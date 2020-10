Kampf ums Weiße Haus: Das letzte TV-Duell zwischen Trump und Biden jetzt im Livestream

Das zweite und letzte Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden vor der Wahl am 3. November steht bevor. Es beginnt am Donnerstag um 21 Uhr US-Ostküstenzeit, was Freitag 3 Uhr früh MESZ entspricht.

Eine Debatte wie gehabt kann Trump sich nicht leisten. In US-weiten Umfragen liegt er hinter Biden. In einigen umkämpften Staaten ist das Rennen zwar knapper, doch sogar manche Verbündete des Präsidenten äußern laut die Sorge, dass er verlieren könnte.

Diese Fernsehdebatte ist seine beste und vielleicht letzte Gelegenheit, den Wahlkampf zu wenden, während zig Millionen Amerikaner zusehen. Einige Schlüsselfragen vor der Debatte.

Hier können Sie heute Nacht das TV-Duelle zwischen Trump und Biden im Livestream sehen

Wie hoch ist der Effekt einer Stummschalttaste?

Trump vermasselte das erste TV-Duell im September, als er sich mit seiner Taktik, Biden ständig anzugreifen, selbst schadete. Er ließ sich eine weitere Gelegenheit entgehen, als er sich weigerte, an der geplanten zweiten Debatte teilzunehmen, nachdem die Organisatoren beschlossen hatten, dass diese wegen der Corona-Infektion des Präsidenten virtuell stattfinden solle.

Die Stummschalttaste hat im Vorfeld viel Aufmerksamkeit bekommen, doch ihr Effekt wird möglicherweise überbewertet. Nach Trumps unaufhörlichen Unterbrechungen während der ersten Debatte führte die Kommission für Präsidentschaftsdebatten eine neue Regel ein, wonach jeder Kandidat stumm geschaltet wird, während der andere zu Beginn von jedem der sechs Diskussionsthemen sein zweiminütiges Statement vorträgt. Während des Rests jedes 15-Minuten-Blocks wird es laut der Kommission eine offene Diskussion ohne Stummschalten geben. Damit kann die Stummschalttaste nur während 24 der 90 Minuten der Debatte genutzt werden.

Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie für das Duell?

Ob er will oder nicht, Trump wird ausführlich über das Coronavirus reden müssen. Und um Wählern den Eindruck zu vermitteln, dass er die Lage unter Kontrolle habe, wird er eine bessere Antwort liefern müssen als während der ersten Debatte.

Das wird nicht leicht sein. Die Zahlen neuer Coronainfektionen in den USA sind auf den höchsten Stand seit Monaten gestiegen. Mehr als 220 000 Amerikaner sind gestorben. Und statt einen umfassenden, wissenschaftlich fundierten Plan gegen die Ausbreitung des Virus zu erarbeiten, hat Trump die vergangenen Tage damit verbracht, den angesehensten Experten für Infektionskrankheiten der USA, Dr. Anthony Fauci, verbal anzugreifen; zudem untergrub er die Empfehlung seiner eigenen Regierung, Masken zu tragen.

Während der ersten Debatte verwies Trump auf sein vor Monaten verhängtes teilweises Reiseverbot für China als Beleg dafür, dass er gute Arbeit leiste. Er hat auch sorgsam ausgewählte Statistiken betont, die das Ausmaß der Krise herunterspielen. Wenn er Menschen außerhalb seiner treuesten Anhängerschaft davon überzeugen möchte, dass er vor der tödlichsten Gesundheitskrise der USA seit einem Jahrhundert nicht vollständig kapituliert hat, wird er etwas Besseres bieten müssen.

Was wird Trumps zentrale Strategie?

Trump und seine Verbündeten in konservativen Medien haben sich in den vergangenen Tagen verstärkt auf die angebliche Bösartigkeit von Bidens Sohn Hunter fokussiert. Bidens Team geht davon aus, dass Trump diese Anschuldigungen zu einem zentralen Teil seiner Strategie machen wird.

Der Präsident versuchte in der ersten Debatte, Hunter Biden und dessen Drogenkonsum zum Thema zu machen, den dieser öffentlich eingestanden hat. Trumps Angriff könnte aber nach hinten losgegangen sein, als Biden erwiderte, dass er stolz auf seinen Sohn sei, der wie viele Amerikaner gekämpft habe, um eine Sucht zu überwinden.

Trump glaubt jedoch, dass er dieses Mal mehr Munition im Köcher hat, nachdem ein Bericht einer Boulevardzeitung Bedenken wegen Hunter Bidens Tätigkeit im Ausland um ein bizarres Detail ergänzt hat. Der Bericht dreht sich um Daten, die angeblich von einem Laptop Hunter Bidens stammen. Ihre Echtheit ist aber nicht bestätigt und sie bringen Joe Biden nicht in Zusammenhang mit irgendwelcher Korruption.

Und welche Strategie hat Biden?

Bidens Team betrachtet die Angelegenheit als Ablenkung von wesentlich dringenderen Problemen, nämlich der Pandemie. Doch Biden wird während des TV-Duells sicherlich sich und seine Familie erneut verteidigen müssen.

Bidens größter Feind während der Debatte könnte er selbst sein. Trump fällt es schwer, bei dem 77-jährigen Demokraten einen wirksamen Angriffspunkt zu finden. Doch der lebenslange Berufspolitiker hat sich wiederholt Ausrutscher geleistet, die ihn seit Jahren zum Ziel von Witzen der Republikaner machen.

Der 74-jährige Trump und seine Verbündeten haben in den vergangenen Monaten daher häufig Bidens geistige und körperliche Gesundheit in Frage gestellt. Biden verdrängte diese Zweifel zwar mit einer soliden Performance während der ersten Debatte, doch sie sind nicht verschwunden. Er muss peinliche Fehltritte vor der Kamera vermeiden, die die Darstellung der Republikaner unterfüttern würden, dass er nicht in der Lage wäre, die freie Welt zu führen.

Biden wird mit Sicherheit vorbereitet sein. An vier der vergangenen fünf Tagen trat er nicht öffentlich auf und konnte sich damit fast vollständig den Vorbereitungen auf die Debatte widmen. Doch das Risiko eines Aussetzers bleibt.

RND/AP