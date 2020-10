Trump und Biden stellen sich Fragen von Fernsehzuschauern

Fernsehzuschauer in den USA können am (heutigen) Donnerstagabend (Ortszeit) zwischen getrennten Fragestunden von Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden wählen. Trump wird im Sender NBC News in Miami Fragen von Wählern beantworten und Biden bei ABC News in Philadelphia auftreten.

Ursprünglich war eine gemeinsame Fragestunde mit beiden Politikern geplant gewesen. Nach Trumps Infektion mit dem Coronavirus, die er am 2. Oktober bekannt machte, sagte die überparteiliche Kommission für Präsidentschaftsdebatten die Veranstaltung aber ab und setzte einen virtuellen Auftritt an, den Trump ablehnte.

Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, sagte wegen zwei Corona-Fällen ihrem Umfeld persönliche Auftritte bis Montag ab, wie sein Wahlkampfteam mitteilte. Bei Harris‘ Kommunikationsdirektorin Liz Allen und einem Mitglied des Flugpersonals sei nach der Reise bei Tests festgestellt worden, dass sie infiziert seien. Biden sei dem Virus nicht ausgesetzt gewesen, erklärte das Team.

Biden und Harris waren am 8. Oktober bei mehreren Stopps ihrer Reise, Treffen und einem gemeinsamen Auftritt vor Reportern an einem Flughafen zusammen. An dem Tag befanden sich die beiden nun positiv Getesteten in einem Flugzeug mit Harris. In der Öffentlichkeit trugen Biden und Harris jederzeit Masken und Berater sagten, sie hätten dies auch zu anderen Zeiten getan. Biden und Harris haben sich seither mehrfach auf das Virus testen lassen und es wurde keine Infektion festgestellt. Auch am Donnerstag verlief ein Test bei Harris und ihrem Ehemann Doug Emhoff laut dem Wahlkampfteam negativ.

Trump übermittelte Harris auf einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina seine besten Wünsche. „Wir sorgen uns um sie“, sagte er. „Masken, keine Masken, du kannst machen, was du willst, aber du brauchst trotzdem Hilfe“, fügte er hinzu.

Harris wollte am Donnerstag ebenfalls in North Carolina Wahlkampf machen, am Freitag wäre sie nach Cleveland in Ohio gereist, wo viele schwarze Wähler leben.

RND/AP