„Ich hoffe, dass ich eines Tages als erster Astronaut mit einer Behinderung im Weltraum arbeite“

Herr McFall, Sie sind der erste europäische Astronaut mit einer körperlichen Behinderung. Hätten Sie das jemals für möglich gehalten?

Ich habe nie damit gerechnet, eines Tages Astronaut zu werden. Als Kind wäre ich zwar liebend gerne ins Weltall geflogen, doch als ich dann mit 19 Jahren einen Motorradunfall hatte und mein rechtes Bein amputiert werden musste, war für mich eigentlich klar, dass das nicht möglich sein würde. Ich glaube, jeder hat diesen Traum – okay, nein, das ist eine Lüge. Ich habe inzwischen viele Menschen getroffen, die meinten: „Niemals würde ich ins All fliegen.“ Ich war wiederum sehr froh, als ich gesehen habe, dass die Esa einen Astronauten oder eine Astronautin mit einer körperlichen Behinderung sucht.

Warum genau haben Sie sich dann bei der Esa beworben?

Für mich geht es vor allem um Chancen. Alles, was ich jemals wollte, war, etwas zu tun, das mich inspiriert und interessiert. Ein Esa-Astronaut zu sein hat so viele Aspekte, die inspirierend, interessant und herausfordernd sind. Da fühlte ich mich gezwungen, mich zu bewerben. Ich hätte es nicht getan, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass ich der Esa eine Hilfe sein kann. Am Anfang hatte ich vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass sie mich auswählen würden, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen würde.

Es gab mehr als 250 Bewerberinnen und Bewerber, die sich ähnliche Hoffnungen gemacht haben. Warum, glauben Sie, hat sich die Esa am Ende für Sie entschieden?

Ich denke, da haben verschiedene Dinge eine Rolle gespielt. Mein medizinischer und wissenschaftlicher Hintergrund als Sport- und Bewegungswissenschaftler und Facharzt für Trauma und Orthopädie. Meine Fitness und körperliche Stärke als ehemaliger paralympischer Sprinter. Ich habe viel Lebenserfahrung in verschiedenen Bereichen. All das zusammen war wahrscheinlich der Grund, warum sich die Esa für mich entschieden hat. Ich hoffe vor allem, dass deutlich geworden ist, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle.

Als Profiathlet haben Sie 2008 bei den Paralympics in Peking eine Bronzemedaille über 100 Meter gewonnen. Was war für Sie aufregender: die Medaille zu gewinnen oder Astronaut zu werden?

Das ist schwierig. Die Bronzemedaille in Peking war nicht einfach nur eine Bronzemedaille. Sie hat meinen langen Weg repräsentiert, die harte Arbeit, die hinter mir lag – von dem Moment, als ich mein Bein verloren habe, bis hin zu den Schwierigkeiten, die ich überwunden habe, um dann Athlet zu werden. Diese Reise war wirklich wichtig für mich. Sie war ein wesentlicher Teil meines Lebens und meiner Rehabilitation. Und wenn ich zurückblicke, hat sie auch dazu beigetragen, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin. Aber stellen Sie mir die Frage noch mal, wenn ich jemals ins All fliege und wieder zurückkomme. (lacht)

Warum wollen Sie überhaupt ins All fliegen? Was fasziniert Sie daran?

Ich interessiere mich sehr für die menschliche Erforschung des Weltraums, die Durchführung von wissenschaftlichen Experimenten in der Schwerelosigkeit. Aber was mich auch fasziniert, ist die Herausforderung für die Menschheit. Die Herausforderung, Menschen ins All zu schicken und es zu erforschen, mehr darüber zu lernen. Und all das wird durch Wissenschaft und Technologie untermauert. Das fasziniert mich.

Und Ihre drei Kinder sind damit einverstanden, dass Sie jetzt Astronaut sind und dann eines Tages das Weltall erforschen?

Seit mehr als einem Jahr sprechen wir darüber bei uns zu Hause. Sie haben das Auswahlverfahren verfolgt, wussten: Ah, Papa ist jetzt an dieser Stelle angekommen, Papa geht wieder weg. Es gab zunächst gemischte Reaktionen. Mein jüngstes Kind meinte etwa: „Papa, ich will nicht, dass du ins Weltall fliegst.“ Inzwischen sind sie sehr glücklich und stolz auf mich. Ich hatte ihnen dann verraten, dass die Esa mich ausgewählt hatte, sie konnten es aber niemandem erzählen. Sie waren zur Verschwiegenheit verpflichtet. Als die Esa schließlich ihre Astronautenklasse vorgestellt hatte, waren sie gerade in der Schule. Und dann waren sie so stolz, dass sie es allen endlich erzählen konnten.

Sie nehmen jetzt am Esa-Machbarkeitsprojekt „Parastronaut fly!“ teil. Worum geht es da?

Bei dem Machbarkeitsprojekt geht es darum, die wissenschaftlichen und technischen Schwierigkeiten zu verstehen und zu überwinden, die Menschen mit einer körperlichen Behinderung bei der Arbeit als Astronaut oder Astronautin im Weltraum haben könnten. Das fängt bei den Trainingsprogrammen am Boden an, also mit dem Basistraining und dem missionsspezifischen Training. Auch die Sicherheitsanforderungen an das Raumschiff werden eine Rolle spielen. Ist es sicher genug oder muss es angepasst werden? Und es geht auch darum, zu verstehen, wie sich eine Amputation auf die Arbeit im Weltraum, in der Schwerelosigkeit, auswirken würde. Sind die Prothesen von Vorteil oder eher hinderlich? Müssen die EVA-Anzüge (Anzüge für einen Außenbordeinsatz, Anm. d. Red.) angepasst werden? Das sind die Fragen, die wir klären wollen. Wir sind gerade dabei, die Rahmenbedingungen für das Projekt zu klären und den genauen Zeitrahmen auszuarbeiten.

Was, glauben Sie, können Sie zu dem Projekt beitragen?

Ich denke, ich kann viele Aspekte aus meinem wissenschaftlichen Hintergrund mit einbringen, also aus meinem sportwissenschaftlichen und biomechanischen Hintergrund. Ebenso mein Wissen über Medizin. Das könnte auch für Teile des Projekts sehr nützlich sein. Aber ich denke, ich kann auch meine Persönlichkeit und meine Erfahrungen mit einbringen, um die Menschen zu inspirieren und ihnen das Vertrauen zu geben, dass wir das schaffen können.

Und ein gewisser Druck lastet wohl auch auf Ihren Schultern. Schließlich ebnen Sie mit Ihrer Teilnahme am Projekt den Weg für alle anderen Astronautinnen und Astronauten mit einer körperlichen Behinderung.

Ich sehe das Projekt als Teil eines großen Ganzen. Und ich bin mir bewusst, dass ich nicht die gesamte behinderte Bevölkerung repräsentiere. Es gibt Menschen mit anderen noch komplexeren Behinderungen. Im Moment geht es bei dem Projekt zwar um mich, aber ich werde im Hinterkopf haben, warum wir das tun und wie es sich auf Menschen mit anderen Behinderungen auswirken würde. Und vielleicht werden sich aus unseren Erfahrungen in Zukunft noch andere Projekte entwickeln.

Warum ist es überhaupt wichtig, auch Astronautinnen und Astronauten mit einer körperlichen Behinderung ins Weltall zu fliegen?

Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Aber was wichtig ist, ist, dass anerkannt wird, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen beziehungsweise Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen einen enormen Wert für die Raumfahrtindustrie darstellen können. Und durch das Machbarkeitsprojekt können wir praktische Hürden überwinden, sodass sich tatsächlich ein neuer Teil der Gesellschaft und der Bevölkerung potenziell für eine Arbeit in der Raumfahrt bewerben kann. Es ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des Einzugsbereichs, aus dem die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen können.

Hätten sich Raumfahrtagenturen wie die Esa also schon früher um Astronautinnen und Astronauten mit körperlichen Behinderungen bemühen sollen?

Man muss bedenken: Für die Raumfahrtbehörden ist es das Wichtigste, dass bei ihren Raumfahrtprogrammen alles sicher und korrekt abläuft. Sie müssen mit der Ausbildung der Astronautinnen und Astronauten zufrieden sein. Ich denke, wir haben inzwischen genug Wissen und Erfahrung. Und vor allem erlebt die menschliche Erforschung des Weltraums gerade einen ungeheuren Aufschwung, deshalb denke ich, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um eine solche Machbarkeitsstudie durchzuführen und alle diese Fragen zu beantworten.

Wird das Machbarkeitsprojekt erfolgreich sein?

Ich hoffe es. Und ich glaube auch, dass es erfolgreich sein wird. Wenn man bedenkt, was die Menschheit alles erreicht hat, um überhaupt in den Weltraum zu gelangen, da glaube ich nicht, dass es ein unüberwindbares Problem ist, Menschen mit einer körperlichen Behinderung ins All zu fliegen. Es geht nur darum, die richtigen Lösungen zu finden, und das wird ein wenig Zeit brauchen. Ich bin sehr positiv gestimmt und halte es für machbar. Und ich hoffe, dass ich eines Tages der erste Astronaut mit einer Behinderung sein werde, der im Weltraum arbeitet.

Wie sollte Ihre erste Mission denn aussehen?

Das hängt ganz davon ab, wie weit uns das Machbarkeitsprojekt bringt. Es ist sehr schwer, die Schwerelosigkeit und die Kräfte, die auf einen beim Arbeiten im All wirken, auf der Erde zu simulieren. Wir können schlecht für eine Woche zur Internationalen Raumstation fliegen und dann wieder zurückkommen. Das ist einfach zu teuer. Es stellt sich also die Frage, ob wir bei dem Projekt genügend Informationen sammeln werden, damit ich an einer Langzeitmission in der niedrigen Erdumlaufbahn teilnehmen und dort auch eine sinnvolle Arbeit verrichten kann. Ich würde mir das wünschen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sinnvoll, erst einmal mit kürzeren Missionen im erdnahen Orbit zu starten, um einige dieser Informationen zu sammeln, und dann längere, umfangreichere Missionen durchzuführen. Das sind genau die Fragen, bei denen ich es kaum erwarten kann, sie zu klären und Antworten zu finden.

