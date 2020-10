Merkel nach Treffen zu Corona-Lage: „Wir müssen uns dem Virus nicht ergeben“

Am Mittwochnachmittag hat sich seit langem wieder physisch und nicht über eine Videokonferenz mit den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer in Berlin getroffen.

Merkel, Bundesminister sowie die Regierungschefs der Länder waren am Mittag in Berlin zusammengekommen.

Nach dem Treffen verkündet die Kanzlerin am späten Abend in einer Pressekonferenz: “Ich bin überzeugt, dass unser Tun in den kommenden Wochen entscheidend sein wird, wie wir durch diese Pandemie kommen. Wir haben ein recht hohes Infektionsgeschehen in einigen Regionen in Deutschland.” In der Runde sei es auch um den Einsatz der Bundeswehr zur Unterstützung der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten gegangen. Man befinde sich in Deutschland in der exponenziellen Phase des Infektionsgeschehens, so Merkel. Sie bat die Bürger erneut darum “von nicht notwendigen Reisen abzusehen”. Sie appelliert weiter: “Es ist weiter wichtig, dass alle mitmachen.” Das habe bislang gut geklappt, besser als in Teilen der Deutschen Nachbarländer. “Wir müssen uns nicht dem Virus ergeben, wir können uns dagegen wehren.”

Ökonomisch könne man sich einen weiteren Lockdown nicht leisten. “Was der Gesundheit dient, dient auch der Wirtschaft”, sagte die Kanzlerin am Mittwochabend.

Zuvor wurde aus Teilnehmerkreisen bekannt, dass die Kanzlerin sich unzufrieden mit den Ergebnissen der Runde zeigte.

Diese Maßnahmen wurden beschlossen

Konkret beschlossen Bund und Länder aber bereits, dass in Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen private Feiern künftig generell auf maximal zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt werden sollen. Die Begrenzung gilt bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

In Corona-Hotspots mit Inzidenzwerten von mehr als 50 sollen sich künftig nur noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen dürfen. Und sollten die neuen Maßnahmen den Anstieg nicht zum Stillstand bringen, sollen sich nur noch bis zu fünf Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände im öffentlichen Raum treffen dürfen.

In Städten und Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen soll außerdem die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen auch überall da gelten, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen.

Außerdem soll es in Corona-Hotspots künftig generell eine Sperrstunde um 23.00 Uhr in der Gastronomie geben. Dies soll ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelten. Bars und Clubs sollen geschlossen werden.

Lokale, Bars und Clubs gelten unter Infektionsgesichtspunkten als riskant, weil sich hier viele Menschen auf engem Raum aufhalten. Insbesondere wenn viel Alkohol getrunken wird, werden die Abstandsregeln erfahrungsgemäß seltener eingehalten.

Um die sich rasch ausbreitende Corona-Pandemie wieder in den Griff zu bekommen, sollen die Länder nach dem Willen des Bundes bereits frühzeitig schärfere Beschränkungen erlassen. Sie sollen schon einschreiten, wenn es 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt – mit einer ergänzenden Maskenpflicht.

Außerdem soll es Sperrstunden in der Gastronomie und eine Begrenzung der Teilnehmer bei Veranstaltungen sowie Familienfeiern geben.

Nicht einigen konnte man sich im Streit um das Beherberbungsverbot. Die Verhandlungen darum wurden auf nach die Herbstferien auf den 8. November vertragt.

