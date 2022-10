„Manspreading ist typisch für Primaten, aber das heißt nicht, dass wir es in der U-Bahn akzeptieren müssen“

Herr de Waal, warum sollten wir Menschen von Primaten etwas über Gender lernen?

Nun, das müssen Sie natürlich nicht. Ich kann Sie nicht dazu zwingen. Aber immer wenn ich über Geschlechterunterschiede bei Primaten spreche, interessieren sich die Menschen sehr dafür.

Warum, glauben Sie, ist das so?

Ich denke, weil sie so oft hören, dass Unterschiede zwischen Gendern (Anm. d. Red.: Unterschiede zwischen den sozialen Geschlechtern) rein kulturell sind, dass sie von uns Menschen konstruiert werden. Oft sind die Menschen auch ein bisschen skeptisch gegenüber dem ganzen Konzept Gender. Sie wollen dann von mir, dem Primatologen, einfache Antworten, im Sinne von: Das ist biologisch und das ist nicht biologisch. Doch die kann ich nicht wirklich liefern. Nichts ist rein biologisch oder rein kulturell.

Inwiefern kann man bei Primaten überhaupt von Gender sprechen?

Schimpansen und Bonobos – unsere nächsten Verwandten – entwickeln sich langsam. Wie wir Menschen lernen sie eine Menge Dinge, bevor sie erwachsen werden. Das umfasst auch, denke ich, wie man sich als Männchen oder Weibchen verhält.

Bei der Werkzeugnutzung und Nahrungswahl gibt es dafür gute Beweise: Junge Weibchen beobachten eher ihre Mütter und junge Männchen eher erwachsene Männchen. Sie nehmen sich die Erwachsenen ihres eigenen Geschlechts zum Vorbild. Wenn sie das auch im Fall von Genderverhalten tun, dann haben auch Primaten ein Gender, denn dann handelt es sich um eine kulturelle Übertragung.

Heißt das, dass es auch trans Primaten gibt?

Das ist nicht leicht zu beantworten, denn man kann sie ja nicht nach ihrer Identität befragen. Aber es gibt Individuen, die nicht den typischen Gender-Mustern folgen, sich also nicht wie ein typisches Männchen oder ein typisches Weibchen verhalten.

Wie genau äußert sich das?

Nehmen Sie das Beispiel von Donna, einem Schimpansenmädchen. Schon als sie noch klein war, wollte sie mit mir oder erwachsenen Männchen aus der Gruppe ringen. Das ist für Weibchen untypisch. Als sie älter wurde, bekam Donna große Hände, Schultern und einen großen Kopf und – wie das für Männchen üblich ist – mehr Haare. Sie sah eher wie ein Männchen aus. Sie umgab sich auch mit ihnen – und die Männchen akzeptierten sie. Sie waren nicht sexuell an Donna interessiert und Donna nicht an ihnen. Ich würde sie als größtenteils asexuell bezeichnen.

Ein asexueller Schimpanse?

Ich gehe davon aus, dass es diesbezüglich die gleiche Vielfalt wie beim Menschen gibt. Neben den Individuen, die sich nicht wie ein typisches Männchen oder ein typisches Weibchen verhalten, gibt es auch Individuen, die eher homosexuell als heterosexuell sind. Die Bonobos sind sogar eine ganze Spezies, die ich als bisexuell bezeichnen würde, weil sie keine starke Präferenzen im Bezug auf das Geschlecht ihrer Partnerinnen und Partner haben. Der große Unterschied zu uns Menschen ist: Die Primaten haben damit kein Problem. Donna etwa war sehr gut in ihre Gruppe integriert.

Können wir, wenn wir Menschen mit Primaten vergleichen, herausfinden, was eher auf biologische und was eher auf kulturelle Wurzeln zurückzuführen ist?

Wenn es um Homosexualität oder Transgender geht, bezieht man sich gerne auf die Biologie: „Ich wurde so geboren!“ Das ist dann praktisch. Doch wenn es um Unterschiede zwischen Frauen und Männern geht, dann wollen manche Menschen plötzlich nicht mehr über Biologie reden. Aber die Biologie ist immer involviert.

Dieses Skepsis kommt sicher auch daher, dass die Biologie oft missbraucht wurde, um falsche Stereotypen zu legitimieren. Etwa, dass Männer natürlicherweise die besseren Chefs seien.

Die Biologie hat einen schlechten Ruf. Sie wurde auf sehr vereinfachte Weise angewandt. Erst, indem behauptet wurde, alles sei durch den Instinkt gesteuert. Später dann waren wir anscheinend alle Sklaven unserer Gene. Ich halte das für eine sehr veraltete Biologie, weil sie sich zum Herrscher über alles macht. Ich plädiere für einen interaktionistischen Ansatz: Es ist ein Zusammenspiel von Biologie und Kultur, das das Verhalten beeinflusst. Aber ich kann verstehen, dass Feministinnen in dieser alten Biologie einen Feind sehen. Sie wurde ja sogar genutzt, um zu behaupten, Männer seien intelligenter als Frauen. Es gibt jede Menge Beweise, dass das nicht stimmt.

Heutzutage nutzt dagegen manch einer biologische Argumente, um zu begründen, dass Kinderaufzucht allein die Aufgabe von Frauen sei.

Das ist ein Bezug auf die Biologie, dem ich nicht zustimme. Es gibt männliche Schimpansen und Bonobos, die Jungtiere adoptieren, deren Mutter gestorben ist. Sie können nicht von anderen Weibchen adoptiert werden, weil diese sich um ihren eigenen Nachwuchs kümmern müssen. Also übernehmen die Männchen. Das ist wirklich erstaunlich, denn normalerweise machen erwachsene Männchen nichts für die Gruppe. In diesen Fällen aber werden sie zu richtig guten Vaterfiguren, obwohl sie nicht die Väter sind.

Trotzdem, das sagen Sie ja auch, macht es für die Evolution Sinn, auf die Mütter zu setzen. Denn dafür, dass der Vater nicht abwesend ist, gibt es keine Garantie. Wie viel Potenzial für Veränderung gibt es denn dann noch bei diesen biologischen Voraussetzungen?

Es sind die Frauen, die schwanger sind und Kinder gebären. Und es sind Frauen, die die allererste Phase der Ernährung des Babys übernehmen – obwohl, dafür gibt es ja auch Fläschchen. Aber bei allem andere sehe ich keinen Grund dafür, dass sich Rollen nicht verändern können. Wer als Mann sagt: „Ich kümmere mich nicht um Babys, denn das ist etwas, dass Frauen natürlich tun und für mich ist es nicht natürlich“, übersieht, wie viel Flexibilität in der Biologie herrscht. Es ist Männern durchaus möglich, sich um Kinder zu kümmern. Es gibt sogar Forschung dazu, die zeigt, dass sich das Gehirn dementsprechend anpasst. Das Testosteron-Level senkt sich. Es gibt also körperliche Veränderungen, die Männer auf diese Rolle vorbereiten.

Zumal auch Weibchen ihre Mutterrolle nicht instinktiv beherrschen, sondern erst mal lernen müssen. Etwa, in dem sie es sich bei ihren Verwandten abschauen.

Ja, sie werden nicht mit diesen Fähigkeiten geboren. Ein Baby zu kriegen, es zu tragen, es zu füttern – das ist tatsächlich ziemlich komplex. Das ist wahrscheinlich der Grund warum junge Weibchen so ein großes Interesse an Babys zeigen, sie halten und tragen wollen.

Und junge Männchen?

Junge Männchen ringen so viel miteinander, weil sie lernen müssen zu kämpfen, zu gewinnen und zu verlieren. Es ist für ihre Entwicklung sehr wichtig, dass sie lernen, mit ihrer physischen Stärke umzugehen.

Ich selbst stamme aus einer Familie mit sechs Jungen, ich weiß, wie wichtig das für die Entwicklung ist. Ich denke daher auch nicht, dass eine genderneutrale Erziehung der beste Weg wäre. Junge Männer werden physisch stärker, sie werden gewalttätiger. Zum Wohle der Gesellschaft müssen wir ihnen also beibringen, konstruktiv damit umzugehen.

Was der Behauptung, etwas komme auch bei Tieren wie Affen vor, oft implizit zugrunde liegt, ist die Annahme, dass es deswegen auch normativ in Ordnung ist. Oder einfach gesagt: Sie haben beobachtet, dass auch Primaten-Männchen gerne mit breit gespreizten Beinen dasitzen. Macht das das „Manspreading“ okay?

Ja, das ist typisches, männliches Primatenverhalten, besonders bei Männchen, die weit oben in der Rangordnung stehen. Die können es sich leisten, sie sind sehr selbstbewusst und präsentieren einen sehr verletzlichen Teil ihres Körpers. Aber das heißt nicht, dass wir das in der U-Bahn akzeptieren müssen. Ich denke, das trifft auf vieles zu. „Natürlich“ und „nicht natürlich“ wird oft im Sinne von „gebilligt“ und „missbilligt“ verwendet. Aber natürlich ist alles, was wir tun, „natürlich“, schließlich tun wir es.

Bonobos und Schimpansen sind unsere nächsten Verwandten. Trotzdem hatte der Mensch auch eine eigene Evolution. Was ist der größte Unterschied, der unsere Spezies von den anderen trennt?

Unsere Sprachfähigkeit ist sicher das Wichtigste für uns. Das zeichnet uns aus. Natürlich sind wir auch kulturell und technologisch weiter entwickelt. Sozial und emotional allerdings – ja, da sind wir praktisch Primaten. Das Einzige, was uns tatsächlich unterscheidet, ist die Kernfamilie. Die ist kulturell sehr variabel, was sich zum Beispiel daran erkennen lässt, dass Monogamie nicht immer üblich ist. Dass Männer sich so entwickelt haben, an der Versorgung des Nachwuchses beteiligt zu sein, hat es uns erlaubt, das Intervall zwischen Geburten zu verkürzen. Das ist der große Erfolg unserer Spezies. Wenn man die Tatsache, dass fast acht Milliarden Menschen auf der Erde leben, so nennen will.

Von Anna Schughart/RND