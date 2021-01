PS Now im Januar: Diese Spiele gibt es jetzt für Playstation-Abonnenten

Hannover. Jeden Monat aufs Neue hält Sony eine Reihe an weiteren Spielen für alle PS-Now-Mitglieder bereit. Mittlerweile wurde die Liste an Neuzugängen für das Playstation-Now-Sortiment im Januar 2021 veröffentlicht.

PS Now im Januar 2021: Diese Spiele erweitern das Streamingangebot

PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert mit The Crew 2, Surviving Mars und Frostpunk im Januar viele neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Zusätzlich erhält BioShock: The Collection ein Upgrade auf die PS4-Version.

Neu bei PS Now im Januar 2021

The Crew 2 Surviving Mars Frostpunk

Ab Januar bei PS Now: The Crew 2

Genre: Rennspiel Entwickler: Ivory Tower Erscheinungsdatum: 2018

In The Crew 2 nehmen es Spieler mit der gesamten amerikanischen Motorsportszene auf, während sie in einer offenen Welt die ganzen USA zu Land, zu Wasser und in der Luft erkunden. Es steht eine große Auswahl exotischer Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge zur Verfügung, mit denen der ungezügelte Nervenkitzel während der Rennen erlebt werden kann. Das Können der Spieler wird in einer Vielzahl von Renndisziplinen auf die Probe gestellt.

Ab Januar bei PS Now: Surviving Mars

Genre: Simulation, Strategie Entwickler: Haemimont Games Erscheinungsdatum: 2018

Surviving Mars stellt Spieler vor die Herausforderung, den Mars zu kolonisieren und dabei zu überleben. Zunächst muss die Ankunft der menschlichen Kolonisten mit Drohnen vorbereitet werden, um dann bewohnbare Umgebungen unter riesigen Kuppeln zu erschaffen. Spieler werden zum Entdecker und errichten eine neue Gesellschaft.

Ab Januar bei PS Now: Frostpunk

Genre: Strategie Entwickler: 11 Bit Studios Erscheinungsdatum: 2019

Frostpunk bietet Spielern eine komplexe strategische Herausforderung und eine fesselnde Geschichte über eine alternativen Darstellung der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Der Planet ist auf mysteriöse Weise gefroren und hat der Zivilisation ein Ende gesetzt. Als Anführer der wahrscheinlich letzten zivilisierten Gesellschaft auf Erden erbauen Spieler eine Stadt für die Überlebenden, erforschen neue Technologien, erkunden das gefrorene Ödland und verwalten und regieren eine Gesellschaft, um sie auf ein Leben in dieser unbarmherzigen Welt vorzubereiten.

Was ist Playstation Now?

Playstation Now oder kurz PS Now ist ein Streamingservice von Sony, über den sich Spiele nutzen lassen. Es handelt sich um einen Abo-Service, bei dem Spieler auf Basis einer monatlichen Gebühr Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek erhalten. Mehr als 800 PS4-, PS3- und PS2-Spiele lassen sich sowohl über die Playstation 4 als auch über den PC streamen.

Wer die Games spielen möchte, muss diese dafür nicht erst herunterladen, sondern kann sofort loslegen. Wichtig ist jedoch eine schnelle Internetverbindung, da die Daten in Echtzeit über die Sony-Server bereitgestellt werden. Ob Ihre Internetleistung ausreichend ist, können Sie vorab mithilfe eines Verbindungstests von Sony überprüfen.

Sollte Ihre Internetleistung nicht ausreichend sein, lassen sich viele Spiele dennoch nutzen – denn innerhalb des Abos lassen sich zahlreiche Titel problemlos auf die PS4 herunterladen. Das gilt allerdings nur für PS4- und PS2-Titel, da PS3-Spiele sich nicht nativ auf der Playstation 4 wiedergeben lassen. Was nicht möglich ist: Nutzer können nicht beliebig viele Titel herunterladen und diese dann wochenlang ohne Abo offline spielen. PS Now verlangt eine wöchentliche Verifizierung, solange das Abonnement aktiv ist.

RND/do