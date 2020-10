Steinmeier in Quarantäne – Personenschützer mit Corona infiziert

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Samstag in Quarantäne begeben. Wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin mitteilte, ist ein Personenschützer des Staatsoberhauptes positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mehr in Kürze.

RND/dpa