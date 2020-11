Weitere Kämpfe in Berg-Karabach – Armenien bittet Russland um Hilfe

Baku/Eriwan. Ungeachtet neuer Vereinbarungen zur Deeskalation des Konflikts um Berg-Karabach gehen die Kämpfe in der Südkaukasus-Region weiter. Am Wochenende meldeten Armenien und Aserbaidschan jeweils neue Angriffe auf Dörfer und Städte und machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Angesichts der angespannten Lage bat Armenien seinen Verbündeten Russland offiziell um Unterstützung. Zugleich reiste der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku und traf dort Präsident Ilham Aliyev sowie Außenminister Jeyhun Bayramov.

Die Frage des Rückzugs Armeniens aus den besetzten Gebieten sollte am Verhandlungstisch gelöst werden, forderte Aliyev bei dem Gespräch am Sonntag. „Andernfalls werden wir die Wiederherstellung unserer territorialen Integrität mit allen Mitteln fortsetzen.“ Cavusoglu schrieb nach dem Treffen auf Twitter: „Die Unterstützung für unsere aserbaidschanischen Geschwister wird für immer andauern.“

Armeniens Regierungschef wendet sich an Putin

Am Vortag bat der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan nach Angaben seines Außenministeriums in der Hauptstadt Eriwan den russischen Präsidenten Wladimir Putin brieflich um „dringende Konsultationen“ über eine mögliche Unterstützung Russlands. Paschinjan verwies demnach darauf, dass die Kämpfe in Berg-Karabach immer näher an die armenische Grenze heranrückten.

Russland hat in Armenien eine Militärbasis. Ein Vertrag regelt, in welchen Fällen Moskau seinen Verbündeten bei einer Bedrohung unterstützt. Das Außenministerium in Moskau erklärte den Angaben zufolge, Russland werde vertragsgemäß „alle notwendige Hilfe leisten“, sollten sich die Kämpfe auf armenisches Gebiet verlagern.

Berg-Karabach wirft Aserbaidschan Angriffe auf Wohngebiete vor

Aliyev sagte der ARD, er erwarte nicht, dass sich „ein drittes Land“ einmische. „Wir wüssten auch nicht, welches Land sich einmischen könnte, denn die Länder um uns herum sind unsere Partner und Freunde.“ Aliyev meinte: „Es ist ein Kampf zwischen uns und Armenien, und alle anderen sollten sich heraushalten.“

Die Behörden Berg-Karabachs warfen indes Aserbaidschan vor, gegen eine in der Nacht zum Samstag in Genf erzielte Vereinbarung verstoßen zu haben. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium wies das zurück. Unter Vermittlung der sogenannten Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatten beide Seiten Schritte für eine Deeskalation vereinbart.

Konkret sagten die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans zu, Angriffe auf Wohngebiete und zivile Anlagen zu vermeiden. Zudem sollten der OSZE zufolge die Leichen gefallener Soldaten und Listen der Kriegsgefangenen ausgetauscht werden. An dem Gespräch nahmen Vertreter Russlands, Frankreichs und der USA teil. Mehrere Anläufe für eine Waffenruhe waren bislang gescheitert.

Papst ruft zu Verhandlungen auf

Nach Angaben des armenischen Verteidigungsministeriums wurde am Sonntag die Stadt Martuni von Aserbaidschans Armee beschossen. Am Samstag sei die Hauptstadt Stepanakert Ziel gewesen. Zudem sei ein weitere syrischer Söldner gefangengenommen worden. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium sprach von Angriffen der gegnerischen Seite auf die Stadt Terter und auf mehrere Dörfer.

Papst Franziskus rief die Konfliktparteien auf, durch Verhandlungen ein weiteres Blutvergießen zu stoppen, nannte aber keine Länder. Er sprach bei seinem Angelusgebet am Sonntagmittag von einer „tragischen Zunahme der Zahl der Opfer, der Zerstörung von Häusern, Infrastruktur und Gotteshäusern“ in Berg-Karabach. Die internationale Gemeinschaft könne helfen, „aufrichtige Verhandlungen“ zu führen, sagte er.

