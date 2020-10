Livestream: Robert-Koch-Institut zur aktuellen Corona-Lage

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen 11.287 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit hat die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Seit Tagen liegen immer mehr Kreise in Deutschland über den kritischen Corona-Warnstufen. Derweil hat Corona mit Gesundheitsminister Jens Spahn ausgerechnet eine der Schlüsselfiguren im Kampf gegen die Pandemie erwischt.

Mit Blick auf stetig steigende Fallzahlen informiert das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag (10.00 Uhr) in einem Presse-Briefing im Online-Format zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte zuletzt den Ernst der aktuellen Lage betont. Einige Städte und Kreise sind nach RKI-Angaben derzeit damit überfordert, den vorgeschriebenen Infektionsschutz in der Pandemie vollständig zu leisten. Die Engpässe umfassten etwa die Ermittlung von Fällen und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Livestream: RKI in Pressekonferenz am 22. Oktober

Das RKI informiert am Donnerstag (22.10.2020) über die aktuelle Lage und stellt sich Fragen von Journalisten. Hier sehen Sie die Pressekonferenz ab 9.45 Uhr im Livestream. Der Start kann sich verzögern. Wir bitten um etwas Geduld.

Falls Sie den Stream nicht sehen können, klicken Sie bitte hier (Weiterleitung zu Youtube)

Aktuelle Zahlen zeigen Verbreitung des Virus vor einer Woche

Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war. Deshalb dauere es auch, bis sich politische Maßnahmen in den Meldezahlen niederschlagen könnten.

„Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, schreibt das RKI in seinem Lagebericht vom Mittwoch. „Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert.“ Dazu zählt das RKI unter anderem Abstands- und Hygieneregeln auch im Freien, das Lüften von Innenräumen und – wo geboten – eine Mund-Nasen-Bedeckung.

RND/dpa