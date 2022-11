Oliver Pocher springt erneut bei Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show ein

Auch am Samstag hat es einen Ausfall in der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show gegeben. Thomas Gottschalk fehlte erneut bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Für ihn sprang wieder Oliver Pocher ein – eher ungeplant. Denn eigentlich sollte Giovanni Zarrella übernehmen, doch auch dieser hatte sich laut Angaben des Fernsehsenders RTL kurzfristig krankgemeldet.

Pocher war bereits in der vergangenen Woche eingesprungen, als neben Gottschalk auch Günther Jauch fehlte, der sich erneut mit dem Coronavirus infiziert hatte. Dabei gewann Pocher zusammen mit Barbara Schöneberger. Sein Kommentar im Anschluss: „Wer auch immer nächste Woche ausfällt – ich habe Zeit.“

Dass tatsächlich so schnell wieder auf ihn zurückgegriffen wurde, damit hatte der Entertainer vermutlich nicht gerechnet. Diesmal trat er mit der Moderatorin Laura Wontorra an. Die beiden mussten sich jedoch gegen Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl geschlagen geben.

Gottschalk darf nicht wegen „Wetten, dass..?“

In der Woche zuvor musste Schöneberger die Show allein mit prominenten „Aushilfen“ meistern. Während Günther Jauch aufgrund einer Corona-Infektion per Videoschalte einen triftigen Grund für sein Fehlen in der Liveshow nannte, blieb Gottschalk per Videobotschaft vage: Mit einem Witz über einen belegten Surfkurs in seiner Wahlheimat Malibu zog er sich aus der Affäre. Medien spekulierten daraufhin wild über den wahren Grund für sein Fehlen.

Das Onlinemedienmagazin DWDL.de wurde schließlich fündig: In Gottschalks Vertrag mit dem ZDF sei demnach geregelt, dass er einige Wochen vor „Wetten, dass..?“ nicht in anderen Shows auftreten dürfe. In diesen Zeitraum fiel auch die RTL-Show. Gottschalk wird am 19. November in Friedrichshafen „Wetten, dass..?“ moderieren.

