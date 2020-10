Proteste in Philadelphia: Trump will härteres Vorgehen gegen Plünderer

Philadelphia. US-Präsident Trump hat ein härteres Vorgehen gegen Plünderer nach Ausschreitungen in der Großstadt Philadelphia gefordert. „Die Unruhen in Philadelphia müssen aufhören. Sie müssen sie beenden“, sagte Trump am Mittwoch in Las Vegas in Richtung der örtlichen Behörden.

Der Präsident bekräftigte die Bereitschaft der Regierung für die Entsendung zusätzlicher Einsatzkräfte des Bundes. „Wir beobachten das sehr genau und warten auf einen Anruf. Wenn sie Hilfe wollen, sind wir innerhalb einer Stunde da.“

Tod eines weiteren Afroamerikaners

In Philadelphia (Pennsylvania) war es nach dem Tod eines Afroamerikaners durch Polizeischüsse am Montag zwei Nächte in Folge zu Protesten mit Ausschreitungen gekommen. Gouverneur Tom Wolf, der wie Philadelphias Bürgermeister Jim Kenney den Demokraten angehört, hat laut der Zeitung „The Philadelphia Inquirer“ selbst bereits mehrere Hundert Mitglieder der Nationalgarde aus dem Bundesstaat mobilisiert.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Alyssa Farah, hatte dies am Mittwoch beim TV-Sender Fox News bereits eine „weise Entscheidung“ genannt. Die Entscheidung zur Einsetzung der Nationalgarde sollte dazu beitragen, die Unruhen in den Griff zu bekommen.

Passanten filmten den Vorfall

Auslöser der Proteste war der Tod des 27-jährigen Walter Wallace bei einem Polizeieinsatz am Montag. Der Mann sei mit einem Messer bewaffnet gewesen und habe dieses trotz mehrfacher Aufforderungen nicht fallen lassen, teilte die Polizei mit.

Er habe sich auf die Polizisten zubewegt, woraufhin zwei Beamte mehrfach auf ihn gefeuert hätten. Passanten filmten den Vorfall mit ihren Smartphones. Bei den Protesten waren nach Polizeiangaben bereits am Montag 30 Beamte verletzt und 91 Menschen festgenommen worden.

