Livestream: Seehofer eröffnet Islam-Konferenz

Die Deutsche Islam Konferenz beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Frage, wer in deutschen Moscheen in welcher Sprache predigen soll. Eröffnet wird die Veranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz stattfindet, am Dienstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Sehen Sie hier im Livestream die Pressekonferenz mit Seehofer:

Die Pressekonferenz ist für 13.45 Uhr angesetzt. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern.

“Es kommt entscheidend darauf an, dass wir Glaubenslehrer in unserem Land haben, die in Deutschland sozialisiert sind, die unsere Sprache sprechen und unsere Werte, also unser Verständnis von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit, teilen”, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg. Der in Osnabrück geplante neue Lehrgang für deutschsprachige Prediger sei daher eine wichtige Initiative.

Bei dem vom türkischen Dachverband Ditib Anfang des Jahres gestarteten Ausbildungsprogramm für Imame müsse sich dagegen erst noch zeigen, “ob die Dienstaufsicht künftig bei Ditib und nicht der türkischen Botschaft und den Generalkonsulaten liegen wird und ob die Gemeinden wirklich bereit sein werden, für das eigene Personal selbst finanziell aufzukommen”. Middelberg sagte, die Ditib habe viel Vertrauen verspielt - dieses gelte es, jetzt zurückzugewinnen. Bisher werden die Imame für die Ditib-Moscheen aus der Türkei entsandt.

RND/dpa