Livestream: Söder spricht nach Sitzung des bayerischen Kabinetts

München. Unter dem Eindruck der sich auch in Bayern wieder verschärfenden Corona-Pandemie kommt am Dienstag in München das Kabinett zusammen. Dabei wird es nicht nur um eine aktuelle Bewertung der Situationen in Bayern wie in ganz Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern gehen, sondern auch vorbereitend um die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch in Berlin.

An der Sitzung in der Staatskanzlei nehmen auch der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, und der Dreierrat Grundrechtsschutz der Staatsregierung teil. Die Leopoldina gehört zu den wichtigsten Beratern der Regierung in der Pandemie, ihr Wort und ihre Empfehlungen haben großen Einfluss auf aktuelle wie möglicherweise künftige Pläne im Umgang mit dem Virus.

Im Anschluss an die Kabinettssitzung will sich Söder in einer Pressekonferenz äußern.

Die Pressekonferenz ist für 11.45 Uhr angesetzt. Der Beginn kann sich aber um wenige Minuten verzögern.

Bundesweit gehen derzeit insbesondere in den Großstädten die Infektionszahlen wieder deutlich nach oben. Bislang wird mit lokalen Maßnahmen wie vorgezogenen Sperrstunden und Auflagen für die Treffen von Menschen darauf reagiert. Neben der Landeshauptstadt München hatten am Montag laut Robert Koch-Institut in Bayern auch der Landkreis Fürstenfeldbruck, der Landkreis Regen sowie die Städte Memmingen und Rosenheim den als kritisch geltenden Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten.

Söder drängt auf ein einheitlicheres Vorgehen bei den Anti-Corona-Maßnahmen. Er werde sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz für “klarere Regeln für alle” einsetzen, sagte er am Montagabend im BR. Dabei schloss er nicht aus, Anti-Corona-Maßnahmen nicht nur regional, sondern flächendeckend etwas zu verschärfen.

Trotz einiger Pannen ist die Mehrheit der Bayern derweil nach wie vor mit dem Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung zufrieden, wie eine Umfrage des Hamburger Instituts “GMS” im Auftrag von “17:30 SAT.1 Bayern” ergab. Auf die Frage: “Sind Sie mit dem Krisenmanagement und den Maßnahmen der Staatsregierung alles in allem grundsätzlich einverstanden, auch wenn es hier und da einmal Fehler und Pannen gegeben hat, oder sind Sie damit nicht einverstanden?”, erklärten 76 Prozent ihre Zustimmung, nur 21 Prozent gaben an, nicht damit einverstanden zu sein.

