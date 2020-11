Österreichs Kanzler Kurz nach Terroranschlag von Wien: “Ein Anschlag auf unsere freie Gesellschaft, auf uns alle”

Wien. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag in Wien von einer dunklen Stunde für Österreich gesprochen. Das Land werde von seinen Bewohnern oft als “Insel der Seeligen” empfunden, “unsere Welt ist aber alles andere als sicher”, sagte Kurz in einer Fernsehansprache an die Nation am Dienstag.

Eindrücklich warnte der Kanzler vor einer Spaltung der Gesellschaft: “Es muss uns stets bewusst sein, dass dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist”. Es sei vielmehr ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glaubten, und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschten. Religion und Herkunft dürften nie Hass begründen.

“Wir werden die Opfer des gestrigen Abends niemals vergessen und gemeinsam unsere Grundwerte verteidigen”, sagte Kurz an die Adresse der in Österreich lebenden Menschen.

Er nannte zudem Details zu den Todesopfern der Terrorattacke. Es kamen ein älterer Mann und eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin ums Leben, wie Kurz sagte. Ein Polizist, der sich dem Täter entgegengestellt habe, sei niedergeschossen und verletzt worden.

Ein mutmaßlich islamistischer Attentäter hatte am Montagabend in der Wiener Innenstadt um sich geschossen. Mehr als ein Dutzend Menschen sind in teils lebensbedrohlichem Zustand in den Kliniken. Der 20-jährige, einschlägig vorbestrafte Attentäter hatte nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer einen österreichischen und nordmazedonischen Pass. Der Mann wurde von der Polizei erschossen. Ob er einen oder mehrere Komplizen hatte, ist noch unklar.

RND/dpa/pb