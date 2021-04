Google ehrt Johannes Gutenberg in Doodle am 14. April

Wen oder was zeigt das heutige Google-Doodle, an welchen Feiertag erinnert es oder welche wichtige Persönlichkeit stellt es vor? Mit seinen sogenannten Doodles überrascht Google seine Nutzer immer wieder. Das hat es mit dem aktuellen Google Doodle auf sich.

Google-Doodle am 14. April: Johannes Gutenberg

Am 14. April ehrt Google den deutschen Erfinder Johannes Gutenberg. Gutenberg wurde um das Jahr 1400 geboren. Ein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Er erfand den modernen Buchdruck und die Druckerpresse.

Das heutige Doodle ist dem deutschen Erfinder Johannes Gutenberg gewidmet. Sein Buchdruck gilt als Schlüsselelement der Renaissance – vorher hatte es nur den Holzdruck gegeben. Er sorgte für die Verwendung von beweglichen Lettern und eines Handgießinstruments und entwickelte eine Mischung aus Zinn, Blei und Antimon sowie eine ölhaltige schwarze Druckerfarbe. Grundgedanke der Erfindung Gutenbergs war die Zerlegung des Textes in alle Einzelelemente, beispielsweise Klein- und Großbuchstaben, Satzzeichen und Abkürzungen.

Johannes Gensfleisch – so hieß der Erfinder, bevor er sich nach dem Familienhof „zu Gutenberg“ nannte – kam in Mainz zur Welt. Welche Ausbildung er anschließend genoss, ist unbekannt. Historiker gehen davon aus, dass er an der Universität Erfurt studiert hat. Wegen Streitereien zwischen den führenden Familien der Stadt verließ Gutenberg Mainz etwa 1428. In Straßburg machte er seine bahnbrechenden Erfindungen, kehrte für den Aufbau einer Druckerwerkstatt 1448 nach Mainz zurück. Vier Jahre später druckte er seine berühmte 42-zeilige Bibel in lateinischer Sprache. Am 3. Februar 1468 verstarb Johannes Gutenberg.

Was sind Google Doodles?

Nicht jeder kennt ihren Namen, aber so gut wie jeder Internetnutzer hat sie schon einmal gesehen: die Google Doodles. Dabei handelt es sich um Grafiken, die auf der Startseite von Google und in den Suchergebnislisten oben links stehen können. Oftmals stellen sie das Google-Logo dar, das mit verschiedenen Extras oder Effekten erweitert wird. Häufig löst ein Klick auf die Grafik sogar eine Animation oder gar ein interaktives Spiel aus.

Grundsätzlich werden Google Doodles immer zu einem bestimmten Ereignis erstellt – ob Muttertag, Fußball-WM, Feiertag oder Gedenktag einer bekannten Persönlichkeit. So erinnern sie einerseits an ein besonderes Ereignis, bieten darüber hinaus aber auch weiterführende Informationen an. Denn durch einen weiteren Klick gelangen Nutzer direkt zu einer automatischen Suchanfrage, die den Hintergrund des Doodles genauer erklärt.

Erstellt werden sie von den Doodlern, einem speziellen Künstlerteam bei Google, das aus Grafikern und Illustratoren besteht.

Das erste Google Doodle

Erstmals erschien ein Google Doodle 1998, als Larry Page und Sergey Brin das klassische Google-Logo veränderten, um ihre Anwesenheit bei dem Festival Burning Man auszudrücken. Anders als heute waren dieses und die darauf folgenden Logos noch vergleichsweise einfach gehalten, meist bestanden sie lediglich aus einer unbeweglichen Grafik vor oder hinter dem Google-Schriftzug. Die Anzahl der Google Doodles belief sich 1998 auf gerade einmal drei Stück – heute sind es pro Jahr mehrere Hundert Doodles. Bisheriger Spitzenreiter ist das Jahr 2013, in dem insgesamt 325 Google Doodles online gingen.

Ist das Google Doodle weltweit gleich?

Nein, die Google Doodles unterscheiden sich teilweise international voneinander oder werden nur in bestimmten Regionen und Ländern ausgespielt. Nationalfeiertage werden beispielsweise nur in dem jeweiligen Land ausgespielt, etwa der Königstag am 27. April in den Niederlanden oder der gleichzeitig stattfindende Freiheitstag in Südafrika. International wichtige Gedenktage, Feiertage oder sonstige spannende Ereignisse wie der Tag der Erde oder das erste Bild eines schwarzen Lochs werden hingegen international ausgespielt.

RND