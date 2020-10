Paris. Mit Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land verschärft Frankreich seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie.

Die Beschränkungen sollen von Freitag an gelten, kündigte Staatschef Emmanuel Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an.

In Frankreich gab es zuletzt mehr als 380 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Mehr in Kürze.

RND/dpa