„Alles was zählt“-Vorschau: So geht es Mittwoch weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

AWZ: Vorschau für Mittwoch, 14.10.2020: Folge 3541

Isabelle beharrt darauf, dass die Loftbewohner ausziehen. Doch Moritz hat eine Idee, wie man Isabelle umstimmen könnte.

Trotz Christophs Unterstützung zweifelt Vanessa daran, ihren Plan allein durchziehen zu können. Kann sie von ihrer Familie so lange getrennt sein?

Chiara steht zu ihrer Entscheidung, öffentlich zu Ina zu stehen. Doch die Hasskommentare als Reaktion auf ihr Outing machen ihr zu schaffen.

AWZ: Vorschau für Donnerstag, 15.10.2020: Folge 3542

Finns Versuch zu vermitteln, endet im Streit mit Isabelle. Doch er wagt einen zweiten Versuch, als ihm klar wird, wie es wirklich um Isabelle steht.

Malu versucht, Justus gegenüber zu verbergen, dass sie ihren Jahrestag vergessen hat, und kündigt vollmundig eine Überraschung an. Die muss sie allerdings erst noch organisieren.

AWZ: Vorschau für Freitag, 16.10.2020: Folge 3543

Der Abstand, den Finn von Malu gehalten hat, hat nichts an seinen Gefühlen für sie geändert. Als Malu ihre Ansicht äußert, dass Finn wegen Isabelle Liebeskummer habe, platzt die Wahrheit aus ihm raus.

Als Lucie zu ihrem Blind Date aufbricht, ahnt sie nichts davon, dass Moritz eigentlich Linus ist, und zufällig auftauchen will, wenn der angebliche Linus sie versetzt.

AWZ: Vorschau für Montag, 19.10.2020: Folge 3544

Marie fällt es zunehmend schwerer, Wiebrechts Übergriffigkeit zu tolerieren, und entscheidet sich zu einer Aussprache mit ihm. Das stellt sich als Fehler heraus.

Um Malu auszuweichen, lässt sich Finn darauf ein, Isabelle zu helfen. Die sieht darin die Chance, an alte Zeiten anzuknüpfen.

Lucie beschließt, den Kontakt mit ihrem Online-Flirt abzubrechen. Als sie ihm das mitteilt, macht sie eine überraschende Entdeckung.

AWZ: Vorschau für Dienstag, 20.10.2020: Folge 3545

Justus will Richard glauben machen, seine Informationen seien wertlos. Als Richard droht, mit Georg darüber zu sprechen, muss Justus handeln.

Marie ist nach Wiebrechts Machtdemonstration völlig verstört. Malu gibt ihr Halt und ermutigt sie, gegen den Mistkerl vorzugehen.

Vanessa macht ihre Entscheidung zu schaffen, den Traum von Afrika für die Familie geopfert zu haben. Ablenkung findet sie schließlich bei Yannick.

Sie haben eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

