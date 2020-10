“Sturm der Liebe”-Vorschau: So geht es Mittwoch weiter

München. Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

Inzwischen läuft die 16. Staffel von “Sturm der Liebe” (SdL). Im Zentrum jeder neuen Staffel steht, für die Serie üblich, ein neues Liebespaar: Franziska Krummbiegl gespielt von Léa Wegmann und Tim Degen gespielt von Florian Frowein sind das neue Traumpaar in Staffel 16. Bevor die beiden zusammenfinden, werden sie natürlich noch einige Hindernisse überwinden müssen.

“Sturm der Liebe”: Neue Folgen nach Corona-Drehstopp

In der Regel läuft eine neue Folge “Sturm der Liebe” von Montag bis Freitag im Nachmittagsprogramm des Ersten. Durch die Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten zu “Sturm der Liebe” jedoch für mehrere Wochen eingestellt werden. Das wirkte sich auf den regulären Sendeplan aus: Wegen des außerplanmäßigen Drehstopps gab es seit dem 2. Juni nur Wiederholungen von Folgen der neunten Staffel zu sehen. Inzwischen laufen aber wieder neue Folgen von “Sturm der Liebe” im Ersten.

Wie es in den nächsten fünf Folgen weitergeht, lesen Sie immer tagesaktuell hier.

(Bilder und Vorschautexte: ARD)

“Sturm der Liebe” am Mittwoch, 14.10.2020: Folge 3468

Werner verkauft schweren Herzens seine „Fürstenhof“-Anteile. Kurz darauf erfährt er geschockt, dass Ariane ihn über den Tisch gezogen hat, und stellt sie zur Rede. Ariane lässt ihre Maske fallen und gesteht auch die Brandstiftung auf dem Gestüt. Für Werner wird alles zu viel und es kommt zu einem dramatischen Vorfall …

Rosalie tischt Sebastian die Lüge auf, dass ihr Geschäftspartner André schwer erkrankt ist und deshalb dringend Geld für eine Operation braucht. Um ihr zu helfen, ist Sebastian bereit, an einer Quizshow teilzunehmen und das Geld für sie zu gewinnen. Doch Lucy, die weiß, dass Rosalie das Geld stattdessen für ihre Geschäftsidee mit André verwenden will, droht ihr, sie auffliegen zu lassen …

Robert erfährt, wie tief Vanessas Gefühle für ihn sind. Als er sie aufsucht, um noch einmal mit ihr zu reden, teilt sie ihm mit, dass es wohl besser sei, wenn sie ihre Affäre beenden. Während Vanessa ihrer verlorenen Liebe nachtrauert, macht Robert sich Vorwürfe, dass er sie so verletzt hat.

Franzi entdeckt auf der Gestütswiese ein Kraut, das für Pferde giftig ist, und erzählt Tim alarmiert davon. Er macht sich sofort daran, die Pflanze auszureißen. Doch um die Heuernte retten zu können, müssten mehr Leute mitanpacken. Es ist schließlich Franzi, die gemeinsam mit Steffen eine Rettungsaktion startet.

“Sturm der Liebe” am Donnerstag, 15.10.2020: Folge 3469

Als Franzi nach der Rettungsaktion bemerkt, dass sie ihr Handy verloren hat, macht sie sich mit Tim auf die Suche. Als es schließlich dämmert und sie tief im Wald sind, wittert Tim seine Chance, noch mehr Zeit mit Franzi verbringen zu können, und gibt vor, sein Handy vergessen zu haben. Da sie nun keine Möglichkeit haben, den Weg auszuleuchten oder sich bei jemandem zu melden, beschließen die beiden, im Unterholz zu übernachten.

Werner wird ins Krankenhaus eingeliefert und die Familie bangt um sein Leben. Am nächsten Morgen geht es ihm zum Glück schon besser und er berichtet Robert von Arianes Geständnis. Als dieser Ariane daraufhin aufgebracht zur Rede stellt, eskaliert das Gespräch …

Um Sebastians Interesse an ihr abzuschwächen, gibt Rosalie vor, mit Michael verheiratet zu sein. Als sie Michael daraufhin in den Plan einweiht und von dem Quiz-Event erzählt, will er selbst daran teilnehmen, um eine alte Rechnung mit Sebastian zu begleichen.

“Sturm der Liebe” am Freitag, 16.10.2020: Folge 3470

Michael will Sebastian unbedingt im Quiz schlagen. Während Franzi sich auf Steffen besinnt, hadert Tim mit der Beziehung zu Amelie. Ariane treibt ihren Plan weiter voran.

André bemerkt, wie angetan Rosalie von Michaels Ehrgeiz ist, gegen Sebastian im Quiz zu gewinnen. André erinnert Rosalie daran, dass ihr Plan, die Siegerprämie einzustecken, nur klappt, wenn Sebastian gewinnt. Als sich im Finale dann tatsächlich Michael und Sebastian gegenüberstehen, spielt Rosalie mit unfairen Mitteln …

Franzi kommt am Morgen dahinter, dass Tim nur vorgetäuscht hat, sein Handy vergessen zu haben. Während es Tim schwer fällt, seine Gefühle für Franzi vor Amelie zu verbergen, konzentriert sich Franzi auf Steffen und die anstehende Hochzeit mit ihm.

Nachdem Robert Ariane in seiner Wut gewürgt hat, droht sie ihm mit einer Anzeige, sollte er nicht innerhalb der nächsten zwei Tage ausziehen. Währenddessen treibt sie ihren Plan weiter voran: Sie lässt alle Buchungen stornieren, weil angeblich die Elektroleitungen des Hotels saniert werden müssen. Christoph und Werner ahnen Böses …

“Sturm der Liebe” am Montag, 19.10.2020: Folge 3471

Tim beendet die Beziehung mit Amelie. Christoph ist im Kampf gegen Ariane auf sich allein gestellt. Rosalie will um Michael kämpfen. Robert lädt seine Freunde und Kollegen zu einer Flussfahrt ein.

Tim wird durch die näher rückende Hochzeit von Franzi und Steffen klar, dass sein Herz immer noch für Franzi schlägt. Um Amelie gegenüber fair zu sein, gesteht er ihr, dass er nicht mehr länger mit ihr zusammen sein kann.

Nachdem Ariane verkündet hat, dass der „Fürstenhof“ für Sanierungsarbeiten ein paar Tage komplett geschlossen bleibt, befürchtet Christoph, dass sie eine neue Intrige plant. Bei dem Versuch, Verbündete im Kampf gegen seine Erzrivalin zu finden, bleibt er erfolglos. Denn weder Selina noch Robert oder Werner sind bereit, ihm zu helfen, und so bleibt er auf sich allein gestellt.

Rosalie ist enttäuscht: Ihr Liebesgeständnis hat nicht den gewünschten Erfolg, denn Michael macht ihr entschieden klar, dass er noch nicht bereit ist, sich auf eine neue Partnerin einzulassen. Doch so schnell will sie nicht aufgeben.

Robert kommt spontan auf die Idee, die Tage, in denen das Hotel geschlossen ist, für ein Abenteuer zu nutzen. So lädt er die engsten Freunde und Kollegen dazu ein, gemeinsam mit ihm eine zweitägige Flussfahrt zu unternehmen.

“Sturm der Liebe” am Dienstag, 20.10.2020: Folge 3472

Christoph ist Ariane dicht auf den Fersen. Franzi will die Hochzeit mit Steffen vorziehen. Rosalie trickst André aus, um auf die Bootstour mitkommen zu können. Alfons will unbedingt bei dem großen Flussfahrt-Abenteuer dabei sein.

Christophs Verdacht erhärtet sich, dass etwas mit der geplanten Hotelsanierung nicht stimmt. Denn die von Ariane angeheuerten Männer verhalten sich verdächtig. Er sieht nur noch die eine Möglichkeit, mehr herauszufinden: Er knackt den Transporter der vermeintlichen Elektriker …

Tims ergreifendes Liebesgeständnis bringt Franzi mächtig durcheinander. Doch anstatt die Hochzeit mit Steffen noch einmal zu überdenken, beschließt sie die Flucht nach vorne. Sie schlägt Steffen vor, spontan nach Dänemark zu fliegen, um dort bereits am nächsten Tag zu heiraten.

Rosalie möchte gerne an der Bootstour teilnehmen, muss jedoch in dieser Zeit Schichten im Café übernehmen. Mit einem Trick bringt sie André dazu, für sie einzuspringen. Als er erfährt, warum Rosalie die Schichten tauschen wollte, fühlt er sich hintergangen und es kommt zum Streit.

Alfons und Hildegard beschließen, nicht an der Bootstour teilzunehmen, sondern in der Zeit lieber ihren Garten auf Vordermann zu bringen. Vanessa, die Robert aus dem Weg gehen möchte, leistet ihnen Gesellschaft. Doch Alfons bekommt das Gefühl, etwas zu verpassen, und schließt sich spontan doch noch der Bootsgruppe an.

“Sturm der Liebe” online im Stream schauen

Das Erste bietet das komplette Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an.

Eine Folge von “Sturm der Liebe” verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu “Sturm der Liebe” von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt “Sturm der Liebe”?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel “Fürstenhof” im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm “Die Manns – Ein Jahrhundertroman” diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des “Fürstenhofs”.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

“Sturm der Liebe” ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. “Sturm der Liebe” kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie “Beste tägliche Serie”. 2013 folgte der European Soap Award als “Beste ausländische Serie”. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird “Sturm der Liebe” hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde “Sturm der Liebe” bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Die bisherigen Traumpaare von “Sturm der Liebe”

Bei inzwischen 15 abgedrehten Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Laufe von mehr als 13 Jahren im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind alle Traumpaare aus 15 Staffeln „Sturm der Liebe“:

Staffel 1: Laura und Alexander Staffel 2: Miriam und Robert Staffel 3: Samia und Gregor Staffel 4: Emma und Felix Staffel 5: Sandra und Lukas Staffel 6: Eva und Robert Staffel 7: Theresa und Moritz Staffel 8: Marlene und Konstantin Staffel 9: Pauline und Leonard Staffel 10: Julia und Niklas Staffel 11: Luisa und Sebastian Staffel 12: Clara und Adrian Staffel 13: Rebecca und William Staffel 14: Alicia und Viktor Staffel 15: Denise und Joshua Staffel 16: Franziska und Tim

