Australien: Temperaturunterschiede von 50 Grad – binnen weniger als 24 Stunden

Sydney. Australien beweist einmal mehr, dass es ein Land der Extreme ist: Zwischen dem heißesten und dem kältesten Ort in Down Under haben Meteorologen innerhalb von weniger als 24 Stunden einen Temperaturunterschied von 50 Grad gemessen, wie der Wetterdienst „Weatherzone“ mitteilte.

In Fitzroy Crossing im Bundesstaat Western Australia wurden am Dienstagnachmittag 43 Grad gemessen. In Mount Hotham im Bundesstaat Victoria an der Ostküste fielen die Werte am frühen Mittwochmorgen auf minus sieben Grad.

Während die Hitze im Westen nicht sehr ungewöhnlich sei, sei die Kälte im Osten eine Überraschung, sagte die Meteorologin Jessica Miskelly. „So ein Temperaturunterschied ist ziemlich ungewöhnlich für November.“

Zuletzt hatte es im September 2018 eine ähnlich große Differenz gegeben, ebenfalls zwischen Orten an der West- und an der Ostküste, wie die Zeitung „Sydney Morning Herald“ schrieb.

