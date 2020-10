Proteste in Belarus: Ministerium droht mit Waffengewalt

Minsk. Nach der Festnahme von Hunderten Protestierenden in Belarus hat Oppositionschefin Swetlana Tichanowskaja das Vorgehen der Behörden verurteilt. Am Sonntag habe man eine „Eskalation der Gewalt“ auf deren Seite gesehen, sagte sie der Nachrichtenagentur AP am Montag. „Einmal mehr sind Hunderte Menschen verhaftet, verprügelt, verletzt und verkrüppelt worden. Obwohl die Proteste von friedlicher Natur sind, nimmt die Unterdrückung zu.“

Präsident Alexander Lukaschenko und seine Verbündeten müssten auf eine Sanktionsliste gesetzt werden, und ebenso die Polizisten und Sicherheitskräfte, „die an dem Durchgreifen gegen die Protestierenden beteiligt sind“, sagte Tichanowskaja. „Ich rufe unsere europäischen Partner auf, schnell und entschieden zu handeln.“

„Wenn nötig“ Waffengewalt gegen Protestierende

Bei Massenprotesten am Sonntag nahmen die Behörden nach Angaben des belarussischen Innenministeriums vom Montag 713 Menschen fest. 570 von ihnen warteten in Untersuchungshaft auf eine Anhörung vor Gericht. In einer weiteren Stellungnahme drohte das Ministerium, “wenn nötig” Waffengewalt gegen Protestierende einzusetzen. Die Kundgebungen seien mittlerweile „extrem radikal“.

Die Demonstrationen fanden in mehreren belarussischen Städten statt. Laut der Menschenrechtsgruppe Wjasna kamen allein in der Hauptstadt Minsk etwa 100.000 Protestierende zusammen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Blendgranaten ein.

Trotz der Festnahmen gab es auch am Montag weitere Proteste. Vor allem ältere Menschen waren in mehreren belarussischen Städten auf den Straßen zu sehen und forderten Lukaschenkos Rücktritt. In Minsk demonstrierten über 2000 Menschen, auf Schildern stand etwa geschrieben: „Großmütter an der Seite des Volkes.“

Seit der Präsidentenwahl Anfang August wird Belarus von Massenprotesten erschüttert. Der seit 26 Jahren regierende Lukaschenko wurde laut offiziellem Ergebnis mit 80 Prozent wiedergewählt, doch die Opposition spricht von Wahlfälschung.

RND/AP