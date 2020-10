Söder schimpft: “Einige haben den Ernst der Lage nicht verstanden”

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Menschen eindringlich zum gemeinsamen Kampf gegen den ungebremsten Anstieg der Corona-Zahlen aufgerufen. „In ganz Europa wütet die Pandemie“, sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. „Auch Bayern ist wieder voll erfasst.“

Die zweite Welle sei da, und diese sei schlimmer als zuvor. Söder warnte insbesondere vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, sollten die Zahlen weiter ansteigen wie bisher. Nichtstun hätte dramatische Folgen. Deshalb müsse man jetzt handeln.

„Es ist ernst“, mahnte Söder. Viele machten mit, lobte er, klagte aber auch: „Einige haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden.“

RND/dpa