um. Trotzdem verdient er über Wochen nicht mehr als 80 Euro. Nicht die versprochenen 100.000 Euro, nicht die 12.000 Euro, die sein Coach verlangt hat, nicht einmal so viel, wie er für Eigenwerbung ausgegeben hat. „Ich hätte es merken können. Warum sollte jemand mit angeblich so viel Geld so viel Zeit in Werbung für sein Coaching investieren? Warum hört man sonst nichts von der Methode? Jetzt will ich einfach meine Ruhe“, sagt Vorkötter.

Das Schneeballsystem und seine Opfer

„Es ist fast immer dasselbe“, sagt Robin Nocon, ebenfalls Anwalt für Internetrecht. „Die Coaches versprechen absurde Gewinne binnen kürzester Zeit, drängen im kostenlosen Erstgespräch via Telefon oder Video­konferenz zum sofortigen Vertragsabschluss bei Verzicht auf das eigene Widerrufsrecht – und anschließend kommt die große Ernüchterung. Häufig findet das erhoffte Eins-zu-eins-Coaching gar nicht erst statt und man wird mit ein paar nichtssagenden Videos abgespeist, die sich auch kostenlos bei Youtube auffinden lassen. Häufig coachen Abzockcoaches auch, wie man selbst andere mit Coachings abzockt – ein klassisches Schneeball­system. Das kann dann tatsächlich erstmal lukrativ sein. Ist aber aus gutem Grund verboten.“

Weil Nocon auf einer Anwaltsplattform einen Artikel zum Thema verfasst hat, quillt sein digitales Postfach derzeit über vor Anfragen von Menschen, denen es erging wie Vorkötter. Wöchentlich Anfragen mit einem Schaden zwischen 40.000 und 80.000 Euro sind der Schnitt. „Nicht selten melden sich Eltern bei mir, deren gerade volljährig gewordene Kinder plötzlich Forderungen in Höhe von 5000 Euro begleichen sollen“, sagt der Rechtsanwalt.

Wasserdichte Verträge

Auf den ersten Blick erscheinen die Coachingverträge oftmals wasserdicht. Erschwerend komme laut Rechtsanwalt Nocon hinzu, dass viele Abzockcoaches das für sie rechtlich Vorteilhafte aufzeichnen oder textlich festhalten – aber das rechtlich Angreifbare allein am Telefon abwickeln. „So möchte man sich eine möglichst günstige Beweislage schaffen.“

Vor allem drängen viele Coaches ihre Kundinnen und Kunden dazu, auf ihr Widerrufsrecht zu verzichten – oder erreichen einen Widerrufsverzicht, indem sie den Verkaufsprozess möglichst irreführend gestalten. Durch einen Widerrufsverzicht ist die Möglichkeit verwehrt, das Coachinggeschäft mittels Widerrufs rück­gängig zu machen. Zumindest dann, wenn der Hauptteil des Vertrags digitale Inhalte sind – wie angeblich im Fall von Vorkötter. Zwar steht für die meisten Käuferinnen und Käufer das Coaching im Vordergrund, der Vertrag hingegen legt den Schwerpunkt auf digitale Inhalte wie beispielsweise Onlinelern­videos, um den Widerruf angeblich unmöglich zu machen.

Wenn der Anwalt einschreitet

Allerdings: Nimmt sich ein Anwalt oder eine Anwältin der Sache an, lässt sich bei vielen Coaches das Geld eben doch zurückholen. Oder die Coaches lassen sich dazu bewegen, Kundinnen und Kunden von noch offenen Beträgen freizustellen. Angeblich aus Kulanz – wohl aber auch, weil die Verträge vor Gericht kaum eine Chance hätten. Denn die Coaches verkaufen schlicht nicht das, was sie anbieten.

Für die Coaches lohnt sich das Geschäft trotzdem. Denn sie wissen ganz genau, dass nur die wenigsten ihrer gebeutelten Kundinnen und Kunden einen spezialisierten Anwalt oder eine Anwältin aufsuchen. Vorkötter immerhin hat mittlerweile einen Teil seines Geldes erstattet bekommen. Der Tag, an dem er reich werden wollte, ist also zum Glück nicht ganz so teuer geworden.

Diese fünf Merkmale weisen auf einen Coachingbetrug hin

Extrem hohe Gewinnversprechen. Häufig lautet das Abzockerversprechen: Ihr Coaching ermöglichte langfristig und risikoarm vier bis fünfstellige Einnahmen pro Woche mit einem Arbeitsaufwand von zwei bis drei Stunden täglich – nach kurzer harter Arbeit zu Beginn. Zu viele (zu gute) Bewertungen. Viele Coaches werben mit guten Bewertungen um Vertrauen. Dabei gilt: Zu viel des Guten ist selten gut. Aufmerksam werden sollten Nutzende immer dann, wenn kleine Coaches mehr Bewertungen haben als DAX-Konzerne und wenn fast alle Bewertungen ausführlich schwelgende Dankesbekundungen enthalten. Beliebte Formulierungen in Fake-Bewertungen sind beispielsweise „1000%ige Weiterempfehlung“, der „beste Coach im DACH-Raum“, „besser geht es nicht“, „anfangs war ich auch skeptisch, aber dann (…)“. Vertragsabschluss via Telefon. Viele Coaches mit betrügerischen Absichten drängen bei der kostenlosen Erstberatung zu einem direkten Vertragsabschluss, in dem sie Interessierte noch am Telefon durch das Onlineformular ihres Zahlungsabwicklers leiten. Verzicht auf das Widerrufsrecht. Fordert ein Coach interessierte Kundinnen und Kunden dazu auf, auf das eigene Widerrufsrecht durch das Anklicken einer entsprechenden Box zu verzichten, sollten die mentalen Alarmglocken klingeln. Vertragsabschluss als Unternehmer. Dringt ein Coach darauf, ausschließlich Verträge mit Unternehmern zu machen, kann das einen Hinweis darauf geben, dass hier die Möglichkeit eines Widerrufs umgangen werden soll.

Von Julius Heinrichs/RND