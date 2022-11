News und Reaktionen im Liveblog: Das zweite Comeback von „Wetten, dass..?“ mit Gottschalk

Friedrichshafen. Endlich ist es wieder so weit: „Wetten, dass..?“ geht am heutigen Samstag in die zweite Comeback-Runde. Diesmal begrüßt Entertainer Thomas Gottschalk (72) seine Gäste und Wettkandidaten aus der Messe in Friedrichshafen am Bodensee. Wieder an seiner Seite ist Moderatorin Michelle Hunziker (45).

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf prominente Gäste freuen. So gibt sich erneut der britische Popstar Robbie Williams die Ehre. Er feierte vor rund 20 Jahren sein „Wetten, dass..?“-Debüt. „Ich habe das schon einige Male gemacht. Ich verstehe nun, was von mir erwartet wird, was nötig ist“, sagte Williams der Deutschen Presse-Agentur.

Erwartet werden neben Williams unter anderen noch Hollywood­star John Malkovich, Schauspielerin Veronica Ferres, Musiker Herbert Grönemeyer sowie Comedian Michael „Bully“ Herbig und Tennisspieler Alexander Zverev.

„Wetten, dass..?“: Die Show am Samstag im Liveblog

Übrigens: Das umjubelte TV-Comeback von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk vor einem Jahr verfolgten fast 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zwei weitere Folgen wurden schließlich in Auftrag gegeben.

Neben der Show aus Friedrichshafen ist noch eine weitere im kommenden Jahr geplant.

Wann läuft „Wetten, dass..?“ 2022 im TV und online?

Die Show am Samstag, 19. November, beginnt um 20.15 Uhr im ZDF. Darüber hinaus überträgt das ZDF die Sendung auch live als Stream. Nach der Ausstrahlung soll die Show über die ZDF-Mediathek weiterhin abrufbar sein.

Wo findet „Wetten, dass..?“ statt?

„Wetten, dass..?“ gastiert an diesem Samstag in Friedrichshafen am Bodensee. Das Studio wurde in der Messe der Stadt aufgebaut.

Wann war der Unfall bei „Wetten, dass..?“

Am 4. Dezember 2010 will der heute 33-jährige Samuel Koch bei „Wetten, dass..?“ in Düsseldorf mit Sprungfederstelzen mindestens drei von fünf auf ihn zufahrende Autos mit Saltos überspringen – in vier Minuten. In einem dramatischen Unfall verliert er bei einem Sprung die Kontrolle und prallt mit dem Kopf gegen eines der Fahrzeuge. Der junge Mann bleibt bewegungslos liegen. Seitdem ist Koch vom Hals abwärts gelähmt. In der Öffentlichkeit zeigt er sich Jahre später zuversichtlich: „Ich spüre heute mehr als in der ersten Phase nach dem Unfall.“

Warum moderiert Thomas Gottschalk wieder „Wetten, dass..?“

Nachdem es 2010 zu dem schweren Unfall kam, hängte Thomas Gottschalk die Moderation von „Wetten, dass..?“ an den Nagel. Danach fand die Show mit den Moderatoren Markus Lanz und Cindy aus Marzahn nicht mehr zurück zu altem Glanz. Erst 2021 feierte Gottschalk dann sein Comeback bei „Wetten, dass..?“ und erzielte traumhafte Einschaltquoten. Heute sagt der 72-jährige Moderator, dass gerade in Krisenzeiten Unterhaltung wichtig sei. „Es gab immer Gründe, an der Welt zu verzweifeln. Ich habe private, politische und gesellschaftliche Krisen durchlebt und bin ein fröhlicher Mensch geblieben“, sagte er.

Wer waren die häufigsten Gäste bei „Wetten, dass..?“

Schauspielerin Iris Berben war elfmal in der Show zu Gast – Rekord! Neunmal nahmen Michael „Bully“ Herbig, Otto Waalkes und Til Schweiger auf der Couch Platz.

RND/dpa/ag