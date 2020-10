“Köln 50667”-Vorschau: So geht es Montag weiter

Egal ob im Cage oder in der Wohngemeinschaft – bei der Reality-Soap “Köln 50667” gibt es das pure Leben. Die RTL-II-Serie erzählt die spannende Geschichte von Sophia, Jan, Leonie und Co. Alle Figuren sind eng mit Köln verbunden und lieben das Leben in der Domstadt. Da gibt es zum Beispiel die attraktive Jule, die den Männern den Kopf verdreht, den Wirbelwind Dana mit viel Temperament und einigen Piercings oder den vermeintlich harten Biker Alex mit dem weichen Kern, der als alleinerziehender Vater viele Hürden meistern muss.

“Köln 50667”: Sendezeiten auf RTL II

Die Serie “Köln 50667” läuft derzeit täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL II. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt. Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine “Köln 50667”-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-II-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Wie es in den nächsten fünf Folgen weitergeht, lesen Sie immer tagesaktuell hier. (Vorschautexte: RTL 2)

“Köln 50667” am Montag, 12. Oktober 2020: Folge 1969

Meikes Enttäuschung über Vince kommt wieder hoch, als die Polizei vor der Tür steht und sie noch einmal wegen der Brandstiftung befragt. Während Meike trotz allem Vince in Schutz nimmt, bekommt auch parallel Oskar mit, dass Vince der eigentliche Brandstifter ist. Es kommt zu einem Streit und einer Prügelei zwischen den beiden Jungs. Auch wenn Meike schweren Herzens Vince eine erneute Abfuhr erteilt, muss sie vor sich und ihren Freunden zugeben, dass sie ihn trotz allem vermisst und liebt. Als der betrunkene Vince vor ihrer Haustür steht, schaltet sie ihren Verstand aus und geht auf ihn zu…

“Köln 50667” am Dienstag, 13. Oktober 2020: Folge 1970

Nachdem Meike Vince vor weiteren Schwierigkeiten mit der Polizei bewahrt hat, versucht sie sich innerlich von ihm zu lösen. Sie schafft dies aber nicht und macht sich große Sorgen, als Jill sie darüber informiert, wie sehr Vince im Hotcat freidreht. Als sie von Vince allerdings vorgehalten bekommt, dass sie sein Leben nichts mehr angehe, spürt Meike, wie sehr sie noch an ihm hängt. Nach einem heftigen Wortgefecht lässt sie sich auf einen Kuss mit Vince ein…

“Köln 50667” am Mittwoch, 14. Oktober 2020: Folge 1971

Nik bekommt am Morgen mit, dass Paco scheinbar eine neue männliche Bekanntschaft hat und fragt ihn darüber aus. Auch Lea registriert das Interesse von Nik an Pacos neuer Beziehung – immerhin fällt er bei einer seiner „Spionage“-Aktionen über einen Eimer. Gegenüber Lea streitet Nik aber vehement ab, dass er sich für Paco und Dennis interessiert. Doch in Wahrheit lässt Nik das Thema nicht los. Als er ein verdächtiges Telefonat mitbekommt, erzählt er Paco anschließend von seiner Vermutung, Dennis fahre zweigleisig. Daraufhin gehen Nik und Paco im Streit auseinander…

“Köln 50667” am Donnnerstag, 15. Oktober 2020: Folge 1972

Nach dem verkorksten Sex wird sowohl Leonie als auch Olli immer stärker bewusst, dass irgendetwas mit ihrer Beziehung nicht stimmt. Schließlich ist es doch nicht normal, dass sich alles so gezwungen und künstlich anfühlt. Mit ihren Zweifeln finden sie daraufhin zwar jeweils bei Lea und Toni ein offenes Ohr, doch auch die beiden können ihnen nicht so wirklich helfen. Während Lea Leonie nämlich rät, dem Ganzen noch etwas Zeit zu geben, weil Übung schließlich den Meister macht, kann Toni seinem Kumpel nur empfehlen, mit Leonie über die Probleme im Bett zu reden. Um den jeweils anderen allerdings nicht zu verletzten, schaffen es beide nicht, ihr Gegenüber anzusprechen. Sie spielen weiterhin die Verliebten.

“Köln 50667” am Freitag, 16. Oktober 2020: Folge 1973

Lea und Ben sind immer noch inmitten der Hochzeitsvorbereitungen. Lea ist nach wie vor Feuer und Flamme und hat ganz genaue Vorstellungen: Sie will eine große Märchenhochzeit. Ben hingegen würde lieber nur im kleinen Rahmen feiern. Als die beiden mit Cora ihre Vorstellungen besprechen, merkt diese schnell, dass Lea und Ben wohl ziemlich unterschiedliche Wünsche haben, was die Hochzeit angeht. Lea kocht innerlich, dass das nun ausgerechnet in einem Gespräch mit ihrer Rivalin auffliegt. Als Ben und Cora später allein bei einer Weinverkostung sind, hat Lea ihre Eifersucht endgültig nicht mehr im Griff. Sie beschließt, kurz von der Arbeit im Vanity zu verschwinden, sich Leonie zu schnappen und zu überprüfen, ob Cora auch wirklich die Finger von Ben lässt. An der Hochzeitslocation angekommen, hört Lea ein Gespräch zwischen Ben und Cora mit, in dem dieser zugibt, dass ihm alles ein bisschen zu viel wird. Wenn er schon ein zweites Mal heiratet, hätte er es lieber ohne viel Chichi. Zumal eine Ehe kein Garant dafür sei, dass eine Liebe auch für die Ewigkeit hält. Lea ist verletzt von Bens Aussage und beschließt, nun noch mehr Gas zu geben, um ihm die Hochzeit vollends schmackhaft zu machen.

Corona-Drehstopp für “Köln: 50667″

Im März wurden bereits zahlreiche Serienproduktionen wegen des Coronavirus auf Eis gelegt. Die Macher der Soaps “Berlin – Tag und Nacht” und “Köln 50667” hielten dagegen an ihren geplanten Drehbüchern fest und produzierten weiter – sogar eine Livesendung war geplant. Doch allen Sicherheitsvorkehrungen zum Trotz wurde im April auch der Dreh der beiden Serien zwischenzeitlich ausgesetzt.

Seit Ende April sind die Schauspieler jedoch wieder am Set und sorgen für weitere Folgen. Damit das klappt, werden die Infektionsschutzmaßnahmen konsequent umgesetzt und die Szenen weitestgehend kontaktlos gedreht. Doch die Zuschauer müssen sich keine Sorgen machen: Das Virus wird in den Drehbüchern außen vor gelassen – nicht nur bei der beliebten RTL-II-Soap. Stattdessen wird wöchentlich ein neuer Podcast veröffentlicht, der die Story in Köln genau unter die Lupe nimmt.

Coronavirus wird im Fernsehen ignoriert

Während das Coronavirus den Alltag seit Monaten beherrscht, wird die Pandemie auf dem Bildschirm vollkommen ausgeblendet. Denn bekannte deutsche Serien wollen die Corona-Krise bis auf Weiteres konsequent ignorieren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das gilt für die “Rosenheim-Cops” in Bayern ebenso wie das “Großstadtrevier” im hohen Norden, für “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) und “Sturm der Liebe”.

RTL II führt praktische Gründe an, warum das Virus auch in “Berlin – Tag und Nacht” oder “Köln 50667” nicht in den Drehbüchern auftaucht: Bei Produktionsvorläufen von bis zu acht Wochen sei das schlicht nicht möglich. Vom Tisch sei das Thema damit aber nicht, betont ein Sprecher. “So unterstützen wir mit ‘Köln 50667’ beispielsweise das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bei der Aufklärung zur Corona-Pandemie. Abseits des Serieninhaltes, aber sehr wohl auf allen relevanten Plattformen und mit großem Erfolg.”

“Köln 50667 – Der Podcast”

Podcasts sind gerade in aller Munde – oder besser gesagt in aller Ohren. Bei “Köln 50667 – Der Podcast” gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Kaum sind die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die heißesten Entwicklungen aus der Rhein-Metropole. Alle Handlungsstränge und Themen aus der Sendung werden diskutiert, dabei werden auch die Gewinner und Verlierer der Woche enthüllt.

Anika und Benita sind Fans der ersten Stunde und haben den direkten Draht zum Set. Somit plaudern die Podcasterinnen immer wieder Behind-the-Scences-Infos und Insider-News aus. Und weil sie einen besonderen Kontakt zu den Figuren haben, bringen bekannte Studiogäste immer wieder frischen Wind in den Podcast. Bisher waren zum Beispiel die Schauspieler Danny Liedtke (Kevin), Luise-Isabell Matejczyk (Lea) und Danilo Cristilli (Toni) im Studio. Weitere Gäste sind bereits in Planung. Der Podcast zur RTL-II-Serie kann via Spotify, Apple Podcast oder Audionow angehört werden. Alle Folgen des “Köln 50667”-Podcasts sind auch in der Podcast-Playlist auf dem Youtube-Kanal der Soap zu finden. Zudem hat der Podcast auch einen eigenen Instagram-Channel.

RND/akw/dpa