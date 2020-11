RKI-Vizechef warnt: Ohne Corona-Maßnahmen 400.000 Neuinfektionen zu Weihnachten

Das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt seit einigen Wochen rasant zu. „Wir müssen verhindern, dass sich das Virus unkontrolliert ausbreiten kann“, betonte RKI-Vizechef Lars Schaade bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin. Alle zehn Tage verdoppelten sich derzeit die Fallzahlen. „Wenn das genau so weiterginge, hätten wir an Weihnachten 400.000 täglich gemeldete Neuinfektionen am Tag“.

Und das seien nur die offiziell bestätigten Fälle über die Gesundheitsämter. Auch der R-Wert befinde sich seit Anfang Oktober deutlich über 1. Eine Person stecke also mehr als eine weitere an – auch wenn die statistische Größe in vergangenen Tagen leicht gesunken ist.

Auch Jens Spahn äußerte sich nach seiner eigenen Corona-Infektion. Er wisse nicht, in welchem Setting er sich angesteckt hat. „Ich hatte einen eher milden Verlauf“, sagte der Bundesgesundheitsminister. Er sei demütig, wie es bei ihm verlaufen sei. „Diese Pandemie ist eine echte Mammutaufgabe – für uns als Regierung und als Gesellschaft.“ Er sei dankbar, dass er sich immer auf das Gesundheitswesen habe verlassen können.

Uwe Janssens, Vorsitzender der Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), berichtete zur Situation auf den Intensivstationen: „Wir werden zunehmend in Bedrängnis gebracht.“ Wir haben innerhalb eines Monats eine Steigerung um mehr als das Sechsfache bei der Belegung, die Verdopplungszeit bei der Anzahl der Patienten erfolgt derzeit innerhalb von zehn Tagen.“ Bei einem ungebremsten Anstieg würde die Intensivmedizin definitiv in kürzester Zeit an Grenze kommen.

Wie für die Kliniken brauche es auch für fachärztliche Labore Mechanismen gegen Überlastungsszenarien beim Auswerten von Corona-Tests, mahnte am Dienstag der Chef des Verbands der Akkreditierten Labore. Er sprach von „gefährlichen und so nicht mehr akzeptablen Zuständen“. Die Testkapazität sei bundesweit erstmalig zu 100 Prozent ausgereizt, teilte der Verband auf Basis von Daten aus 162 Laboren mit. Inzwischen sei „die rote Ampel überfahren“ worden. Bei Fortsetzung einer solchen Überflutung mit Proben oder einem möglichen Geräte- oder Personalausfall drohe ein Zusammenbruch der Versorgung.

Die lokalen Behörden in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag 15.352 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche hatte die Zahl bei 11.409 gelegen. Mit 19.059 Neuinfektionen war am Samstag ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden.

RND/sbu/dpa