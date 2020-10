“Rote Rosen”-Vorschau: So geht es Dienstag weiter

Lüneburg. Seit mehr als zwölf Jahren läuft “Rote Rosen” nun schon im Nachmittagsprogramm des Ersten. Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört die Serie zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Typisch für Serien diesen Formats sind auch bei “Rote Rosen” Beziehungsgeschichten der Protagonisten Hauptbestandteil der Handlung. Besonders für die Serie ist indes, dass eine Frau mittleren Alters im Mittelpunkt steht.

Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

Wie geht es in den nächsten fünf Folgen von “Rote Rosen” weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

“Rote Rosen” am Dienstag, 13.10.2020: Folge 3201

Mona reist in ihre alte Heimat Lüneburg, um ihren langjährigen Lebenspartner Andreas zu überraschen, der sich hier auf eine leitende Position in seiner Firma, dem Wäschevertrieb Sandmann, beworben hat. Mona möchte nach den vielen Jahren, in denen Andreas als Vertriebler nur unterwegs war, endlich einem gemeinsamen, geregelten Leben in Lüneburg entgegensehen.

Daher kann Mona Andreas‘ Zurückhaltung nicht verstehen, wenn es um die gemeinsamen Zukunftspläne geht. David kann nicht fassen, dass er verhaftet wurde. Auch Gunter versteht die Welt nicht mehr. Einzig Amelie ist zufrieden. Ihr Plan geht voll auf. Vor allem, als sie es sogar schafft, Gunter zu überzeugen, dass David sich der Geldwäsche schuldig gemacht hat. Tina und Ben halten die Schwangerschaft noch geheim.

Tina ärgert sich, als Britta ihr nichtsahnend vorwirft, dass sie nicht mit Lilly umgehen könne, weil sie keine Mutter sei. Bruno und Gitte verlassen Lüneburg in Richtung Kopenhagen, aber Merle hat ein Problem: Was soll sie jetzt mit Brunos Hof machen, nachdem der Cannabis-Anbau nicht genehmigt wurde?

“Rote Rosen” am Mittwoch, 14.10.2020: Folge 3202

Merle gesteht Carla, dass sie Jens gut findet und sich auf ihr Date mit ihm in der Gärtnerei freut. Dort trifft Jens auf Mona, die ihn für einen Blumenhändler hält. Und Jens findet Mona einfach nur umwerfend.

Beim Stadtbummel wird Mona die Handtasche geklaut, doch Tatjana eilt ihr zu Hilfe und holt den Dieb ein. Danach räumt Mona gegenüber Andreas ein, dass ihre Pläne, nach Lüneburg zuziehen, vielleicht doch überstürzt waren. Aber Tatjana redet ihr zu, einmal etwas ganz Neues zu wagen. Und im „Drei Könige“ ist eine Assistenzstelle frei. Amelie sät weiter Misstrauen gegen David. Sie schafft es, ein Mobiltelefon in Davids Zelle befördern zu lassen, das ihn noch verdächtiger macht.

Beim Aushelfen in Walters Fischbude erzählt Anton, wie sehr ihn die Ausbildung im „Drei Könige“ nervt. Besonders das Bettenmachen, er kriegt das einfach nicht hin. Walter taucht überraschend im Hotel auf, um Anton Nachhilfe zu geben – mit schmerzhaften Folgen. Tina hat Oberwasser, weil Lilly Tinas Pfannkuchen leckerer findet als Brittas.

“Rote Rosen” am Donnerstag, 15.10.2020: Folge 3203

David ist im Gefängnis erwischt worden, wie er heimlich mit einer Frankfurter Nummer telefoniert hat. Gunter will ihn am nächsten Tag besuchen. Aber dann macht er eine Entdeckung, die ihm den Boden unter den Füßen wegzieht. Er will David nie mehr sehen und ahnt nicht, dass er in eine raffinierte Falle getappt ist, die Amelie ihm gestellt hat.

Nach seinem Magic Moment mit Mona kann Jens sich nicht mehr auf das Date mit Merle konzentrieren. Daraufhin beendet Merle den Abend abrupt. Das tut ihr am nächsten Tag leid, sie will die Freundschaft mit Jens nicht verlieren. Aber wer ist die fremde Frau?

Mona berichtet Tatjana stolz, dass sie sich im „Drei Könige“ als Assistentin der Geschäftsleitung beworben hat. Andreas versucht, Mona die Bewerbung auszureden. Trotz eines guten Vorstellungsgesprächs sagt Amelie ihr am nächsten Tag ab. Hat Andreas dabei seine Finger im Spiel?

Britta fragt sich, wie sie mit dem Wissen um Tinas Schwangerschaft umgehen soll nachdem Lilly sich verplappert hat.

“Rote Rosen” am Freitag, 16.10.2020: Folge 3204

Andreas gibt alles, um Monas Enttäuschung durch Amelies Absage aufzufangen und sein Gewissen zu beruhigen. Mona lässt sich spontan von Thomas zu einer Nostalgie-Tour durchs Rosenhaus überreden und verliebt sich prompt in die freie Erdgeschosswohnung. Tatjana rät ihr, die Chance zu ergreifen. Aber Andreas hat für Haus und Wohnung nur Kritik übrig. Als Mona diese als vorgeschoben entlarvt, vergreift sich Andreas im Ton: Er verbietet ihr, nach Lüneburg zu ziehen!

Bens und Tinas Idee, selbst in die EG-Wohnung zu ziehen, stößt zu ihrer Überraschung bei Britta auf Widerstand. Tina vermutet Eifersucht – und tatsächlich erkennt Britta durch Carla, dass sie Tina und Ben um ihr Glück beneidet.

Als Gunter mit David bricht, bittet der ausgerechnet Amelie zu vermitteln. Amelie kämpft gegen die aufkeimende Zuneigung zu David, missbraucht dann aber das Gespräch mit Gunter, um dessen Zweifel weiter zu schüren. Merle rät Gunter dringend zu einer Aussprache mit David. Doch Gunter will ihn nie wiedersehen.

“Rote Rosen” am Montag, 19.10.2020: Folge 3205

Amelie glaubt sich ihrem Ziel nah. Nachdem Gunter David fallengelassen hat, sorgt sie dafür, dass sich das Hotel auch öffentlich von David distanziert. Da beginnt David mit Simons Hilfe, im Gefängnis die Puzzleteile zusammenzusetzen. Und erkennt endlich, wer gegen ihn intrigiert hat …

Mona ist geschockt vom ungewohnt kompromisslosen Verhalten des ansonsten so umgänglichen Andreas. Der begründet seinen Widerwillen gegen ihre Umzugspläne mit der angeblichen Angst, beruflich zu scheitern. Mona glaubt jedoch an ihn und versichert Tina, die Wohnung im Rosenhaus mieten zu wollen, während Andreas gleichzeitig bei Ben absagt. Da hat Mona aber bereits ihren Job in Münster gekündigt …

Merle zieht Jens humorvoll mit der – nie wieder aufgetauchten – Traumfrau aus der Gärtnerei auf, bis Jens ihr unverhofft wieder begegnet. Zu seiner Enttäuschung ist die Frau, die sich als Mona vorstellt, mit seinem Kumpel Andreas zusammen.

Britta sucht eine neue Herausforderung in der Forschung und will die schmerzlindernden Eigenschaften von Cannabis untersuchen.

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert) NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Start der 17. Staffel von „Rote Rosen“

Am 29. Oktober 2019 startete „Rote Rosen“ in die 17. Staffel. Wie für die Serie üblich, ging damit ein Wechsel der weiblichen Hauptfigur einher. Als neue Protagonistin steht seit Folge 3001 Astrid Richter, gespielt von Claudia Schmutzler, für 200 neue Folgen im Mittelpunkt der Handlung. Das bedeutete auch, dass der Vorspann neu zusammengestellt werden musste. Alles andere bleibt jedoch beim Alten: „Rote Rosen“ läuft wie gewohnt um 14.10 Uhr im Ersten.

Wo spielt “Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006.

Darsteller und Rollen von „Rote Rosen“

Zu den langjährigen Darstellern der Serie gehören Gerry Hungbauer alias Thomas Jansen, Brigitte Antonius alias Johanna Jansen, Hermann Toelcke alias Gunter Flickenschild, Maria Fuchs alias Carla Saravakos und viele mehr.

Das sind Hauptdarsteller und ihre Rollen in der aktuellen Staffel:

Darsteller

Rolle

Dabei seit

Gerry Hungbauer

Thomas Jansen

2006 (mit Unterbrechung)

Brigitte Antonius

Johanna Jansen

2006

Hermann Toelcke

Gunter Flickenschild

2007

Maria Fuchs

Carla Saravakos

2008 (mit Unterbrechung)

Jelena Mitschke

Dr. Britta Berger

2009 (mit Unterbrechung)

Joachim Kretzer

Torben Lichtenhagen

2010 (mit Unterbrechung)

Hakim-Michael Meziani

Benjamin “Ben” Berger

2011

Anja Franke

Merle Vanlohen

2011

Claus Dieter Clausnitzer

Hannes Lüder

2012

Samantha Viana

Eliane da Silva

2014

Wolfram Grandezka

Gregor Pasch

2018

Lara-Isabelle Rentinck

Amelie Fährmann

2019

Varol Sahin

Cem Ergun

2019

Philipp Oliver Baumgarten

Alexander “Alex” Maiwald

2019

Katrin Ingendoh

Judith Schäfer

2019

Herbert Ulrich

Henning Maiwald

2019

