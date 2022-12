Bis wann muss ich die Weihnachtspost verschicken?

Berlin. Schnell in die Post, sonst kommt das Paket erst zwischen den Jahren an? Diese Sorge kennen viele in der Weihnachtszeit. Soll das Paket mit den selbstgestrickten Socken und anderen schönen Überraschungen rechtzeitig ankommen, muss es früh genug zum Zustelldienst.

Weihnachten 2022: Wann Pakete und Briefe bei Deutsche Post DHL abgeben?

DHL gibt als spätesten Versandtermin für Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands Dienstag, den 20. Dezember an. Pakete und Päckchen in die Nachbarländer sollten bis Donnerstag, den 15. Dezember abgegeben werden. Für Frankreich und Italien gilt der 14. Dezember als Stichtag. Für Sendungen in andere europäische Länder ist Montag, 12. Dezember die Frist. Wer sein Weihnachtspäckchen über Europa hinaus verschicken will, hätte seine Post bis zum 29. November aufgeben müssen. Als Premium-Sendung ist ein rechtzeitiges Ankommen aber noch bei Aufgabe bis zum 6. Dezember möglich.

Briefe und Postkarten müssen laut Deutscher Post bis spätestens Donnerstag, 22. Dezember, vor Briefkastenleerung eingeworfen werden. Briefe ins europäische Ausland sollten bis zum 14. Dezember abgeschickt sein; außerhalb Europas nennt die Post den 7. Dezember als Frist.

Hier noch einmal alle Fristen für das Verschicken von Weihnachtspost bei Deutsche Post DHL im Überblick (nur Standardversand):

Briefe und Postkarten

Versand in Deutschland: Donnerstag, 22.12.2022 Versand nach Europa: Mittwoch, 14.12.2022 Versand außerhalb Europa: Mittwoch, 07.12.2022

Pakete und Päckchen

Versand in Deutschland: Dienstag, 20.12.2022 Versand in Nachbarländer (außer Frankreich und Italien): Donnerstag, 15.12.2022 Versand nach Frankreich und Italien: Mittwoch, 14.12.2022 Versand in sonstige europäische Länder: Montag, 12.12.2022 Versand in nicht-europäische Länder: Donnerstag, 29.11.2022 (mit Service-Premium bis Dienstag, 6.12.2022)

Weihnachtspost bei Hermes: Alle Fristen für Versand in EU-Länder

Hermes garantiert die deutschlandweite Zustellung bis Heiligabend, wenn Pakete bis zum 21. Dezember (12 Uhr) im Paketshop abgegeben wurden. Letztmöglicher Termin bei Paketabholungen an der Haustür ist ebenfalls der 21. Dezember. International gibt es unterschiedliche Fristen. Für Sendungen in der EU gibt Hermes folgende Stichtage an:

Montag, 12.12.2022: Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Zypern Dienstag, 13.12.2022: Irland, Italien Mittwoch, 14.12.2022: Portugal, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn Donnerstag, 15.12.2022: Schweden, Spanien Freitag, 16.12.2022: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Monaco, Niederlande Montag, 19.12.2022: Dänemark Dienstag, 20.12.2022: Österreich

Alle Abgabe-Fristen bei Hermes-Paketshops für Sendungen in Länder außerhalb der EU finden Sie hier.

Weihnachtspost bei DPD verschicken

DPD garantiert eine rechtzeitige Auslieferung bis Weihnachten, wenn innerdeutsche Standardpakete spätestens bis zum 21. Dezember, 12 Uhr, in einem Paketshop abgegeben werden. Für den Versand ins EU-Ausland gilt der 17. Dezember als Frist. Prio- und Expresspakete können in diesem Jahr sogar noch bis zum Freitag, 23. Dezember aufgegeben werden.

Weihnachtsversand über GLS

Der Paketdienst GLS nennt folgende Abgabfristen für Weihnachtspost im Jahr 2022:

Versand innerhalb Deutschlands: Mittwoch, 21.12. (Abgabe im Paketshop bis 12 Uhr) Versand in benachbarte EU-Länder: Dienstag, 20.12. (Abgabe im Paketshop bis 12 Uhr) Versand in weitere EU-Länder: Montag, 19.12. (Abgabe im Paketshop bis 12 Uhr)

Weihnachtspost über UPS verschicken

UPS nennt keine konkreten Fristen für das Versenden von Weihnachtspost. Das US-amerikanische Unternehmen informiert jedoch über Änderungen in den Zustellzeiten im Zeitraum 21. November bis 30. Dezember 2022. Sendungen mit UPS-Standardversand können einen Tag länger als normalerweise benötigen; am 24. Dezember wird der Standardversand nicht angeboten. Am ersten und zweiten Weihnachtstag bietet UPS keine Zustellung und Abholung an.

Um sicherzugehen, dass Päckchen und Pakete rechtzeitig zum Fest ankommen, empfiehlt UPS seinen Kunden den Online-Versankostenrechner zu nutzen. Dieser ermittelt auch, bis wann Sendungen über welchen Service an der Empfänger-Adresse ankommen. Wer beispielsweise innerhalb Deutschlands ein Paket mit UPS Standard bis Mittwoch, 21. Dezember 2022 abholen lässt, kann davon ausgehen, dass es noch bis Freitag, 23. Dezember zugestellt wird.

Weihnachtspost: Geschenke richtig verpacken, damit sie auch ankommen

Natürlich möchten alle, dass Weihnachtsgeschenke pünktlich bei ihren neuen Besitzern ankommen. Um Verzögerungen zu vermeiden, kommt es auch auf die richtige Verpackung an. Sonst kann es unter Umständen zu Problemen im Zustellsystem kommen. Worauf Sie achten sollten:

Keine Schleifen und Verzierungen ums Paket, diese können auf den Förderbändern in den Verteilerzentren hängen bleiben, sich in Sortiermaschinen verheddern und die Pakete aufreißen, das kann auch bei locker verklebtem Geschenkpapier passieren. Der Karton sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein. Rechnen Sie etwa mit der Größe des Inhalts plus fünf Zentimeter. Hohlräume sollten Sie zum Beispiel mit Papier, Luftpolsterfolie oder Styroporchips großzügig polstern, sonst kann das Paket an diesen Stellen leichter eingedrückt werden. Besonders empfindliche Produkte aus Glas oder Porzellan sollten rundum gepolstert werden, idealerweise zehn Zentimeter dick. Aber auch Elektronik sollte nie ungeschützt an der Außenverpackung oder anderen Inhaltsteilen anliegen. Wer Wein, Parfüm oder andere Flüssigkeiten verschickt, sollte die Flaschen nicht nur polstern, sondern zusätzlich in einen verschließbaren Beutel versiegeln, das verhindert ein Auslaufen. Flaschen sollten im Idealfall aufrecht versandt werden, da Druck und Stöße so besser absorbiert werden können. Wer gut erhaltene Kartons wiederverwenden möchte, sollte alte Barcode-Aufkleber entfernen oder einem Permanentmarker unkenntlich machen. Ansonsten kann das Paket versehentlich retourniert werden oder im Paketzentrum liegenbleiben. Barcodes sollte dabei mindestens einmal senkrecht (nicht waagerecht) in voller Höhe mit einem dicken, schwarzen Filzstift durchgestrichen werden. Auch wenn persönliche Post toll ist, sollten Sie Pakete nicht an Kinder versenden oder Spitznamen benutzen. Wer eine Sendung abholt, muss sich ausweisen - mit Personalausweis oder Reisepass. Das ist bei Kindern nicht immer möglich und auch der Spitzname dürfte nicht im Dokument zu finden sein. Wer Geschenke an Kinder verschickt, sollte das Paket daher immer an die Eltern oder die Familie adressieren.

RND/dpa/vca/pf