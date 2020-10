Beherbergungsverbot: Das sind die Regeln in den Bundesländern

Berlin. Für Reisende innerhalb Deutschlands gelten neue Corona-Maßnahmen. Zukünftig müssen Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten in den Hotels oder anderen Unterkünften einen Corona-Test mit negativem Ergebnis vorlegen. Andernfalls gilt ein Beherbergungsverbot.

Die Länder hatten in der vergangenen Woche bei einer Schaltkonferenz der Staatskanzleien mehrheitlich beschlossen, dass Reisende aus Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test haben. Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

Die Regelungen werden jedoch unterschiedlich umgesetzt. Am Mittwoch wollen die Regierungschefs der Länder bei einer Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal über das Beherbergungsverbot sprechen. Bereits am Montag hatten zahlreiche Politiker eine Rücknahme der Regelung gefordert. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, Kanzlerin Merkel werde sich Argumente aller Seiten anhören. Es handle sich aber um Länderregelungen.

Die Entscheidungen der einzelnen Bundesländer im Überblick:

Beherbergungsverbot in Bayern

Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test dürfen nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten. Wer aus einem der innerdeutschen Corona-Hotspots einreist und einen negativen Corona-Test vorweisen kann, ist aber auch weiterhin willkommen. Das Ministerium betonte aber, es handle sich dennoch um Einzelfallentscheidungen auf Grundlage auch anderer Aspekte. Die “Risikogebiete” sollen regelmäßig aktualisiert werden.

Das bayerische Gesundheitsministerium veröffentlicht regelmäßig eine Liste der Städte und Kreise, für deren Bewohner das Beherbergungsverbot gilt.

Für private Übernachtungen etwa bei Freunden oder Verwandten gibt es keine Beschränkungen. Und es gibt auch keine Einreiseverbote und auch keine Quarantänepflicht, wenn Menschen aus deutschen Corona-Hotspots nach Bayern reisen. Für Menschen aus möglichen innerbayerischen Hotspots gibt es keinerlei Einschränkungen.

Ein komplettes Einreiseverbot für Menschen aus Corona-Hotspots wird es in Bayern dagegen nicht geben.

Für Hotels, Campingplätze oder Pensionen, die Gäste aus Risikogebieten aufnehmen, wird es teuer. Der Bußgeldkatalog sanktioniert das Vergehen dort mit 5000 Euro. Gäste aus Risikogebieten müssen dagegen in dem Fall kein Bußgeld fürchten.

Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg

Nach dem Eilantrag von Urlaubern aus NRW hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg mit Beschluss vom Donnerstag das Beherbergungsverbot in dem Bundesland gekippt. Dieses gilt bislang für Gäste aus deutschen Regionen, in denen 50 neue Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen registriert wurden.

Die Antragsteller hatten für die Zeit vom 16. Oktober 2020 bis zum 23. Oktober 2020 einen Urlaub im Kreis Ravensburg gebucht. Am 10. Oktober 2020 wurde laut Gericht im Kreis Recklinghausen, in dem die Antragsteller wohnen, der Wert von 50 überschritten. Die Urlauber aus NRW argumentierten gegenüber dem Gericht unter anderem, die Vorlage eines negativen Corona-Tests diskriminiere Gäste aus Regionen mit schlechten Testkapazitäten und Familien.

Beherbergungsverbot in Niedersachsen

Die Einreise innerhalb Deutschlands ist nicht beschränkt. Tagestourismus ist möglich. Es gelten keine Quarantänevorgaben für deutsche Risikogebiete. Ein Beherbergungsverbot wurde am Donnerstag vom niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Zuvor war eine Beherbergung zum Beispiel nur mit einem höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test möglich.

Beherbergungsverbot im Saarland

Im Saarland gibt es schon seit Ende Juni ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten. Es sei im Zuge der damals hohen Infektionszahlen nach dem Corona-Ausbruch rund um den Fleischverarbeiter Tönnies im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh in die saarländische Rechtsverordnung aufgenommen worden, sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer am vergangenen Donnerstag. Insofern ändere sich für das Saarland nach der Einigung von Ländern und Bund auf ein bundesweites Beherbergungsverbot nichts.

Das Beherbergungsverbot gilt im Saarland nicht für Gäste, die einen ärztlich attestierten negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als zwei Tage ist. Ausnahmen gibt es unter anderem auch für Personen, deren Aufenthalt zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst ist. Auch Besuche eines engen Familienangehörigen oder Lebenspartners bleiben erlaubt.

Beherbergungsverbot in Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen wird das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten auch weiterhin nicht umsetzen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an. Solche Verbote machten nach seinem Wissen “keine Sinn, weil sie nicht dazu beitragen, die Ansteckungsketten zu verlangsamen”.

Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat ab vergangenen Freitag seine strengen Corona-Auflagen für Einreisende aus inländischen Risikogebieten gelockert. Dennoch gilt für Einreisende aus inländischen Hotspot ein touristisches Beherbergungsverbot.

Es gelten demnach keine Beschränkungen für die Einreise. Wer aber als Tourist in den Norden kommen will, muss bei Ankunft in einem Hotel oder einer Ferienwohnung einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen davon sind Familienbesuche und Pendelverkehre zu beruflichen Zwecken. Die Regelung, wonach sich Einreisende aus inländischen Risikogebieten 14 Tage in Quarantäne begeben müssen und diese nur durch Vorlage von zwei negativen Corona-Tests verkürzen können, entfällt.

Wer nach Schleswig-Holstein aus einem innerdeutschen Corona-Risikogebiet zurückkehrt, muss keinen negativen Corona-Test nachweisen.

Ein Beherbergungsverbot besteht auch für gewerbliche Betriebe. Es gibt allerdings die Möglichkeit eines Freitestens mit einem negativen Corona-Test.

Einreisende aus einem ausländischen Risikogebiet müssen sich einem Test unterziehen, wenn das Gesundheitsamt dies bei Einreise verpflichtend anordnet.

Beherbergungsverbot in Berlin

Für die Einreise gibt es bisher keine Beschränkungen. Der Senat hat noch kein Beherbergungsverbot beschlossen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten auch in der Hauptstadt für denkbar – doch nicht schon jetzt. “Es ist sehr schwer nachzuvollziehen und zu kontrollieren, das muss man auch sagen. Es gibt ja auch Menschen, die privat irgendwo unterkommen. Wie geht man mit der Situation um?”, sagte Müller.

“Insofern sagen wir, nachdem wir gerade neue Maßnahmen beschlossen haben für Berlin, die teilweise über Maßnahmen auf der Bundesebene hinausgehen, wir wollen das jetzt beobachten und dann gegebenenfalls darauf reagieren, auch mit so einem Beherbergungsverbot. Aber noch haben wir uns darauf nicht verständigt.”

Beherbergungsverbot in Thüringen

Es gibt keine Einreisebeschränkungen oder ein Beherbergungsverbot für Menschen aus deutschen Risikogebieten.

Damit schließt sich Thüringen einem allgemeinen Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten nach Angaben der Landesregierung nicht an. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, er habe den Eindruck, dass die Bundesländer in dieser Frage unterschiedliche Positionen hätten und noch nicht dicht beieinander lägen.

Thüringen vertrete die Position, dass nach dem Infektionsschutzgesetz die Verantwortung zunächst bei den regionalen Gesundheitsämtern liege, sagte Ramelow. Diese ordneten Quarantäne für infizierte Menschen oder Menschen mit Corona-Verdacht an. Sie dürften die Region, in der es einen Infektions-Hotspot gebe, nicht verlassen. Warum jedoch alle Menschen aus einer solchen Region nicht beherbergt werden sollten, sei ihm unverständlich, sagte Ramelow.

Thüringen war bereits im Juni nach hohen Infektionszahlen in der Fleischindustrie bei Beschränkungen für die Hotellerie aus dem Reigen der Bundesländer ausgeschert.

Beherbergungsverbot in Mecklenburg-Vorpommern

Neben einem aktuellen negativen Corona-Test schreibt die Corona-Landesverordnung weiterhin eine 14-tägige Quarantäne unmittelbar nach der Einreise vor. Der Corona-Test darf maximal 48 Stunden vor der Einreise ins Bundesland entnommen worden sein. Die Wartezeit kann durch das zuständige Gesundheitsamt verkürzt werden, wenn ein zweiter, selbst zu bezahlender Test nach fünf bis sieben Tagen ebenfalls negativ ausfällt.

Mecklenburg-Vorpommern behält somit seine Regeln für die Einreise von Touristen bei. Mit den zwischen den Bundesländern vereinbarten Beherbergungsvorgaben seien die im Nordosten geltenden Bestimmungen im Prinzip bestätigt worden, sagte ein Sprecher der Regierung in Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern machte in einer Protokollnotiz deutlich, dass die im Beschluss aufgeführten Maßnahmen als Mindestanforderungen angesehen werden und das Land an der Quarantänepflicht für Besucher aus Risikogebieten festhalten will.

Beherbergungsverbot in Brandenburg

Wer vorhat, aus Corona-Hotspots nach Brandenburg zu fahren, kann Ausflüge unternehmen oder einkaufen gehen. Übernachtungen sind nicht erlaubt, außer bei Vorlage eines negativen Corona-Tests, der vor Abreise höchstens 48 Stunden alt gewesen sein darf, oder bei zwingenden beruflichen oder medizinischen Reisen.

Urlauber aus Corona-Hotspots dürfen nicht in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen übernachten, wenn sie aus Gebieten mit mehr als 50 neuen Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche kommen. Dieser Beschluss vom Sommer gelte weiter, sagte Regierungssprecher Florian Engels.

Mit dem Beherbergungsverbot im Juni hatte Brandenburg auf einen Virusausbruch in einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen reagiert.

Beherbergungsverbot in Hamburg

Es gibt kein Einreiseverbot für Menschen aus inländischen Risikogebieten. Übernachtungsgäste müssen schriftlich bestätigen, dass sie sich in den vorangegangenen 14 Tagen nicht in einem solchen aufgehalten haben. Falls doch, können sie mit einem negativen Testergebnis übernachten, das nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Das Beherbergungsverbot, das die Länder bereits im Juli nach dem Ausbruch in Gütersloh für Menschen aus deutschen Risikokommunen beschlossen hatten, gilt somit auch in Hamburg weiter. Das bedeutet, dass Personen aus diesen Gebieten in Hamburger Beherbergungsbetrieben nur untergebracht werden dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Der Hamburger Senat sieht nach den Beratungen der Staatskanzleichefs der Länder für die Hansestadt keine neuen Corona-Einschränkungen im innerdeutschen Reiseverkehr. Die bestehenden Hotspot-Regeln aus dem Sommer seien bei der Telefonkonferenz lediglich bekräftigt worden.

Beherbergungsverbot in Bremen

In Bremen gibt es nach wie vor kein Einreiseverbot und keine Quarantänepflicht oder ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten.

Das Bundesland bleibt trotz der Verständigung der Länder bei seiner skeptischen Haltung gegenüber Reiseeinschränkungen für innerdeutsche Corona-Risikogebiete. Dies habe er in der Schaltkonferenz auch in einer Protokollnotiz deutlich gemacht, sagte Senatssprecher Christian Dohle.

Beherbergungsverbot in Hessen

Der neue Beschluss hat für Hessen keine Konsequenzen: Die bereits bestehenden Corona-Regelungen umfassten diese Maßnahme, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Staatskanzlei. Menschen, die in deutschen Risikogebieten wohnen oder von dort nach Hessen reisen, dürfen nicht in Hotels, Ferienwohnungen und anderen kommerziellen Unterkünften übernachten.

Es gibt also kein Einreiseverbot, dafür aber ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten. Wer mit einem ärztlichen Attest nachweisen kann, dass keine Anhaltspunkte für eine Corona-Infektion vorliegen, darf übernachten.

Menschen, die in deutschen Risikogebieten wohnen oder von dort nach Baden-Württemberg reisen, dürfen nur dann etwa in Pensionen und Hotels beherbergt werden, wenn ein höchstens 48 Stunden alter negativer Corona-Test vorliegt. Dabei zählt das Datum auf der Bescheinigung. Es gibt aber keine Einreiseverbote oder Quarantänepflicht für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will das Verbot aber etwas lockern. Er sagte im Stuttgarter Landtag, man werde grundsätzlich daran festhalten – mit einer Ausnahme. Für Geschäftsreisen solle es aufgehoben werden. Die Ausnahmeregelung soll bis zum 8. November gelten.

Beherbergungsverbot in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz setzt das geplante Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Krisengebieten vorerst nicht in Kraft. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz an. “Die Rückmeldungen aus den Kommunen waren verheerend.” Auch bundesweit sei die Diskussion über den Sinn dieses Verbots “extrem virulent”. “Deshalb setzen wir es jetzt nicht direkt in Kraft.”

Über das Beherbergungsverbot wolle sie in der Schalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auch noch einmal reden, kündigte Dreyer an. “Rheinland-Pfalz war davon nie ein großer Fan.” Wegen der Bundeseinheitlichkeit habe sich ihre Regierung aber angeschlossen.

Beherbergungsverbot in Sachsen

Sachsen hebt das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten auf. Das kündigte die Regierung am Donnerstag nach einem Gespräch mit Landräten und Bürgermeistern aus dem Freistaat an. Die Regelung soll ab Samstag gelten.

Beherbergungsverbot in Sachsen-Anhalt

Die Beherbergung von Personen aus Risikogebieten zu touristischen Zwecken ist verboten, außer der Gast kann ein Attest vorlegen, wonach es keine Anhaltspunkte für eine Covid-19-Erkrankung gibt. Die Einreise ist jedoch unter Beachtung dieser Regelung erlaubt.

Für Sachsen-Anhalt ändert sich durch den Bundesländerbeschluss nichts. Das Land hatte bereits Ende Juni verfügt, dass Hotels, Herbergen und Campingplätze niemanden beherbergen dürfen, der aus einer Kommune kommt, in der die Grenze von 50 Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten ist. Ausnahme: Die Reisenden können einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

