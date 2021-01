„TGIF!“: Digitale Grüße zum Wochenende für Whatsapp und Co.

Die letzte Mail beantwortet, den Rechner runtergefahren und parallel schon einmal den perfekten Film auf Netflix rausgesucht – das Wochenende kann kommen. Nicht wenige Menschen nutzen Whatsapp oder soziale Netzwerke, um ihrer Vorfreude auf die freien Tage Ausdruck zu verleihen. Vor allem Statusupdates sind dabei ein gern genutztes Feature. Doch was soll man da nur schreiben?

Kreativität ist zum Wochenausklang nicht bei allen vorhanden. Hier finden Sie Inspiration für Whatsapp-Sprüche und Statusmeldungen, mit denen sich Freunden und Familie ein schönes Wochenende wünschen lässt.

Statusupdates auf Whatsapp zum Wochenende

Von vielen übersehen: Statusupdates im Whatsapp-Profil. Die ursprünglich aus Facebook und Instagram bekannten Statusmeldungen sind eine tolle Möglichkeit, um seinen Kontakten mitzuteilen, was gerade ansteht. In sozialen Netzwerken ist „TGIF“ ein häufig auftauchendes Signalwort, mit dem auf das bevorstehende Wochenende hingewiesen wird. Dahinter verbirgt sich übrigens der englische Ausdruck „Thank God it’s Friday“ („Gott sei Dank ist Freitag“). Spätestens seit Katy Perrys gleichnamigen Hit „Last Friday Night (T.G.I.F.)“ ist die Abkürzung aber auch international bekannt.

Zum Start ins Wochenende ein Herz für Euch: So viele Serien, so wenig Wochenende. ️ Meine Couch ist sofalockend ... Freitag-Freutag Endlich Wochenende! Hallo Wochenende Du darfst so lange bleiben, wie du willst Das Lesen dieses Textes bringt Dich genau fünf Sekunden näher ans Wochenende. Gern geschehen! Hoch die Hände, Wochenende! TGIF Endlich ab ins Wochenende! Keep Calm and Thank God It’s Friday!! Noch ein paar Stunden interessiert gucken , dann ist endlich Wochenende! Endlich Wochenende! Wohnung aufräumen, Wäsche waschen, bügeln, putzen, Müll runterbringen, Auto waschen, einkaufen – oh, es ist Sonntagabend..

Schönen Freitag: Whatsapp-Grüße am Freitag und zum Wochenende

Sie möchten nur einen schnellen Freitagsgruß in die Familien-Whatsapp-Gruppe schicken oder ihren Kollegen ein schönes Wochenende wünschen? Hier finden Sie die passende Inspiration:

Mit den Jahren lernt man dann ja, wo auf der Arbeit die Stärken liegen. Meine sind Urlaub und Wochenende. Wochenende! Die lange Nacht von Freitag auf Montag kann losgehen! Endlich Freitag! Ich werde so dermaßen eskalieren dieses Wochenende, dass ich am Montag bestimmt neue Hausschuhe brauche! Nach dieser Woche brauche ich kein Wochenende, sondern eine Delphintherapie. Noch einmal morgens weinen, dann ist Wochenende. „Sie kommen diese Wochen schon zum fünften Mal zu spät! Was schließen Sie daraus?“ – „Juhu, es ist Freitag!“

Frohe Wochenendgrüße zum Versenden an Freunde

Etwas umfangreicher und daher besser für Direktnachrichten geeignet, sind Reime und kurze Anekdoten. Mit diesen (geistreichen) Denkansätzen, Gedichten und Zitaten verabschieden Sie sich bei Freunden ausdrucksvoll ins Wochenende.

Zu Beginn des Wochenendes wünsche ich euch Mut und Kraft, als auch den geliebten Zaster, und davon gleich massenhaft. Sollt’ es mit dem Geld nichts werden, ist das auch kein großer Schwund; dann hätt’ ich nur eine Bitte: bleibt stets fröhlich und gesund! Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. (Mahatma Ghandi) Sieben Tage muss es geben, zwei davon, die sind der Segen, bringen mich auf Glückes Wegen. Wochenende, das ist fein und auch so gemeint, alle Freunde sind beisammen, vergnügt und fröhlich, wie auch nicht? Und so endet das Gedicht. Samstagabend, das klingt labend, Wein, Gesang und Kerzenlicht, so ist das Wochenende ein Gedicht. Fünf Tage lang geschwitzt, was soll der ganze Mist? Arbeit jedoch muss es geben und am Wochenende können wir leben. Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. (Elizabeth Barrett Browning) Ist die Woche noch so lang, ist dir noch gar Angst und Bang. Der Chef dich in die Mangel nimmt, und so gar nichts gelingt, verspricht das Wochenende dir, Erholung und ein Bier. Montag ist der schlimmste Tag, Dienstag uns der Chef nicht mag, Mittwoch ist es angenehm, Donnerstag wird bald vergehen, Freitag läutet das Ende ein, denn es wird Wochenende sein. Das Wochenende ist eine Trophäe, die von Montag bis Freitag gejagt werden will. (Pascal Lachenmeier)

RND/pf/do