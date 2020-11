Liveblog: Die Wahllokale öffnen – News, Infos und Ergebnisse

Am 3. November finden die Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Bis zum Wahltag und durch die Wahlnacht begleiten wir Sie in unserem Newsblog. Alle Beiträge zur US-Wahl 2020 finden Sie auf unserer Themenseite.

Das Wichtigste in Kürze:

In Umfragen lag der Demokrat Joe Biden zuletzt deutlich vor Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern. Fakten oder Fake News: Die wichtigsten Aussagen von Biden und Trump beim letzten TV-Duell im Check. US-Präsident Donald Trump hat seine Stimme bereits abgegeben.

Wähler und Termine: Wer wählt wen, und wann?

Wie wählen die USA ihren Präsidenten? Das amerikanische Wahlsystem ist komplex und für Außenstehende mitunter schwer zu verstehen. Hier erklären wir, wie die Präsidentschaftswahl abläuft.

US-Wahl 2020: Wann gibt es ein Ergebnis?

Auch wenn der 3. November der offizielle Wahltag ist, dauert es bis zu zwei Monate, bis das Endergebnis feststeht. Grund dafür ist, dass es sich bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen nicht um eine direkte Wahl handelt. Stattdessen bestimmen die Bürgerinnen und Bürger Wahlmänner und Wahlfrauen, das sogenannte Electoral College. Diese Wahlleute wählen den Präsidenten 41 Tage nach der offiziellen Wahl, in diesem Jahr also am 14. Dezember.

Erste Ergebnisse und Hochrechnungen sind natürlich schon in der Wahlnacht vorhanden. Diese basieren auf Befragungen nach der Wahl und können als Prognose von den Medien veröffentlicht werden. In Deutschland sind erste Zahlen am 4. November gegen 1 Uhr nachts zu erwarten. Wer die Wahl gewonnen hat, steht hierzulande in der Regel nicht vor 5 Uhr morgens statt.

Welche Rolle spielen Swing States bei der Wahl im November?

Swing States spielen bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen traditionell eine wichtige Rolle. Da in diesen Bundesstaaten viele Wahlmännerstimmen zu holen sind, das Ergebnis aber meist sehr knapp ausfällt, sind Swing States besonders hart umkämpft. Welche Rolle sie bei der US-Wahl 2020 spielen, erklären wir hier.

RND/pf