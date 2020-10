Im Livestream: Merkel nach dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage

Berlin. Vor dem Hintergrund der dramatisch ansteigenden Neuinfektionen in der Corona-Pandemie berät Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über eine Verschärfung der Maßnahmen. In der Bund-Länder-Schalte könnten massive Einschränkungen beschlossen werden. Auch ein abgeschwächter Lockdown steht zur Diskussion.

Zwischen der Kanzlerin und den Regierungschefs der Länder herrscht nach wie vor Uneinigkeit hinsichtlich Form und Schärfe der Maßnahmen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte schon im Vorfeld erklärt, dass er möglichen Lockdown-Maßnahmen nicht zustimmen werde. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte hingegen “konsequentes Vorgehen”. Auch die Bundesregierung will deutlich strengere Regeln durchsetzten.

Das Treffen von Merkel mit den Ministerpräsidenten beginnt um 13 Uhr. Ein Termin für die anschließende Pressekonferenz steht noch nicht fest. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald eine Uhrzeit dafür feststeht.

Nach einem Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Videokonferenz sollen die Maßnahmen ab dem 4. November deutschlandweit in Kraft treten und bis Ende des Monats gelten. Die Einschränkungen sollen strengere Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen bei Reisen und Schließung von Gastronomiebetrieben beinhalten. Ob die Ministerpräsidenten den weitreichenden Beschränkungen zustimmen, ist noch völlig offen.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten hatten sich bereits am 14. Oktober zu einer Corona-Schalte getroffen. Damals konnten sie sich jedoch nicht auf eine einheitliche Linie einigen. Nach Angaben von Teilnehmern soll Merkel geäußert haben, dass sie nicht zufrieden sei.

In der zweiten Welle der Corona-Pandemie steigen die Zahlen der Corona-Fälle in Deutschland weiter dramatisch an. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilte, meldeten die Gesundheitsämter für den Vortag 14.964 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages. 85 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 10.183.

RND/ar/dpa