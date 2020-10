Henstedt-Ulzburg: Schwerverletzter bei Auto-Vorfall nach AfD-Veranstaltung

Henstedt-Ulzburg. Am Rande einer Auseinandersetzung zwischen Demonstranten der rechten und linken Szene ist ein Mensch bei einem Vorfall mit einem Auto in Schleswig-Holstein schwer verletzt worden. Die Person, von der Polizei der linken Szene zugerechnet, kam am Samstag in Henstedt-Ulzburg knapp 30 Kilometer nördlich von Hamburg ins Krankenhaus. Die Polizei machte am Sonntag auf Nachfrage keine weiteren Angaben zu dem Vorfall und den beteiligten Menschen. Die Interventionistische Linke twitterte am Sonntag: „Linke Aktivist*innen wurden gezielt von einem Nazi-Auto angefahren.“

Am Sonntagabend widersprachen weitere Aktivisten der Darstellung, dass es sich um einen Verkehrsunfall gehandelt habe. Mehrere Männer, die zuvor rechte Aufkleber verklebt und rechte Parolen geäußert haben sollen, seien in einen Wagen gestiegen und der Fahrer habe „abrupt“ beschleunigt und das Auto „gezielt auf eine Gruppe Protestierender auf dem Gehweg“ gelenkt, wie aus einer Mitteilung der Gruppe Aufstehen gegen Rassismus Hamburg hervorgeht.

Die Polizei beantwortete am Sonntagabend keine Nachfragen der Deutschen Presse-Agentur zu der Darstellung der Aktivisten. Sie verwies auf eine Mitteilung vom Vortag.

Warnschuss der Polizei nötig geworden

Die Beamten hatten am Samstag mitgeteilt, es sei zu „Aggressionsdelikten gegenüber Beteiligten und Polizeibeamten“ gekommen. Ein Warnschuss der Polizei sei nötig geworden. Details dazu nannte die Polizei nicht. Zuvor sei gegen 18.30 Uhr eine Veranstaltung der AfD beendet worden. Gegen diese hatten nach Polizeiangaben – neben einer angemeldeten Demonstration – rund 50 bis 60 Menschen aus der linken Szene spontan demonstriert.

Gegen den Fahrer wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Er wurde den Angaben zufolge befragt und wieder entlassen. Weitere Angaben zu dem Fahrer – etwa ob er polizeibekannt war – gab es zunächst nicht.

