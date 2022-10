„Britt – Der Talk“: Gäste und Themen im Überblick

Einst ein Quotenhit, galten Daily-Talk-Formate in den letzten Jahren zunehmend als aus der Mode gekommen. Im Zuge der Retrowelle im deutschen Fernsehen scheint nun aber auch für Nachmittagstalkshows die Zeit des Comebacks gekommen. Mit „Britt – Der Talk“ reanimiert Sat.1 eine beliebte Sendung der frühen 2000er-Jahre. Seit 24. Oktober läuft die Sendung wieder werktags im Nachmittagsprogramm des Privatsenders.

Wann und wo läuft „Britt – Der Talk“?

Eine neue Ausgabe von „Britt – Der Talk“ läuft montags bis freitags um 16 Uhr bei Sat.1. Mit einem „7Pass“ sind einzelne Folgen auch online in der Mediathek abrufbar. Die Anmeldung ist kostenlos, erfordert aber eine Registrierung mit E-Mail-Adresse.

Wiederholungen der aktuellsten Folge strahlt Sat.1 laut Programmkalender am Folgetag um 10 Uhr aus.

Worum geht es in „Britt – Der Talk“?

Dem Konzept der Ursprungssendung folgend thematisiert „Britt – Der Talk“ Alltagsprobleme von Menschen und ihren Lebensgeschichten. Anders als im Talkformat der Vergangenheit soll es in der Neuauflage jedoch verstärkt um den gegenseitigen Respekt zwischen Studiogästen und Publikum gehen. Laut Moderatorin Britt Hagedorn soll „die Talkshow dem Anspruch gerecht werden, sich entwickelt zu haben“.

„Britt – Der Talk“: Sendetermine und Themen im Überblick

Das sind Themen und Gäste bei „Britt – Der Talk“ am ...

Dienstag, 25.10.2022: „Sei still – ich still so, wie ich will!“ Stillen ist für Neugeborene die natürlichste Art der Ernährung. Doch vor allem das Stillen in der Öffentlichkeit ist ein viel diskutiertes Thema. Für Mütter ist es sicherlich eines der wohl sensibelsten und gleichzeitig umstrittensten Themen. Ob eine Frau stillt oder nicht, wie lange das Stillen eines Kindes angemessen ist und ob und warum es öffentlich oft nicht gern gesehen wird – das Thema bei „Britt – der Talk“ am Dienstag. Mittwoch, 26.10.2022: „Gendern – voll wichtig oder total unnötig?“ Nicht nur Lehrer Claus und Schülerin Franziska streiten sich bei Britt über den Einsatz des Genderns in der Sprache. Die nonbinäre Person Ludi setzt sich für Gleichberechtigung ein. Für Buchautorin Jacqueline dagegen ist Gendern ein „Verbrechen an der deutschen Sprache“. Donnerstag, 27.10.2022: „Botox – vorher war besser als nachher“ Talkgast Stefan träumt davon auszusehen wie eine „Plastikpuppe“ und hat dafür auch schon 60.000 Euro zum Schönheits-Doc getragen. Barbara kann diesen Wahn nicht nachvollziehen, sie hat ihre Brustimplantate herausnehmen lassen. Warum? Das erzählt sie bei „Britt – Der Talk“ am Donnerstag. Freitag, 28.10.2022: „Tanztee oder Tinder – auf meinen Topf passt kein Deckel!“ Jung heiraten, ein eigenes Haus bauen oder kaufen und Kinder in die Welt setzen: Eine Vorstellung, die für junge Menschen oft in weite Ferne zu rücken scheint. Aber woran liegt das? Besteht eine Angst vor Verbindlichkeit? Bestehen zu hohe Ansprüche an den Partner oder die Partnerin? Ist die finanzielle Unsicherheit zu groß? Oder möchte man sich einfach nicht festlegen? Darüber spricht Britt Hagedorn am Freitag mit ihren Gästen.

