Bedrohte Antarktis: Warum das Weddellmeer zur Schutzzone werden soll – und woran das scheitert

Bisher war das antarktische Weddellmeer von der Umweltzerstörung noch wenig betroffen und deshalb ein Lebensraum für viele Tiere. Orcas, Buckelwale oder Blauwale sind dort genauso heimisch wie Pinguine und verschiedene Robbenarten. An den Küsten des Meeres brüten antarktische Sturmvögel und ein Drittel aller Kaiserpinguine wird dort geboren. Ein einzigartiges Ökosystem, das jedoch immer stärker bedroht wird und deshalb geschützt werden soll.

Die Nahrungskreisläufe im Weddellmeer sind von der Eisschicht abhängig, die im antarktischen Winter bis zu 75 Prozent seiner Fläche bedeckt. In diesem Eis wachsen Eisalgen und Bakterien, die als Nahrungsquelle für das Zooplankton dienen: Kleinstlebewesen wie Krill, Schwebegarnelen oder Flohkrebse. Das Zooplankton wird wiederum von Fischen, Pinguinen, Robben und Walen gefressen. Überreste rieseln auf den Meeresboden herab und versorgen diesen mit Nährstoffen.

Selbst dort auf dem Grund leben laut Alfred-Wegner-Institut (AWI), das im Weddellmeer eine Forschungsstation betreibt, rund 14.000 Tierarten. Die Artenvielfalt sei mit der tropischer Korallenriffe vergleichbar. Am Grunde des Polarmeeres wachsen Lebewesen wie Glasschwämme, Nesseltiere, Weichkorallen und Seescheiden so dicht, dass sie meterhohe Unterwasserwälder bilden.

Stabile Population von Pinguinen

Weil die Region noch kaum erschlossen ist, werden dort immer wieder neue Naturwunder entdeckt. So stießen Forschende des Alfred-Wegener-Instituts im vergangenen Jahr am Boden des Weddelmeeres auf das größte zusammenhängende Fischbrutgebiet der Welt, mit rund 60 Millionen Nestern von Eisfischen. Eisfische sind ein Beispiel dafür, wie sich Tiere perfekt an die harten Lebensbedingungen in der Antarktis anpassen können: Ihr Organismus bildet Frostschutzproteine, die ein Gefrieren des Blutes verhindern.

„Das Weddellmeer ist eines der letzten Rückzugsgebiete für viele Tiere, wie zum Beispiel den Adeliepinguin“, sagt Franziska Saalmann, Meeresbiologin bei Greenpeace. Die Besatzung des Greenpeace-Forschungsschiffes „Arctic Sunrise“ hatte zu Beginn diesen Jahres im Weddellmeer eine Entdeckung gemacht: Die Population der Adeliepinguine ist dort in den vergangenen Jahren stabil geblieben. Die Zahl der Tiere in den beobachteten Kolonien war ähnlich groß wie bei der letzten Auswertung vor zehn Jahren gewesen.

Doppelte Gefahr durch den Klimawandel

Doch auch das Weddellmeer gerate allmählich unter Druck, sagt die Greenpeace-Expertin. Der Klimawandel könne ihm sogar gleich doppelt schaden: So droht sein ökologisches Gleichgewicht durcheinanderzugeraten, wenn die Temperaturen steigen und das Eis zurückgeht. Gleichzeitig werden dadurch größere Teile des Gebiets für die Fischerei zugänglich.

Greenpeace sieht hier vor allem die Krillfischerei als Problem. Die winzigen Krebstiere sind wegen ihre Gehalts an Omega-3-Fettsäuren begehrt. Sie werden zu Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet oder zu Fischfutter für Aquafarmen. Doch im Ökosystem des Weddellmeeres hat der Krill eine wichtige Funktion: Wale, Pinguine und Robben fressen ihn. Und der Krill hat noch eine weitere wichtige Bedeutung, erklärt Meeresbiologin Saalmann. „Krill ernährt sich von Algen und nimmt das darin enthaltene CO₂ auf. Mit den Ausscheidungen des Krills wird dieses als Kohlenstoff gebunden und sinkt auf den Meeresboden. Dort ist es bis zu 100 Jahre gespeichert.“

Weddellmeer trägt zum Klimaschutz bei

Laut einem WWF-Report werden der Atmosphäre in der Antarktis auf diese Weise pro Jahr etwa 23 Megatonnen CO₂-Äquivalente entzogen. Den Erhalt des Ökosystems im Weddellmeer halten Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace also auch deshalb für wichtig, weil es zum Klimaschutz beiträgt. Sie setzen sich für eine Schutzzone mit Fischereiverbot auf einer Fläche von 2,2 Quadratkilometern im Weddelmeer ein, dies wäre das größte Meeresschutzgebiet der Welt. Viele Staaten, darunter auch Deutschland, unterstützen die Forderung. Auf der Konferenz der Antarktis-Kommission CCAMLR, die derzeit im tasmanischen Hobart stattfindet, soll die Einrichtung einer solchen Schutzzone zum widerholten Mal diskutiert werden. Bisher scheiterte das Vorhaben stets am Veto Chinas und Russlands.

Auch Julian Gutt, Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut, hält ein Fischereiverbot für richtig. Am besten solle dieses im gesamten Weddellmeer gelten. Dabei spielt laut Gutt die Krillfischerei eine untergeordnete Rolle: „Die Hauptverbreitungsgebiete des Krills liegen woanders“, so der Professor. In den vergangenen Jahren habe aber im Weddellmeer die Fischerei des antarktischen Seehechts zugenommen. „Der Seehecht ist ohnehin schon klimaempfindlich, da muss man den Beständen nicht noch durch Fischerei zusätzlich schaden.“

Fischereiverbot würde Ökosystem schützen

Der antarktische Seehecht erziele als Speisefisch hohe Marktpreise. Doch im Weddellmeer ernähren sich Robben und andere Meeresbewohner von ihm. Um Seehecht zu fischen, würden zudem Langleinen verwendet, kilometerlange Angelleinen mit Seitenästen, die über den Meeresboden gezogen werden. Bei richtiger Anwendung gelte diese Methode zwar als schonend. „Falls sich die Schnüre aber quer über den Boden legen, würde dabei alles, was sich dort befindet, skalpiert“, kritisiert Gutt. Von der Seehechtfischerei im Weddellmeer sei keine Marktwirtschaft abhängig. „Wenn man sie verbietet, richtet das keinen großen Schaden an“, so Gutt. „Gleichzeitig könnte man dadurch ein wichtiges Ökosystem schützen.“

Wie Greenpeace macht sich auch die World Wildlife Foundation (WWF) schon lange für eine Schutzzone im Weddellmeer stark. „Die Einrichtung von Meeresschutzgebieten im Südpolarmeer würde vor allem dafür sorgen, dass direkte menschliche Aktivitäten in diesen Gebieten strikt geregelt oder in bestimmten Bereichen der Schutzgebiete gänzlich untersagt werden“, so Tim Packeiser, Meeresschutzexperte des WWF Deutschland gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Besonders die immer weiter wachsende kommerzielle Fischerei muss strikter geregelt werden, sodass die Nahrungsgrundlagen für die marinen Arten im Südpolarmeer langfristig erhalten werden.“ Auch mit Blick auf die Klimakrise wirkten Schutzgebiete als eine Art Puffer: „Die einzigartigen marinen Ökosysteme des Südpolarmeeres mitsamt ihrer Artenvielfalt würden die Chance erhalten, sich von anderen Störfaktoren verschont an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können“, so Packeiser.

Von Irene Habich/RND