„Berlin – Tag & Nacht“: So geht es ab Mittwoch weiter

Berlin, wie es weint und lacht: In der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ dreht sich alles um das turbulente Leben junger Hauptstadtbewohner. Seit 2011 läuft die Daily Soap im Vorabendprogramm von RTL 2. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus. Seit Anfang an dabei: „Papa“ Joe Möller, der den „BTN“-Fans als „WG-Vater“ ans Herz gewachsen ist. Vor allem Joes Hin- und Herbeziehung mit Peggy lässt die Zuschauer mitfiebern.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen?

„Berlin – Tag & Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL 2.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Mittwoch, 14.10.2020: Folge 2300

André muss sich eingestehen, dass er sich von Joeys neuer Babysitterin immer mehr angezogen fühlt. Er will Carlotta ausweichen, doch die sucht ständig seine Nähe. Als sie zu den Proben der Sixx Paxx im Body Burn unter einem Vorwand dazukommt, verpflichten seine Kollegen Carlotta direkt als Testperson zum Anstrippen.

André hat keine gute Ausrede parat und muss sich wohl oder übel auf das Antanzen einlassen. Bei der Performance knistert es zwischen ihm und Carlotta erwartungsgemäß gewaltig – und André kann der Versuchung einfach nicht länger widerstehen.

Er hat wilden Sex mit Carlotta und realisiert erst hinterher, was er da angerichtet hat. Schlagartig wird ihm klar, dass er für einen kurzen Moment Spaß sein ganzes Familienglück aufs Spiel gesetzt hat. Er nimmt sich vor, dass Mandy niemals erfahren darf, was heute geschehen ist!

„Berlin – Tag & Nacht“ am Donnerstag, 15.10.2020: Folge 2301

Nachdem er am Vorabend beinahe Paula geküsst hätte, liegt Joe fast die ganze Nacht wach und zerbricht sich den Kopf: Einerseits liebt er Peggy noch, andererseits kann er seine Gefühle für Paula nicht mehr ignorieren. Darum reagiert er auch dünnhäutig, als Ole morgens das Thema arglos auf Peggy lenkt, und zieht sich zurück.

Als Paula ihn aufbauen will, wird ihr klar, wie sehr Joe offenbar noch unter dem Verlust von Peggy leidet. Und als Joe sie kurz darauf vor den Kopf stößt, ist sie sicher, dass sie ihn mit ihren Gefühlen nur belasten würde.

Während Paula daraufhin den Entschluss fasst, erst mal aus der gemeinsamen WG auszuziehen, um so ihre Freundschaft zu Joe zu retten, wird diesem klar, dass er sich seinen Gefühlen für Paula stellen muss. Joe kommt gerade noch rechtzeitig, um sie am Auszug zu hindern …

„Berlin – Tag & Nacht“ am Freitag, 16.10.2020: Folge 2302

Olivia ist genervt, als Dean ankündigt, den Tag nicht mit ihr verbringen zu können, weil er zur Uni muss. Sie findet, dass er viel zu viel lernt und stattdessen mehr mit ihr unternehmen könnte. Als Dean sie dann aber bei ihrer Probe im Matrix überrascht, freut sich Olivia so sehr über den unerwarteten Besuch, dass sie nicht an sich halten kann und die beiden spontan Sex in der Umkleide haben.

Doch leider erwischt Piet sie dabei – und durch den Vorfall geht dem Matrix auch noch ein wichtiger Deal flöten. Wütend feuert Piet daraufhin Olivia. Während diese sich noch geschockt fragt, was sie jetzt machen soll, hat Dean bereits heimlich einen Plan geschmiedet: Er sucht Piet auf, um den Deal fürs Matrix und so hoffentlich auch Olivias Job zu retten.

Tatsächlich gelingt sein Vorhaben und Olivia bekommt happy ihren Job zurück. Sie ist Dean unendlich dankbar und gleichzeitig beeindruckt von seiner Cleverness. Niemals hätte sie gedacht, dass Intelligenz doch so sexy sein kann!

„Berlin – Tag & Nacht“ am Montag, 19.10.2020: Folge 2303

Joe hätte in der letzten Nacht beinahe mit Paula geschlafen, doch im letzten Moment hat er einen Rückzieher gemacht. Zu groß sind seine Schuldgefühle gegenüber Peggy. Als er später den Kaufvertrag über die neue WG unterzeichnet, wird ihm klar, wie sehr seine Vergangenheit ihn daran hindert, sich auf einen Neustart zu konzentrieren und ein neues Leben zu beginnen.

Er trifft deshalb eine schwere Entscheidung: Er wird sich auf die Suche nach Peggy machen – egal, wie lange diese auch dauern wird. Nach einer emotionalen Verabschiedung von seinen Freunden und Paula fährt Joe in eine ungewisse Zukunft. Paula bleibt traurig zurück, ohne zu wissen, ob sie Joe jemals wiedersehen wird …

„Berlin – Tag & Nacht“ am Dienstag, 20.10.2020: Folge 2304

JJ hält es am Morgen nicht mehr aus: Fabrizio hat sie seit seiner Rückkehr aus Italien ignoriert und sie weiß nicht, woran sie ist. Als sie das Gespräch mit ihm sucht, blockt er aber weiter ab. Während sie in der Schnitte beschließt, sich nicht wieder abwimmeln zu lassen, gibt Fabrizio zu, dass er nicht weiß, wie es mit ihm und JJ weitergehen soll. Nach einem heftigen Streit zwischen den beiden kommt es im Eifer des Gefechts zum Sex.

JJ hofft für einen Moment, dass Fabrizio und sie ihre Probleme beseitigt haben. Doch dann bekommt sie ungewollt mit, wie er sie am Telefon vor seiner Mutter erneut verleugnet. Tief getroffen zieht sie zu Irina in die Pension und ist auch nicht mehr für Fabrizios Entschuldigungen zugänglich …

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag & Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag & Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin – Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur

Darsteller

Dabei seit

Joe Möller

Lutz Schweigel

2011

Karsten “Krätze” Rätze

Marcel Maurice Neue

2011

Florian “Schmidti“ Schmidt

Alexander Freund

2011

Peggy Möller

Katrin Hamann

2011

Sebastian “Basti” Heuer

Martin Wernicke

2011

Milla Hoffman

Liza Waschke

2013

Paula Habich

Laura Maack

2014

Emilia “Emmi” Schwanitz

Denise Duck

2014

Richard “Rick” Meining

Manuel Denniger

2014

Jannes Habich

Benjamin Mittelstädt

2016

Mandy Heuer

Laura Wölki

2017

Kim Terenzi

Nathalie Bleicher-Woth

2017

Nik Becker

Tim Rasch

2017

Connor Passek

Jakob Grün

2019

Jade Hagemeier

Laura Vetter

2019

Antonia “Toni” Brandt

Katharina Kock

2019

Vivi

Livia Mischel

2019

Mike Riedel

Filip Nikolic

2019

Olivia Alves

Jéssica Sulikowski

2019

Dejan “Dean” Bartizs

Adonis Jovanovic

2019

Lukasz “Luke”

Bartosz Andrzejczak

2019

Denny

Jörn Lehmann

2019

Lilly Martens

Amanda Bella Cis

2020

Henry Ritter

Sunny Rose

2020

Lara

Julia Marie Böhm

2020

