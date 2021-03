„Love Island“: Kandidatinnen und Sendetermine im Überblick

Die Dating-Reality-Show „Love Island“ startet bei RTL2 in eine neue Staffel. Parallel dazu können Zuschauer auch im Internet auf TV Now einschalten. Hier gibt’s den Überblick zu Kandidatinnen, Sendeterminen und -zeiten sowie weiteren Informationen zur Show.

Start und Sendetermine von „Love Island“ 2021: Wann laufen die Folgen?

Die erste Folge der neuen Staffel läuft am Montag, den 8. März 2021, um 20.15 Uhr bei RTL2. Danach läuft eine neue Folge täglich, mit Ausnahme von Samstag. Sendezeit ist immer um 22.15 Uhr. Die fünfte Staffel von „Love Island“ ist bei RTL2 drei Wochen lang im Programm.

„Love Island“ 2021 im Stream auf TV Now sehen

Im Internet sind die Folgen für Premium-Nutzer auch im Livestream von RTL2 zu sehen. Auf dem Streamingportal TV Now ist jede neue Folge zudem sieben Tage lang kostenlos abrufbar, danach wird ein kostenpflichtiger Premiumaccount benötigt.

Worum geht’s bei „Love Island“?

Bei „Love Island“ dreht sich nach Senderangaben alles um „heiße Flirts und wahre Liebe”. Mehrere Wochen lang begeben sich Single-Frauen und -Männer auf die Suche nach dem „perfekten Partner“. Isoliert von der Außenwelt beziehen die Kandidaten, „Islander” genannt, eine Villa – in Staffel fünf auf Teneriffa –, wo sie in mehreren Wettbewerben ums Weiterkommen kämpfen. Dabei müssen sich die Teilnehmer immer wieder neu verkuppeln. Wer Single bleibt, fliegt. Das Paar, das am Ende der Show übrig bleibt, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Wer sind die Kandidatinnen bei „Love Island“ 2021?

Diese sechs Singles machen als Kandidatinnen bei Staffel fünf von „Love Island“ mit:

Bianca (23), Sozialversicherungsfachangestellte aus Rheinberg Emilia (21), Studentin aus Kissing Greta (21), Industriekauffrau aus Bad Homburg Nicole (29), Projektassistentin aus Stuttgart Kathi (21), Studentin aus Köln Livia (27), Studentin und Fitnesstrainerin aus Mannheim

„Love Island“: Wer hat die letzte Staffel gewonnen?

Die vierte Staffel haben Tim und Melina gewonnen und damit das Preisgeld von 50.000 Euro eingeheimst. Doch nur wenige Wochen nach ihrem Sieg hat sich das Paar schon wieder getrennt. Auf Instagram erklärten die beiden damals, wieso ihre Liebe nach dem Kuppelshow-Ende nicht gehalten hat: „Wir hatten vor einer Woche eine kleine Krise und einfach gemerkt haben, dass es alles etwas schwieriger ist, als dass wir uns das vorgestellt haben. Auch in der Öffentlichkeit als Paar zu stehen“, so Melina. Und Ex Tim fügte hinzu: „Es gab einfach ein paar Differenzen, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht entdeckt haben, aber die einfach etwas stärker geworden sind, wo wir am Anfang nicht mit gerechnet haben. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir uns trennen werden.“

Alle Paare von „Love Island“ im Überblick:

Staffel 4: Tim und Melina Staffel 3: Vivien und Sidney Staffel 2: Tracy und Marcellino Staffel 1: Elena und Jan

Wer moderiert „Love Island“ 2021?

Die Moderation der fünften Staffel von „Love Island“ übernimmt erneut Jana Ina Zarrella.

RND/pf