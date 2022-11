„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Wann läuft der Weihnachtsklassiker im Fernsehen?

Spekulatius und Lebkuchen stehen schon seit Wochen in den Regalen der Supermärkte. Unmissverständlich wird damit die Weihnachtszeit eingeläutet. Der Sprint in die besinnliche Zeit startet wohl spätestens Ende November mit dem ersten Sendetermin des Weihnachtsfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Fast 50 Jahre ist es her, dass der Märchenfilm aus dem Jahr 1973 zum allerersten Mal ausgestrahlt worden ist. Neben dem Plätzchenbacken und dem Weihnachtsbaumschmücken hat sich das Anschauen des Märchens in der Verfilmung des tschechischen Regisseurs Václav Vorlícek in vielen Haushalten zu einer festen Weihnachtstradition entwickelt.

Wo läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2022 im TV?

In diesem Jahr läuft der Klassiker 15 Mal im Fernsehen – das erste Mal schon im November zum 1. Advent: In der ARD wird der Weihnachtsfilm am 27. November 2022 um 15.35 Uhr zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Die Sendetermine 2022

Die Geschichte vom Aschenbrödel läuft an folgenden Tagen:

27. November 2022: 15.35 Uhr in der ARD 4. Dezember 2022: 12 Uhr im BR 4. Dezember 2022: 15 Uhr im WDR 11. Dezember 2022: 16.40 Uhr im MDR 18. Dezember 2022: 13 Uhr im NDR 24. Dezember 2022: 13.40 Uhr in der ARD 24. Dezember 2022: 16.05 Uhr im NDR 24. Dezember 2022: 18.50 Uhr auf One 24. Dezember 2022: 20.15 Uhr im WDR 24. Dezember 2022: 23.10 Uhr im SWR 25. Dezember 2022: 11.05 Uhr in der ARD 25. Dezember 2022: 15.35 Uhr im RBB 26. Dezember 2022: 17.25 Uhr im MDR 31. Dezember 2022: 13.15 Uhr im HR 1. Januar 2023: 14.10 Uhr im SWR

Beliebtester Weihnachtsfilm der Deutschen

Der Märchenfilm von 1973 – eine Koproduktion der damaligen CSSR und DDR – ist zur Weihnachtszeit für Millionen Menschen Kult. Der Prinz im Schnee, der Schuh auf der Treppe zum Schloss, die Eule Rosalie, das Pferd Nikolaus – für Millionen Deutsche ist das vertraut. Vor allem die Musik von Karel Svoboda sorgt für heimelige Atmosphäre und geht kaum aus dem Kopf.

In einer You-Gov-Umfrage von 2018 landete „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ mit zwölf Prozent auf Platz eins der beliebtesten Weihnachtsfilme in Deutschland. Dahinter landeten „Kevin – Allein zu Haus“, „Der kleine Lord“ (beide elf Prozent) und „Sissi“ (fünf Prozent).

Wer sich nicht ans lineare TV halten will: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist auch auf Netflix und bei Magenta TV in der Flatrate zu finden und kann dort jederzeit gestreamt werden. Die ARD-Mediathek hat ihn ab 27. November wieder im Programm.

RND/vkoe/nis/pf