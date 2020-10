Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz BfV, Deutschland, Berlin, Bundespressekonferenz, Thema: Vorstellung Lagebericht Rechtsextremismus *** Thomas Haldenwang, President of the Federal Office for the Protection of the Constitution BfV , Germany, Berlin, Federal Press Conference, Topic Quelle: imago images/Metodi Popow

Verfassungsschutzpräsident Haldenwang positiv auf Corona getestet Berlin. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet der “Tagesspiegel”. Eine Sprecherin der Behörde teilte demnach das positive Testergebnis mit. Haldenwang habe sich in Quarantäne begeben und führe von dort die Amtsgeschäfte weiter, zitiert die Zeitung die Sprecherin weiter. Das Amt betonte, dass die Arbeit “vollumfänglich gewährleistet” und man auf solche Situationen vorbereitet sei. RND/das