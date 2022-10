Elon Musk: Was hat der Mann mit Twitter vor?

Zu den multiplen Geschäftsaktivitäten des Elon Reeve Musk, „Clown, Genie, Provokateur, Visionär, Industrieller und Showman“ („Time Magazine“), gehört seit wenigen Wochen auch ein Parfüm. Es hört auf den wenig verheißungsvollen Namen „Burnt Hair“. Verbranntes Haar. Nach was das Zeug tatsächlich riecht, ist bisher unbekannt. Trotzdem waren die 30.000 produzierten Flakons nach 48 Stunden ausverkauft. Umsatz für Musks Firma The Boring Company: drei Millionen US-Dollar. Gewiss sind das Peanuts für den reichsten Mann der Welt. Doch er kann, scherzte er in einem Tweet, in diesen Tagen jeden Dollar gebrauchen: „Please buy my perfume, so I can buy Twitter“, schrieb er Mitte Oktober ebendort - „Bitte kauft mein Parfüm, damit ich Twitter kaufen kann.“

So viel ist sicher: Es wird auf drei Millionen Dollar mehr oder weniger nicht ankommen bei diesem Deal, den von Anfang an der Geruch von Chaos und Zerstörung umwehte. Die Kurzzusammenfassung dessen, was bisher geschah: Im April kündigte Musk an, Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen und von der Börse nehmen zu wollen. Die Nachricht versetzte seine Fanboys in Entzücken und alle anderen in mildes Entsetzen: Noch ein Milliardär, der sich berufen fühlt, die Spielregeln der öffentlichen Meinungs­bildung nach seinem Gusto neu zu definieren. Der sich „Freiheit“ auf die Fahne schreibt, in Wahrheit aber wohl „Ego“ meint. Was folgte, waren Wochen voller Spitzen Musks gegen Twitter, gegen den Algorithmus, gegen die Qualität des Dienstes. Namhafte Twitter-Manager stiegen aus. Im Mai dann, keine vier Wochen nach der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht, schrieb Musk vergleichsweise überraschend, der Deal liege „auf Eis, bis Details vorliegen, die zeigen, dass Spam-/Fake-Konten [bei Twitter] tatsächlich weniger als 5 Prozent der Benutzer ausmachen“. Es klang wie der Versuch eines holprigen Rückziehers.

Wollte Musk den Preis drücken? Wollte er Twitter am Ende gar nicht mehr kaufen? War sein erstes Angebot nur eine kaum durchdachte, impulsive Übersprungshandlung, die er gern rückgängig machen würde? Ist die Sache mit den Fakeaccounts also nur eine Ausrede, um den Deal zu streichen? Am 7. Juli teilte Musk dann tatsächlich mit: Der Twitter-Deal ist tot. Das Unternehmen habe falsche Angaben über das Ausmaß des Fake-Account-Problems gemacht. Doch Twitter sah das anders und zog vor Gericht. Im Kern lautet die Forderung: Der Mann soll zu seinem Wort stehen.

Ist Elon Musk eine Gefahr für die nationale Sicherheit?

Anfang Oktober dann erneuerte Musk tatsächlich sein Angebot. Wohl auch aus der Erkenntnis heraus, dass ein Gericht ihn tatsächlich würde zwingen können, den Laden zu übernehmen. Das wäre eine peinliche Blamage für den Mann, der sich stets bemüht, ordentlich kalifornischen Can-Do-Spirit auszustrahlen. Musk stellte dafür jedoch die Bedingung, dass das Gerichtsverfahren um die Übernahme zuvor beigelegt wird. Twitter lehnte dies ab. Das Unternehmen ist nach dem Zickzackkurs des potenziellen Investors aus guten Gründen misstrauisch. In diesen Tagen nun spitzt sich die Lage zu: Nach dem monatelangen Gezerre soll die Übernahme nun bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden. Vorausgesetzt, beide Seiten einigen sich. Die zuständige Richterin hat eine Deadline verhängt: Ist der Kauf bis zum 28. Oktober nicht vollzogen, kommt es doch noch zum Gerichtsprozess. Die Frage lautet auch, ob Musk durch sein rätselhaft-wankelmütiges Verhalten den Börsenkurs von Twitter gesetzeswidrig beeinflusst hat.

Und es gibt noch ein weiteres mögliches Last-Minute-Hindernis: Der Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, im Weißen Haus sehe man die Übernahmepläne Musks mit Argwohn. Dort überlege man, Musks Unternehmungen einer grundsätzlichen Prüfung im Hinblick auf die nationale Sicherheit zu unterziehen. Das wäre ein Tiefschlag für den Unternehmer, der zum Beispiel in Shanghai ein großes Tesla-Werk unterhält.

Die Frage, wo Musks Loyalitäten liegen, wurde in den vergangenen Wochen mehrfach laut: Zuletzt löste Musk massive Irritation durch außenpolitische Vorstöße aus. So schlug er ganz im Sinne Pekings vor, aus Taiwan eine „Sonderverwaltungszone“ unter chinesischer Herrschaft zu machen. Zudem plädierte er dafür, die Ukraine solle die von Russland widerrechtlich annektierte Krim verloren geben und einem Referendum unter UN-Aufsicht in ihren von russischen Truppen besetzten Gebieten zustimmen. Auch kündigte er erst an, seine Firma SpaceX könne die kriegswichtige Internetversorgung der Ukraine mit seinem Satellitensystem Starlink nicht länger leisten - ruderte dann aber zurück. Im März forderte er den russischen Machthaber Wladimir Putin in einem bizarren Tweet zu einem Mann-gegen-Mann-Kampf heraus, als handele es sich beim Überfall Russlands auf die Ukraine um eine harmlos-putziges Macho-Scharmützel.

Dass bei Twitter nach einer Übernahme durch Musk kein Stein auf dem anderen bleiben dürfte, ist so gut wie sicher: Die „Washington Post“ schreibt, dass Musk 75 Prozent der rund 7500 Twitter-Angestellten entlassen wolle. Dies habe er gegenüber potenziellen Neuinvestoren angekündigt. Twitter-Chefjurist Sean Edgett versuchte in einem Schreiben, die Mitarbeiter zu beruhigen: Die Firma habe „keine bestätigten Informationen zu den Plänen“, heißt es in einem internen Rundschreiben, das dem Finanzdienst Bloomberg vorlag. Auch das jetzige Management freilich plant Kürzungen - wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. Hier ist von einem Viertel der Stellen die Rede, das wegfallen soll.

Musk will angeblich 75 Prozent der Twitter-Mitarbeiter entlassen

Das alles führt zu der Frage: Was hat Musk mit Twitter vor? Zunächst klang die Ankündigung, den Dienst übernehmen zu wollen, nach klassischer Großindustriellen-Gekränktheit: Musk wirkte wie der Milliardär, der in irgendeinem Hotel im Hochsauerland keine Schokolade auf dem Kopfkissen vorfand und deshalb im Zorn beschließt, den ganzen Laden zu kaufen. Doch es dürfte um mehr gehen: Zunehmend versucht Musk in Interviews und bei Auftritten, seinen unternehmerischen Aktivitäten eine Art spirituellen Überbau zu geben.

Hinzu kommt: Eine eigene Social-Media-Plattform, ein wirklich wirkmächtiges Instrument für mediale Öffentlichkeit also, fehlt noch in Musks Firmenportfolio. Er hat Weltraum-, Auto-, Bohr- und Forschungsfirmen - aber keinen Verlag, keine Nachrichtenplattform, keinen Streamingdienst, kein Filmstudio. Während Jeff Bezos zum Beispiel Eigentümer der „Washington Post“ ist (die jetzt gerade Musks Pläne mit Durchstechereien erschwert). Dass er Bezos als direkten Rivalen sieht und sich mit ihm misst, zeigt ein Tweet aus dem Jahr 2021: Nachdem Bezos auf Twitter seinen eigenen Werdegang gelobt hatte, konterte der Tesla-Chef ohne weiteren Kommentar mit dem Emoji einer Silbermedaille. Die Botschaft: Du bist nur Platz 2.

Sicher dürfte sein, dass es Musk mit dem chronisch klammen Kurz­nachrichten­dienst nicht primär um Vermögens­vermehrung geht. Dazu ist das Geschäftsmodell von Twitter zu wackelig. Es geht um politischen Einfluss. Twitter solle „absolut neutral“ sein, kündigte er bereits an. Sein Ziel sei „Meinungsfreiheit“. „Ich hoffe, dass selbst meine schlimmsten Kritiker auf Twitter bleiben, weil genau das Meinungs­freiheit bedeutet“, twitterte Musk. Am Ende aber wird die Übernahme von Twitter nur eine kleine Episode sein auf dem Weg dieses Mannes hin zu seiner eigentlichen Vision: einem digitalen, multiplanetaren Arkadien. Denn die Weltraum­obsession von Musk und auch Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nur das Symptom eines größeren Gedankens: dem nämlich, dass die alte Erde mit ihren lästigen politischen Bremsklötzen ihre Zeit gehabt hat.

Elon Musk - keine „Jeanne d‘Arc der Freiheit“

Der Mann ist selbst ein leidenschaftlicher Twitter-User. Er hat gut 109 Millionen Follower um sich versammelt und seit seinem Einstieg im Juni 2009 knapp 20.000 Tweets abgesetzt. Nicht jeder dieser Beiträge folgte den allgemein anerkannten Regeln von Sinn und Verständlichkeit. Beispiel gefällig? So schrieb er einst: „Sew one button, doesn‘t make u a tailor; cook one meal, doesn‘t make u a chef; but f* one horse and u r a horsef*er for all of history... (“Einen Knopf anzunähen, macht dich noch nicht zum Schneider, eine Mahlzeit zu kochen, macht dich noch nicht zum Koch; aber wenn du ein Pferd f***, bist du für alle Zeit ein Pferdef***“). Zur Erläuterung ergänzte er direkt unter dem Pferdetweet: „I was always crazy on Twitter fyi“ (“Ich bin immer verrückt auf Twitter“). „Nur bei Twitter?“, fragte ein User damals. Musks Antwort: „Im wahren Leben bin ich weniger verrückt, zu Ihrer Information.“ Nicht jeder Auftritt von Musk in den vergangenen Monaten unterfüttert diese Behauptung.

Schon jetzt kontrollieren fünf sehr reiche weiße Männer weite Teile des sozialen Internets. Facebook. Instagram und Whatsapp gehören zu Mark Zuckerbergs Meta-Imperium, Google und Youtube zu Larry Pages und Sergej Brins Alphabet-Konzern. Dazu kommen Jeff Bezos‘ Amazon, Microsoft und Apple. Plus China. Plus Russland. Wenn Musk jetzt Twitter übernimmt, regieren eine kleine, irrwitzig reiche Garde mit massiven Eigen­interessen und eine Handvoll Schurken­staaten im Prinzip die digitale Welt. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. „Wir haben die komplette demokratische Debatte im Internet Einzel­personen in die Hände gelegt“, kritisierte die Autorin Jagoda Marinic jüngst im Deutsch­land­funk. „Ich frage mich, wie kaufbar die Demokratie ist.“ Als „Jeanne d‘Arc der Freiheit“ nämlich sei Musk bisher nicht gerade aufgefallen. Erst im Mai bezeichnete Musk die Woke-Kultur als Virus „das versucht, die Zivilisation zu zerstören“. Auch Netflix sei „unanschaubar“ wegen des Woke-Trends. Mit dem Stichwort „woke“ kritisieren Gegner vermeintlich übertriebene politische Korrektheit.

Spät, sehr spät dämmerte den Konzernen, dass sie es sind, die Hass und Hetze befeuern, die Echokammern des Irrsinns erzeugen, die russischen Hackern und Manipulations­firmen wie Cambridge Analytica als Werkzeug dienen, die die reale Welt härter, kälter, schwarz-weißer und ungemütlicher gemacht haben. Sie reagierten halbherzig (und auf Druck der EU und der US‑Behörden) mit der Einhegung des ärgsten Unsinns. All die moderativen Regeln und Filter aber, die Twitter und andere Plattformen sich unter massivem öffentlichen Druck selbst auferlegt haben, sind Musk ein Dorn im Auge.

Musk möchte nämlich nicht, dass Twitter Profile löscht (wie das des Amok twitternden Ex-US-Präsidenten Donald Trump). Musk möchte nicht, dass überhaupt jemand eingreift, der nicht Elon Musk heißt. Musk träumt, wie die meisten der manisch-aggressiven Multi­milliardäre, den libertären Traum von der absoluten Freiheit, bei der kein Staat und kein Gesetz Leitlinien definiert, sondern allein der Markt. Und eine Handvoll mächtiger Männer natürlich, versteht sich. Musk plant, so fürchten es nicht wenige Beobachter, nicht weniger als die Privatisierung der Öffentlichkeit. Es steht zu befürchten, dass er im Sinne einer als „Freiheit“ missverstandenen Marktliberalität all diese Instrumente schleifen und Twitter dem freien Spiel der Kräfte überlassen könnte.

„Elon Musk, fick dein Marsprojekt!“

Doch niemand kann ernsthaft behaupten, dass das Internet dort, wo es am wenigsten moderiert wird, am besten funktioniert. Google, Apple, Twitter, Facebook und Co. haben die Welt technisch bereichert, dabei aber das soziale Gefüge bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Längst zeigt sich, dass die Häppchen­kultur, die nur auf den nächsten Kick und die nächste Pseudo­belohnung lauert, einen Bewusstseins­zustand produziert, der Tiefe und Rationalität verhindert. Ideal für einen irrlichternden Charakter wie Musk – fatal für den sozialen Frieden. „Gute Ideen sind zu Beginn immer verrückt, bis sie es am Ende nicht mehr sind“, hat er selbst einmal gesagt.

Robert Reich, Professor an der Universität von Kalifornien in Berkeley und von 1993 bis 1997 Arbeitsminister unter US‑Präsident Bill Clinton, hat Musks Vision von einem „neutralen Twitter“ vor einigen Monaten bereits als „gefährlichen Blödsinn“ bezeichnet. „Irgendjemand muss über die Algorithmen in jeder Plattform entscheiden – wie sie gestaltet sind, wie sie sich entwickeln, was sie offenbaren und was sie verbergen“, schreibt Reich im „Guardian“. Musk verbreite das „falsche Bild“ einer schönen neuen Welt, in der jeder die Macht habe. „In Wirklichkeit würde diese Welt von den reichsten und mächtigsten Menschen der Welt beherrscht werden, die niemandem gegenüber für Fakten, Wahrheit, Wissenschaft oder das Gemeinwohl verantwortlich wären.“

Man kann das so ausdrücken wie Robert Reich. Man kann es aber auch kürzer sagen, so wie Peter Fox in der gerade erschienenen Single „Zukunft Pink“, in der der Musiker in fünf Worten ausdrückt, was er zu sagen hat: „Elon Musk, fick dein Marsprojekt!“.

Von Imre Grimm/RND